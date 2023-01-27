12+ фактов о «Гордости и предубеждении» — романе, который потряс литературный мир тогда и продолжает делать это сегодня
Джейн Остин написала «Гордость и предубеждение», когда ей был всего лишь 21 год. Однако сначала писательнице отказывали в публикации книги, ей пришлось ждать заветного момента целых 14 лет. Сразу же после выхода роман завоевал любовь как критиков, так и обывателей. Сейчас его называют чуть ли не самым часто экранизируемым произведением.
- Джейн Остин начала писать этот роман в октябре 1796 года. Он был готов к августу следующего года. Первоначально он назывался «Первое впечатление». Название связано с тем, что большинство героев книги судят других по своим первым впечатлениям.
- Практически сразу же после того, как Джейн закончила роман, а на тот момент ей был 21 год, ее отец отправил письмо с рукописью одному книготорговцу. В письме он также спросил, сколько будет стоить публикация книги и какую цену книготорговец готов указать для сохранения авторского права. Однако тот практически моментально отправил ответное письмо с отказом.
- Рукопись пылилась на полке 14 лет. После ошеломительного успеха романа Остин «Чувство и чувствительность» она решила слегка переработать «Гордость и предубеждение» и попытаться выпустить его вновь. К сожалению, оригинальная рукопись до нас не дошла, однако некоторые исследователи предполагают, что первая версия романа была эпистолярной, то есть в письмах.
- Во избежание рисков Остин продала свои авторские права за фиксированную цену, а именно за 110 фунтов, хотя просила 150. Однако писательница просчиталась, ведь роман сразу же стал бестселлером, а к 1817 году книга переиздавалась уже 3 раза. На момент издания романа, а это произошло 28 января 1813 года, Джейн было 37 лет. Кстати, как и все свои предыдущие и последующие произведения, она опубликовала его анонимно, однако сделала такую приписку: «От автора романа „Чувство и чувствительность“».
- Как уже говорилось выше, изначально роман носил название «Первое впечатление». Один из исследователей предположил, что на фоне волны популярности ее книги «Чувство и чувствительность» писательница решила продолжить использовать прием сопоставления в названии. Вероятно, Остин взяла эту фразу из горячо любимой «Сесилии» Фанни Берни, в том романе данная фраза повторяется несколько раз. Возможно, переименование было связано и со стремлением избежать путаницы с другими произведениями, ведь незадолго до выхода «Гордости и предубеждения» на свет появились книги «Первое впечатление» от Маргарет Холфорд и Хораса Смита.
- Как это и странно, но сама Остин сетовала по поводу того, что роман получился довольно легкомысленным. Она считала, что ему мне хватает намеков. Она писала так: «Работа слишком легкая, искрящаяся и яркая. Но ей не хватает намеков и чересчур длинных глав, наполненных смыслом». Кстати, частенько этот роман называют «чиклитом», что в переводе означает «литература для цыпочек» или «дамское чтиво». В целом писательница была «достаточно довольна» романом, а особенно получившейся героиней Элизабет. В одном из писем она писала: «Я считаю ее самым очаровательным созданием, которое когда-либо появлялось в книгах».
- Можно сказать, что роман «Гордость и предубеждение» в чем-то автобиографичен. Так, его героини, как и сама писательница, происходили из бедной, но благородной семьи. У них практически не было шансов на счастливый брак с обеспеченными молодыми людьми. Сама Остин в 20 лет питала любовь к обеспеченному парню Тому Лефрою. Однако его семья разлучила влюбленных из-за того, что семья Джейн не обладала высоким социальным статусом.
- Кстати, имя мистера Дарси — Фицуильям, оно упоминается в романе лишь дважды. Интересно и то, что у этого героя был реальный прототип. Это тот самый Томас Ланглуа Лефрой, в которого была влюблена сама Остин. В свое время он был известным ирландским политиком и судьей. Сама Джейн писала своей сестре о том, что этот человек наделен добрым сердцем, острым умом и является самым настоящим джентльменом.
- На протяжении всего романа читателей трогают теплые отношения между сестрами Элизабет и Джейн. Сама писательница в жизни тоже была близка со своей сестрой Кассандрой. Кстати, после кончины Джейн Кассандра в одном из своих писем написала следующее: «Она была моим солнцем, украшением каждого удовольствия, утешением каждого горя».
- «Гордость и предубеждение» была горячо любимой книгой среди членов семьи Джейн Остин. Писательница частенько читала им отрывки из нее. Довольно тепло встретили этот роман и критики, был он популярен и среди обывателей. Книга остается популярной и сегодня. Так, одна из газет, пытаясь разгадать ее феномен, выдвинула несколько версий — от того, что персонажи этого романа довольно интересны, до того, что сестры Беннет уж очень напоминают сестер Кардашьян.
- «Гордость и предубеждение» — самая читаемая книга Джейн Остин, поскольку в ней есть что-то, что выдерживает испытание временем. Она же ее самая адаптированная книга, ведь это произведение экранизировали бесчестное количество раз.
- Существуют и более вольные киноадаптации великого романа, к ним относится фильм «Дневник Бриджит Джонс». Автор «Дневников» Хелен Филдинг признавалась, что она буквально украла сюжет «Гордости и предубеждения»: «Я просто украла сюжет и все больше и больше начала подражать этой книге в своей. Но это же очень хороший сюжет! Думаю, Джейн Остин не стала бы возражать моим вольностям». Кстати, сценарист «Дневников Бриджит Джонс» также написал сценарий к сериалу «Гордость и предубеждение» (1995).
- В 2003 году BBC провела опрос и выяснила, что «Гордость и предубеждение» занимает 2-ю строчку в рейтинге самых любимых книг Великобритании (на 1-м разместился «Властелин колец»). В 2008 году австралийцы присудили этому роману 1-е место, назвав его самой лучшей когда-либо прочитанной книгой. Также это одно из 5 произведений, на которое философы, литературоведы, писатели и журналисты ссылаются как на влиятельный текст.
Сколько экранизаций «Гордости и предубеждения» вам удалось посмотреть? Какая из них ваша любимая?
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