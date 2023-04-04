19 человек, которые наглядно показали, как отражается время на обыденных вещах

Каждый из нас, вероятно, знаком с тем чувством, когда любимый предмет начинает изнашиваться, терять свой первоначальный вид, и все чаще приходится задумываться о его замене. Однако есть люди, которые могут использовать свои вещи годами и десятилетиями, независимо от того, насколько сильно изменились их внешний вид и функциональность. С такими предметами мы и решили сегодня познакомиться.

Губка слева вымыла 450+ школьных досок, а справа — новая трудяга

«Новые ботинки и точно такие же, но после того, как я год ежедневно ходил в них больше 22 км, разнося письма»

Этот ключ использовали так часто, что в нем пришлось просверлить еще одно отверстие

«Наконец-то отправляю свой ноутбук на пенсию»

«Мой тесть пользуется этим помазком уже почти 40 лет»

«Думаю, что пора бы уже заменить шину моего велосипеда»

«Капы для зубов слева я носил целых 2 года»

Учительский свисток спустя почти 30 лет использования

«Меняю насадку для автомобильного пылесоса»

«Я учитель. Этот рюкзак я 2 года носил в школу, 4 года в колледж и вот уже 9 лет хожу с ним на работу. Все еще отлично держится»

«5 лет назад мне досталась посудомойка, которой сейчас уже 30. Использую ее ежедневно, и она отказывается „умирать“»

«До сих пор готовлю завтрак в бабушкиной сковороде для яиц 40-х годов»

«Свадебный подарок 1977 года. Эта старинная мультиварка может и меня пережить»

«Купил бутылочку, когда еще был подростком. Сейчас мне 37»

«Эта штука работает 24 часа в сутки 7 дней в неделю в течение почти 4 десятилетий»

«Рабочие ботинки после более чем 20 лет домашнего ремонта и нескольких концертов»

«Эту лампу на гусиной шее подарила мне моя бабушка. Почти уверен, что она из 40-х годов»

«Бабушка моего друга использует старый телевизор как подставку для плазмы»