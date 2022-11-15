15 звездных мужчин, которые после смены имиджа стали выглядеть словно другие люди. Нравится или нет — вам решать
Пожалуй, каждый из нас не раз в своей жизни менял имидж. Кто-то в молодости не отличался изысканным вкусом, зато стиляга сейчас. Люди взрослеют, устраиваются на более престижную работу или просто хотят почувствовать себя по-другому — причин для того, чтобы поменять стиль в одежде или прическу, множество. Мы решили посмотреть на то, как сегодня выглядят знаменитые мужчины, и сравнить с фото минувших лет.
Джаред Лето
© ZUMA Press, Inc. / Alamy Stock Photo, Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News
Тимоти Шаламе
Джейсон Момоа
Роберт Дауни — младший
Зак Эфрон
Джуд Лоу
Райан Гослинг
Джастин Бибер
Оуэн Уилсон
Стив Карелл
Юэн Макгрегор
Крис Пайн
Джеймс Франко
Адам Сэндлер
Джонни Депп
Кто из звездных мужчин значительно похорошел?
AdMe/Ностальгия/15 звездных мужчин, которые после смены имиджа стали выглядеть словно другие люди. Нравится или нет — вам решать
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