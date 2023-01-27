12+ фактов о «Гордости и предубеждении» — романе, который потряс литературный мир тогда и продолжает делать это сегодня

Джейн Остин написала «Гордость и предубеждение», когда ей был всего лишь 21 год. Однако сначала писательнице отказывали в публикации книги, ей пришлось ждать заветного момента целых 14 лет. Сразу же после выхода роман завоевал любовь как критиков, так и обывателей. Сейчас его называют чуть ли не самым часто экранизируемым произведением.