19 человек, которые наглядно показали, как отражается время на обыденных вещах
Каждый из нас, вероятно, знаком с тем чувством, когда любимый предмет начинает изнашиваться, терять свой первоначальный вид, и все чаще приходится задумываться о его замене. Однако есть люди, которые могут использовать свои вещи годами и десятилетиями, независимо от того, насколько сильно изменились их внешний вид и функциональность. С такими предметами мы и решили сегодня познакомиться.
Губка слева вымыла 450+ школьных досок, а справа — новая трудяга
«Новые ботинки и точно такие же, но после того, как я год ежедневно ходил в них больше 22 км, разнося письма»
Этот ключ использовали так часто, что в нем пришлось просверлить еще одно отверстие
«Наконец-то отправляю свой ноутбук на пенсию»
«Мой тесть пользуется этим помазком уже почти 40 лет»
«Думаю, что пора бы уже заменить шину моего велосипеда»
«Капы для зубов слева я носил целых 2 года»
Учительский свисток спустя почти 30 лет использования
«Меняю насадку для автомобильного пылесоса»
«Я учитель. Этот рюкзак я 2 года носил в школу, 4 года в колледж и вот уже 9 лет хожу с ним на работу. Все еще отлично держится»
«5 лет назад мне досталась посудомойка, которой сейчас уже 30. Использую ее ежедневно, и она отказывается „умирать“»
«До сих пор готовлю завтрак в бабушкиной сковороде для яиц 40-х годов»
«Свадебный подарок 1977 года. Эта старинная мультиварка может и меня пережить»
«Купил бутылочку, когда еще был подростком. Сейчас мне 37»
«Эта штука работает 24 часа в сутки 7 дней в неделю в течение почти 4 десятилетий»
«Рабочие ботинки после более чем 20 лет домашнего ремонта и нескольких концертов»
«Эту лампу на гусиной шее подарила мне моя бабушка. Почти уверен, что она из 40-х годов»
«Бабушка моего друга использует старый телевизор как подставку для плазмы»
«Кофеварка моей тети 1988 года выпуска. С тех пор делает кофе почти каждый день»
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Фото на превью Sapphos_smalldog / Reddit
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