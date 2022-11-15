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15 звездных мужчин, которые после смены имиджа стали выглядеть словно другие люди. Нравится или нет — вам решать

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Пожалуй, каждый из нас не раз в своей жизни менял имидж. Кто-то в молодости не отличался изысканным вкусом, зато стиляга сейчас. Люди взрослеют, устраиваются на более престижную работу или просто хотят почувствовать себя по-другому — причин для того, чтобы поменять стиль в одежде или прическу, множество. Мы решили посмотреть на то, как сегодня выглядят знаменитые мужчины, и сравнить с фото минувших лет.

Джаред Лето

© ZUMA Press, Inc. / Alamy Stock Photo, Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

Тимоти Шаламе

© WENN Rights Ltd / Alamy Stock Photo, Laurent Vu / SIPA / SIPA / East News

Джейсон Момоа

MAVRIXONLINE.COM / EAST NEWS, Chris Pizzello / Invision / East News

Роберт Дауни — младший

VALERIE MACON / AFP / East News, Richard Shotwell / Invision / East News

Зак Эфрон

Invision / Invision / East News, Martin Tijana / CP / ABACA / Abaca / East News

Джуд Лоу

Kento Nara / Geisler-Fotopress / DPA / East News, Allison Dinner / Associated Press / East News

Райан Гослинг

Isabelle Vautier / KCS / East News, SOPA Images / SIPA / SIPA / East News

Джастин Бибер

Carlos Maidana / Broadimage / Broad Image / East News, ANGELA WEISS / AFP / East News

Оуэн Уилсон

Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot / Mary Evans Picture Library / East News, YUKI IWAMURA / AFP / East News

Стив Карелл

Chris Pizzello / Invision / AP / East News, Invision / Associated Press / East News

Юэн Макгрегор

Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News, Isabelle Vautier / Starface / STARFACE PHOTO / East News

Крис Пайн


IMAGO / Dave Bedrosian / Imago Stock and People / East News, Jordan Strauss / Invision / East News

Джеймс Франко

AFP / EAST NEWS, Invision / Invision / East News

Адам Сэндлер

Jason Smith / Everett Collection / East News, MICHAEL TRAN / AFP / East News

Джонни Депп

Кто из звездных мужчин значительно похорошел?

Фото на превью MPG / Alamy Stock Photo, Noam Galai / Getty Images Entertainment / Getty Images
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AdMe/Ностальгия/15 звездных мужчин, которые после смены имиджа стали выглядеть словно другие люди. Нравится или нет — вам решать
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