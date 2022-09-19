20 советов, как легко разнообразить меню, не проделывая дыру в семейном бюджете

Интернет буквально переполнен советами о том, как питаться вкусно и полноценно, но за меньшие деньги. Увы, все они достаточно однообразны: делать покупки впрок, планировать меню, не брезговать скидками.

Мы в ADME в восторге от простых, но эффективных лайфхаков, которые помогают экономить бюджет без ущерба для качества жизни.

Из перезрелых фруктов получается отличное мороженое или соус.

Кроме надоевшего джема и варенья, из переспевших ягод и фруктов можно приготовить ароматный соус к мясу — его можно хранить как в морозилке, так и в холодильнике. А еще практически любые фрукты можно замораживать целиком — даже бананы. Их можно окунуть в шоколад, заморозить и съесть на десерт.

Кроме надоевшего джема и варенья, из переспевших ягод и фруктов можно приготовить ароматный соус к мясу — его можно хранить как в морозилке, так и в холодильнике. А еще практически любые фрукты можно замораживать целиком — даже бананы. Их можно окунуть в шоколад, заморозить и съесть на десерт. Из одних и тех же ингредиентов получаются разные блюда.

Чтобы обеды и ужины получались разнообразными, попробуйте заготовить несколько ингредиентов заранее. А затем сочетайте их между собой в боулах, сэндвичах и бутербродах. Например, можно загодя обжарить грибы, курицу: в один день собрать из них боул на основе риса или другой крупы, а на следующий день сделать из тех же продуктов сэндвич-перекус на работу.

На фото — красная рыба, засоленная дома. На второй день из этих же ингредиентов можно сделать сэндвич на работу.

Используйте натуральные жиры вместо масла.

Порой вместо растительного или сливочного масла можно попробовать использовать другие жиры. Например, свиной, куриный, говяжий — все, что осталось от приготовления блюд. Полученный таким образом продукт можно заморозить, а затем на нем готовить.

Порой вместо растительного или сливочного масла можно попробовать использовать другие жиры. Например, свиной, куриный, говяжий — все, что осталось от приготовления блюд. Полученный таким образом продукт можно заморозить, а затем на нем готовить. Из голов и панцирей креветок получается отличный бульон.

Многие хозяйки хранят рыбьи головы и хвосты для наваристой ухи. Но также рыбный бульон можно сварить из остатков креветок и других морепродуктов. Если голов и панцирей осталось слишком мало, их можно убрать в морозилку и использовать, когда наберется достаточно. На основе бульона из панцирей ракообразных готовится биск — классический французский суп.

Стебли и жесткие листья зелени подойдут для смузи и супов.

Чтобы салат получился нежным, мы привыкли брать только листья зелени. Если стебли слишком толстые, это испортит вкус и консистенцию блюда. Такие черешки можно использовать в смузи — они все равно превратятся в кашу. Или целиком бросить в бульон, а затем достать.

Чтобы салат получился нежным, мы привыкли брать только листья зелени. Если стебли слишком толстые, это испортит вкус и консистенцию блюда. Такие черешки можно использовать в смузи — они все равно превратятся в кашу. Или целиком бросить в бульон, а затем достать. Ароматизируйте старое сливочное масло.

Если масло залежалось в холодильнике, можно попробовать «реанимировать» его разными специями. Например, смешать с цедрой цитрусовых, чесноком или зеленью, а затем использовать в выпечке.

Если масло залежалось в холодильнике, можно попробовать «реанимировать» его разными специями. Например, смешать с цедрой цитрусовых, чесноком или зеленью, а затем использовать в выпечке. Старый сыр из холодильника подходит для сконов.

Если сыр хранить неправильно, он быстро впитает в себя ароматы холодильника. Тогда его можно использовать в выпечке. Простой и быстрый рецепт — сконы. Это мягкие печенья-булочки со сливочным маслом. Для этой выпечки подойдет любой полутвердый или твердый сыр.

Остатки бульона можно заморозить для вторых блюд.

Если бульона осталось немного, заморозьте его в форме для льда, а затем используйте в пасте, гарнирах, мясных блюдах.

Если бульона осталось немного, заморозьте его в форме для льда, а затем используйте в пасте, гарнирах, мясных блюдах. Лапша быстрого приготовления — универсальный гарнир.

Лапшу можно смешать с любыми соусами. Специи же используйте отдельно, к примеру в супах или рагу.

Разнообразьте меню недорогими, но питательными продуктами.

