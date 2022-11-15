15 звездных мужчин, которые после смены имиджа стали выглядеть словно другие люди. Нравится или нет — вам решать

Пожалуй, каждый из нас не раз в своей жизни менял имидж. Кто-то в молодости не отличался изысканным вкусом, зато стиляга сейчас. Люди взрослеют, устраиваются на более престижную работу или просто хотят почувствовать себя по-другому — причин для того, чтобы поменять стиль в одежде или прическу, множество. Мы решили посмотреть на то, как сегодня выглядят знаменитые мужчины, и сравнить с фото минувших лет.