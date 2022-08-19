18 человек, которые не стремятся прослыть героями, но каждый день совершают добрые поступки

Не только совершая хорошие поступки, но и просто наблюдая за тем, как их совершает кто-то другой, можно улучшить свое здоровье. Ученые выяснили, что, когда мы видим проявления доброты, у нас повышается окситоцин, который снижает кровяное давление, повышает настроение и улучшает общее состояние сердца.

ADME решил сегодня позаботиться о вашем здоровье и подготовил подборку, в которой каждый поступок пропитан человечностью и добротой.

«Вчера муж в море уронил обручальное кольцо. Мы его не нашли. А сегодня незнакомец на пляже вернул его»

«Оказалось, он видел, как мы искали кольцо, вечером вернулся со своей трубкой для плавания и разыскал его. Он ушел, не взяв никакой награды».

«Эта очаровательная женщина остановила меня и сказала, что ей исполняется 77 лет и она раздает 77 подарочных карт, чтобы отпраздновать это. Теперь она — моя героиня»

«Время от времени пожилая соседка оставляет на моем окне букеты цветов, чтобы порадовать меня, когда я вернусь с работы»

«Как-то подарил ребенку игрушку из любимого мультика, а других персонажей не было в наличии. Вот и заказал их у женщины через интернет. Получил посылку, а там пакет, а на дне это»

«Связался с ней и сообщил, что нашел конверт с ₽ 1 000. Оказалось, что ей в этом пакете когда-то подарили конфеты, дети их вытащили, а пакет сразу убрали в шкаф. Перевел деньги. Теперь и сам буду внимательно разбирать подарки».

Доброта всегда шокирует сильнее, чем возмущение или хамство

«Моя падчерица подстригла свои локоны и отправила их на шиньоны больным детям, у которых выпадают волосы. Очень горжусь ею»

«Увидели с парнем уставшего голубя. А на лапе у него — колечко с номером телефона. Позвонили. Оказалось, голубь обезвожен, так как улетел за 70 км от дома. Через час хозяин его забрал»

Люди, которые заботятся о незнакомцах, — это чистое золото

«Работаю промышленным альпинистом. Вот какая записка мне встретилась на работе»

«Наш любимый кассир, которая помнит имена всех детей и всегда рада поговорить с ними, нашла минутку, чтобы сделать набросок моего малыша»

«Очень горжусь своим сыном, который сегодня сдавал стволовые клетки для незнакомого ему больного человека»

«Гуляли с ребенком и с его игрушкой Дюдюкой. А спустя 6 часов обнаружила пропажу. Расстроились! Пошла искать — и не зря. Нашу Дюдьку не забрали, а на забор заботливо повесили!»

«Сегодня в полете стюардесса выдала всем по бутерброду и пирожному. Мне понравился бутерброд, и я попросила у нее еще один, а она еще и 2-е пирожное мне принесла!»

«Какая-то добрая душа связала шапочку для местного почтового ящика»

Нередко добро бывает не только с кулаками, но и с бородой

«Безумно рад своему урожаю. Я оставил себе необходимое, а остальное разложил по пакетам и хочу раздать соседям и коллегам»

«Моя жена получает костный мозг от донора, который не захотел сообщать свое имя»

«Приезжаю домой к родителям. Меня с порога просят быть потише, потому что в зале спит ребенок. И тут „дитятко“ высовывает из-под одеяла морду. И копыто»

«На резонный вопрос: „Мама, зачем вы домой привели какого-то оленя?“ — мне ответили, что это лось, которому от силы неделя, и он будет жить с нами. А дальше его выхаживали. Стелили ему ковры, чтобы он копытами не разъезжался по полу, кормили молоком каждые 2 часа. И в следующие годы, когда опять привозили маме-ветеринару бездомных лосят, потерявших свою маму, была только одна реакция: „Мм, опять лось дома!“»