Бобовые, к примеру, отличный источник полезных нутриентов. Необязательно готовить скучное гороховое пюре. Так, из нута можно сделать фалафель, а из чечевицы — недорогие котлеты. Еще один вариант для завтрака — хумус, который можно есть с овощами и хлебом.

Бобовые, к примеру, отличный источник полезных нутриентов. Необязательно готовить скучное гороховое пюре. Так, из нута можно сделать фалафель, а из чечевицы — недорогие котлеты. Еще один вариант для завтрака — хумус, который можно есть с овощами и хлебом. «Уставшие» томаты отлично походят для гарниров, закусок и соусов.

Закуску готовить проще простого: нарежьте томаты, потушите на сковороде с маслом, чесноком и травами. По желанию добавьте лимонный сок.

Закуску готовить проще простого: нарежьте томаты, потушите на сковороде с маслом, чесноком и травами. По желанию добавьте лимонный сок. Небюджетные деликатесы можно приготовить дома.

Один из таких примеров — вяленые томаты. Для этого небольшие томаты разрежьте на четвертинки или половинки, посолите, сбрызните маслом и уберите в духовку на 120 градусов примерно на 3 часа.

Заправки «спасут» самый скучный салат.

Самые скучные и простые овощи можно превратить в аппетитное блюдо. Смешайте любые орехи, зелень, чеснок, пряности, разбавьте водой до нужной консистенции. Можно макать в полученный соус овощи или использовать смесь как заправку для салата.

Самые скучные и простые овощи можно превратить в аппетитное блюдо. Смешайте любые орехи, зелень, чеснок, пряности, разбавьте водой до нужной консистенции. Можно макать в полученный соус овощи или использовать смесь как заправку для салата. Еще один отличный соус — дзадзики.

Он готовится из несладкого йогурта. Добавьте к нему мелко нарезанные огурец, чеснок, зелень, оливковое масло, лимонный сок и соль. Не менее популярен соус тартар: в майонез добавляется мелко нарезанный соленый огурец, лимонный сок, зелень, а также чеснок и горчица.

Если нужно приготовить быстрый, питательный и недорогой обед для большой компании, остановите свой выбор на рисе и бобах.

К приготовленному рису добавьте отварные бобы, предварительно смешанные с обжаренными овощами — луком и болгарским перцем.

К приготовленному рису добавьте отварные бобы, предварительно смешанные с обжаренными овощами — луком и болгарским перцем. Масло из-под оливок, рыбы, помидоров или других консервов можно использовать в блюдах.

Например, масло из-под тунца хорошо использовать как заправку для салата.

«Масло из-под консервов подойдет для других блюд. Например, я использовал масло из-под вяленых томатов в качестве соуса к пасте».

Чтобы добавить в рацион больше зелени, используйте универсальный «конструктор» салатов .

Формула проста: любая зелень (листья салата, петрушка, укроп, капуста) + хрустящий овощ (огурец, морковь, сельдерей) + сытная основа (бобы, картофель или макароны) + усилитель вкуса (жареный бекон, сыр, хрустящие сухарики) + белок (рыба, мясо, яйцо).

. Формула проста: любая зелень (листья салата, петрушка, укроп, капуста) + хрустящий овощ (огурец, морковь, сельдерей) + сытная основа (бобы, картофель или макароны) + усилитель вкуса (жареный бекон, сыр, хрустящие сухарики) + белок (рыба, мясо, яйцо). Если надоели бутерброды, можно разнообразить меню спринг-роллами.

Их удобно брать с собой на работу и не нужно греть в микроволновке. Особенно эффектно выглядят роллы из прозрачной рисовой бумаги. Рецепт простой: положите рисовую бумагу в воду, когда она станет мягкой, сверните ролл из любых ингредиентов, лучше хрустящих.

Когда в холодильнике скапливается много остатков, советуют испечь пиццу. Вместо пиццы можно также приготовить галету.

Использовать можно любое тесто, в том числе слоеное. Начинка также может быть любая, например ягоды с крахмалом и сахаром или овощи с сыром.

Использовать можно любое тесто, в том числе слоеное. Начинка также может быть любая, например ягоды с крахмалом и сахаром или овощи с сыром. Зелень выгоднее покупать на рынке и у дачников.

К примеру, шпинат — один из самых полезных видов темной зелени. Но его цена в магазинах не сильно радует. Узнайте, возможно, на рынке или ярмарке недалеко от вас частники продают зелень с собственного огорода и существенно дешевле, чем в супермаркетах.