12 секретов готовки, которые наши бабушки точно записали бы себе в поваренную книгу

Порой даже на любителей кулинарного творчества может накатить хандра и полное отсутствие желания проводить время на кухне. А связано это может быть с тем, что они просто не знают, как упростить многие процессы, которые зачастую незаметно отнимают непозволительно много времени и нервных клеток.

ADME подготовил подборку кулинарных хитростей, которые позволят сэкономить время и даже сделать некоторые любимые блюда немного вкуснее.

12. Яйца для салата можно быстро измельчить толкушкой

Если вам нужно измельчить большое количество вареных яиц, например для начинки пирога или для салата, не торопитесь по привычке браться за нож. Гораздо быстрее и проще это сделать при помощи толкушки для пюре: пара движений — и все готово. Главное, не перестараться, чтобы не получилась кашица.

11. Равномерно распределить блинное тесто на сковороде можно с помощью палочки для суши

При приготовлении блинов бывает сложно распределить тесто по сковороде ровным и тонким слоем, и уж тем более не у всех получается сделать блин идеальной формы. Обычно приходится вертеть сковородку на весу, и даже это может не дать нужного результата. Если вам знакома такая проблема, попробуйте в следующий раз прибегнуть к простой хитрости: согните пополам палочку для суши и проведите ей по тесту, чтобы получить идеально круглый блин.

10. Чтобы легко натереть цедру для выпечки, лимон нужно заморозить

Лимонная цедра довольно популярный ингредиент многих блюд: от соусов и коктейлей до горячих блюд и выпечки. Чтобы легко натереть цедру, не задев при этом белый слой, который обычно дает горечь, попробуйте заморозить лимон. Кроме того, если вы любите делать лимонный лимонад, вам стоит знать, что замороженные и затем оттаявшие цитрусовые гораздо более охотно выделяют сок.

9. Чтобы аккуратно размягчить сливочное масло, лучше использовать не микроволновку, а водяную баню

Иногда бывает необходимо срочно размягчить сливочное масло, только что вынутое из морозилки, и нет времени ждать, пока оно станет комнатной температуры естественным образом. В такие моменты велик соблазн просто закинуть его в микроволновку. Однако в этом случае очень легко просчитаться и получить совсем растопленное масло. Более удачным решением будет положить брусок в миску и поставить на водяную баню.

8. Чтобы замороженные овощи получились сочными и хрустящими, лучше не размораживать их перед готовкой

Может показаться, что замороженные овощи и смеси лучше доставать из морозилки заранее перед приготовлением, чтобы блюдо не получилось водянистым. Однако это критическая ошибка. На самом деле их не следует размораживать, так как из-за этого они могут потерять хрустящую текстуру. Кроме того, это приводит к тому, что овощи теряют свой вкус, а также питательные вещества, которые были как бы запечатаны в них во время заморозки.

7. Зелень сохранится дольше, если промыть ее и накрыть пакетом

Многие наверняка не раз сталкивались с тем, что свежая зелень хранится катастрофически недолго и очень быстро начинает вянуть или сохнуть. Чтобы предотвратить развитие этих процессов и продлить срок ее хранения, попробуйте такой способ: промойте веточки, отряхните, поставьте в стакан и накройте сверху пакетом. Затем просто следите за тем, чтобы в емкости не образовывалось слишком много воды, иначе зелень начнет гнить.

6. С помощью шипованной стороны терки можно приготовить яблочное пюре

Сторона терки с шипами используется редко, а зря. На самом деле для нее есть множество полезных применений. Например, с ее помощью можно приготовить фруктовое или овощное пюре для малышей или сделать сок. Кроме того, она отлично подходит для того, чтобы мелко натереть специи вроде корицы или мускатного ореха.

5. Запах лука на руках легко уберет сырой картофель

Существенная проблема, с которой мы сталкиваемся после нарезки лука, — это въедливый запах, остающийся на коже и не пропадающий даже после неоднократного мытья рук с мылом. Однако есть одна простейшая хитрость: чтобы избавиться от лукового аромата, просто возьмите кусочек сырого картофеля и протрите им пальцы.

4. Чтобы скорлупа лучше отходила от яиц, лучше не варить их, а запекать в духовке

Наверняка все испытывали разочарование из-за неудачно сваренных яиц, от которых скорлупа отходит вместе с кусочками белка, превращая продукт в месиво. К счастью, существует решение этой проблемы. Нужно разогреть духовку до 160 °, поместить яйца в форму для кексов и отправить их запекаться на 30 минут. А потом положить в миску с холодной водой на 10 минут. Идеальный метод, особенно для большой семьи.

3. Чтобы легко очистить яйца, во время варки в кастрюлю нужно добавить кусочек лимона

Если же вам нужно приготовить всего несколько яиц и не хочется для этого включать духовку, можете применить другую хитрость: просто добавьте в кастрюльку во время варки дольку лимона. Благодаря этому скорлупа тоже будет легко сниматься.

2. Чтобы лук не щипал глаза, охладите его в холодильнике или морозилке

Существует множество любопытных способов порезать лук, не истекая слезами. Один из них — охладить луковицу перед нарезкой. Для этого можно положить ее в холодильник на 30 минут или подморозить в морозильной камере в течение 15 минут. Благодаря этому вещества, выделяющиеся вместе с соком лука, нейтрализуются, и наши слизистые останутся невредимыми.

1. Равномерно и легко нанести сливочное масло на хлеб можно с помощью пресса для чеснока

Сделать бутерброд с подмороженным сливочным маслом довольно сложно, так как оно не ложится на хлеб, а если прикладывать усилия при размазывании, то он легко крошится. В следующий раз, когда вам срочно нужно будет намазать булку маслом, а времени на его аккуратную разморозку не будет, отрежьте кубик и прогоните его через пресс для чеснока.