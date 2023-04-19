11 наших любимых актеров и актрис, которые будто еще вчера были сорванцами на экране, а сегодня уже сами нянчат детей

Кажется, совсем недавно вышел фильм «Один дома», пилотная серия «Сабрины — маленькой ведьмы» или первая часть «Гарри Поттера». И вдруг оказывается, что прошло уже много лет, а исполнители главных ролей давно выросли и сами уже обзавелись потомством. Рассказываем, какие актеры и актрисы, ставшие в детстве звездами экрана, завели своих детей.

На десерт мы подготовили горячую новость о том, к какому актеру, сыгравшему всеми обожаемого киногероя, аист прилетит впервые.

Мелисса Джоан Харт

В роли Сабрины в сериале «Сабрина — маленькая ведьма» актриса снималась 7 лет. В этом образе она запомнилась и полюбилась многим зрителям.

Сейчас актриса уже 20 лет как замужем. В этом браке знаменитая Сабрина родила троих. Ее старшему сыну 17 лет, среднему — 15, младшему — 10.

Джесси Кейв

Фанаты «Гарри Поттера» наверняка вспомнят Кейв в образе Лаванды Браун. Эта героиня была девушкой Рона Уизли в 6-й части, а также появилась в последних 2 фильмах.

С 2014 года актриса состоит в отношениях со стендап-комиком Альфи Брауном. За эти годы у пары родились четверо детей: трое сыновей и дочь. Кейв ведет активный образ жизни и успевает совмещать работу с материнством. Она даже частенько репетирует свои стендап-концерты прямо с ребенком на руках.

Кайла Прэтт

Наверняка многие вспомнят маленькую Майю из фильмов «Доктор Дулиттл» и «Доктор Дулиттл — 2». Исполнительница этой роли Кайла Прэтт состоит в отношениях с 2006 года. У актрисы родились 2 дочери, которым сейчас уже 9 и 12 лет.

Девон Мюррей

Девон Мюррей запомнился поклонникам по роли Симуса Финнигана в серии фильмов о Гарри Поттере. С 2018 года Мюррей состоит в отношениях. Со своей девушкой Шеннон он воспитывает 2-летнего сына.

Бренда Сонг

Бренда Сонг снималась в фильмах «Лучший подарок на Рождество», «Дети-шпионы», «Папина дочка», сериале «Все тип-топ, или Жизнь Зака и Коди» и т. д. Актриса уже около 6 лет встречается с другой звездой детских фильмов — Маколеем Калкином, известным по ролям в лентах «Один дома», «Богатенький Ричи» и т. д. В апреле 2021 года у пары родился сын. А в декабре 2022-го появился на свет их второй ребенок.

Джозеф Гордон-Левитт

Актер в фильме «10 причин моей ненависти» (1999) и в 2023 году.

В детстве и подростковом возрасте актер довольно часто появлялся в фильмах и сериалах. Одна из его самых запоминающихся ролей — в ленте «10 причин моей ненависти». У актера есть жена и двое сыновей. Однако он предпочитает не обсуждать в медиа свою личную жизнь и не показывать детей.

Хилари Дафф

Дафф прославилась благодаря главной роли в сериале «Лиззи Магуайер» и одноименном фильме. Актриса была замужем дважды. В первом браке появился на свет сын Лука.

В 2019 году Дафф вышла замуж во второй раз. В новых отношениях у актрисы родились 2 дочери.

Ник Джонас

Вместе со своими братьями Ник снимался в сериале «Братья Джонас». Также он известен по роли в фильмах «Camp Rock: Музыкальные каникулы» и «Camp Rock 2: Отчетный концерт». С 2018 года Джонас женат на актрисе Приянке Чопре. Супруги прибегли к услугам суррогатной матери, и в 2022-м у них родилась дочь. Кстати, пара любит рассказывать о своих родительских буднях.

Кристина Риччи

Широкую известность Риччи принесла роль Уэнсдэй в фильмах «Семейка Аддамс» и «Семейные ценности Аддамсов». А снявшись в лентах «Каспер» и «Время от времени», актриса стала кумиром подростков. Риччи была замужем дважды. У нее есть сын от первого брака.

В 2021-м актриса снова вышла замуж. В тот же год у Риччи и ее новоиспеченного супруга родилась дочь.

Джошуа Хердман

Хотя сейчас Хердман нечасто снимается в кино и больше занимается смешанными единоборствами, зрители до сих пор помнят его роль в серии фильмов о Гарри Поттере. Джошуа играл там Грегори Гойла, друга Драко Малфоя. Звезда поттерианы женат на журналистке, и у них подрастают двое сыновей. О своей семейной жизни пара предпочитает не рассказывать много.

Элисон Портер

Пожалуй, наибольшую популярность Портер принесла роль Сью в фильме «Кудряшка Сью». Девушка была замужем. В браке у нее родились двое детей: сын и дочь. Сейчас у Портер новый молодой человек. В 2021 году у пары родилась дочь.

Бонус: Дэниел Рэдклифф вот-вот станет папой