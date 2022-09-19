20 советов, как легко разнообразить меню, не проделывая дыру в семейном бюджете
Интернет буквально переполнен советами о том, как питаться вкусно и полноценно, но за меньшие деньги. Увы, все они достаточно однообразны: делать покупки впрок, планировать меню, не брезговать скидками.
Мы в ADME в восторге от простых, но эффективных лайфхаков, которые помогают экономить бюджет без ущерба для качества жизни.
- Из перезрелых фруктов получается отличное мороженое или соус.
Кроме надоевшего джема и варенья, из переспевших ягод и фруктов можно приготовить ароматный соус к мясу — его можно хранить как в морозилке, так и в холодильнике. А еще практически любые фрукты можно замораживать целиком — даже бананы. Их можно окунуть в шоколад, заморозить и съесть на десерт.
- Из одних и тех же ингредиентов получаются разные блюда.
Чтобы обеды и ужины получались разнообразными, попробуйте заготовить несколько ингредиентов заранее. А затем сочетайте их между собой в боулах, сэндвичах и бутербродах. Например, можно загодя обжарить грибы, курицу: в один день собрать из них боул на основе риса или другой крупы, а на следующий день сделать из тех же продуктов сэндвич-перекус на работу.
На фото — красная рыба, засоленная дома. На второй день из этих же ингредиентов можно сделать сэндвич на работу.
- Используйте натуральные жиры вместо масла.
Порой вместо растительного или сливочного масла можно попробовать использовать другие жиры. Например, свиной, куриный, говяжий — все, что осталось от приготовления блюд. Полученный таким образом продукт можно заморозить, а затем на нем готовить.
- Из голов и панцирей креветок получается отличный бульон.
Многие хозяйки хранят рыбьи головы и хвосты для наваристой ухи. Но также рыбный бульон можно сварить из остатков креветок и других морепродуктов. Если голов и панцирей осталось слишком мало, их можно убрать в морозилку и использовать, когда наберется достаточно. На основе бульона из панцирей ракообразных готовится биск — классический французский суп.
- Стебли и жесткие листья зелени подойдут для смузи и супов.
Чтобы салат получился нежным, мы привыкли брать только листья зелени. Если стебли слишком толстые, это испортит вкус и консистенцию блюда. Такие черешки можно использовать в смузи — они все равно превратятся в кашу. Или целиком бросить в бульон, а затем достать.
- Ароматизируйте старое сливочное масло.
Если масло залежалось в холодильнике, можно попробовать «реанимировать» его разными специями. Например, смешать с цедрой цитрусовых, чесноком или зеленью, а затем использовать в выпечке.
- Старый сыр из холодильника подходит для сконов.
Если сыр хранить неправильно, он быстро впитает в себя ароматы холодильника. Тогда его можно использовать в выпечке. Простой и быстрый рецепт — сконы. Это мягкие печенья-булочки со сливочным маслом. Для этой выпечки подойдет любой полутвердый или твердый сыр.
- Остатки бульона можно заморозить для вторых блюд.
Если бульона осталось немного, заморозьте его в форме для льда, а затем используйте в пасте, гарнирах, мясных блюдах.
- Лапша быстрого приготовления — универсальный гарнир.
Лапшу можно смешать с любыми соусами. Специи же используйте отдельно, к примеру в супах или рагу.
- Разнообразьте меню недорогими, но питательными продуктами.
Бобовые, к примеру, отличный источник полезных нутриентов. Необязательно готовить скучное гороховое пюре. Так, из нута можно сделать фалафель, а из чечевицы — недорогие котлеты. Еще один вариант для завтрака — хумус, который можно есть с овощами и хлебом.
- «Уставшие» томаты отлично походят для гарниров, закусок и соусов.
Закуску готовить проще простого: нарежьте томаты, потушите на сковороде с маслом, чесноком и травами. По желанию добавьте лимонный сок.
- Небюджетные деликатесы можно приготовить дома.
Один из таких примеров — вяленые томаты. Для этого небольшие томаты разрежьте на четвертинки или половинки, посолите, сбрызните маслом и уберите в духовку на 120 градусов примерно на 3 часа.
- Заправки «спасут» самый скучный салат.
Самые скучные и простые овощи можно превратить в аппетитное блюдо. Смешайте любые орехи, зелень, чеснок, пряности, разбавьте водой до нужной консистенции. Можно макать в полученный соус овощи или использовать смесь как заправку для салата.
- Еще один отличный соус — дзадзики.
Он готовится из несладкого йогурта. Добавьте к нему мелко нарезанные огурец, чеснок, зелень, оливковое масло, лимонный сок и соль. Не менее популярен соус тартар: в майонез добавляется мелко нарезанный соленый огурец, лимонный сок, зелень, а также чеснок и горчица.
- Если нужно приготовить быстрый, питательный и недорогой обед для большой компании, остановите свой выбор на рисе и бобах.
К приготовленному рису добавьте отварные бобы, предварительно смешанные с обжаренными овощами — луком и болгарским перцем.
- Масло из-под оливок, рыбы, помидоров или других консервов можно использовать в блюдах.
Например, масло из-под тунца хорошо использовать как заправку для салата.
«Масло из-под консервов подойдет для других блюд. Например, я использовал масло из-под вяленых томатов в качестве соуса к пасте».
- Чтобы добавить в рацион больше зелени, используйте универсальный «конструктор» салатов.
Формула проста: любая зелень (листья салата, петрушка, укроп, капуста) + хрустящий овощ (огурец, морковь, сельдерей) + сытная основа (бобы, картофель или макароны) + усилитель вкуса (жареный бекон, сыр, хрустящие сухарики) + белок (рыба, мясо, яйцо).
- Если надоели бутерброды, можно разнообразить меню спринг-роллами.
Их удобно брать с собой на работу и не нужно греть в микроволновке. Особенно эффектно выглядят роллы из прозрачной рисовой бумаги. Рецепт простой: положите рисовую бумагу в воду, когда она станет мягкой, сверните ролл из любых ингредиентов, лучше хрустящих.
- Когда в холодильнике скапливается много остатков, советуют испечь пиццу. Вместо пиццы можно также приготовить галету.
Использовать можно любое тесто, в том числе слоеное. Начинка также может быть любая, например ягоды с крахмалом и сахаром или овощи с сыром.
- Зелень выгоднее покупать на рынке и у дачников.
К примеру, шпинат — один из самых полезных видов темной зелени. Но его цена в магазинах не сильно радует. Узнайте, возможно, на рынке или ярмарке недалеко от вас частники продают зелень с собственного огорода и существенно дешевле, чем в супермаркетах.
Поделитесь в комментариях своими кулинарными лайфхаками.
Фото на превью Cody and Maureen / Flickr, CC BY 2.0, Pohled 111 / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
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