17 странных штук, функции которых мы не смогли понять сами
За время существования человечества люди придумали много вещей, упрощающих быт. Когда смотришь на некоторые такие штуки, обычно сразу понятно, для чего они. Но иногда попадаются такие диковинки, что приходится прибегать к помощи людей из интернета, чтобы разгадать, что это вообще такое.
1. «Я купил старый дом и нашел вот это в кладовке, которую не открывали с 1960-x годов. Есть идеи, что это такое?»
- Ты неправильно это держишь. Похоже на нос с бородой из магазина приколов. © steveshaw*** / Reddit
2. Сделан из дерева, примерно 1 м. Металлический обруч в середине и металл на концах
- Это формирующий конус для войлока, чтобы делать шляпы. Войлок обматывают вокруг этого конуса, режут пополам (как раз вокруг металлического обода), потом из него делают шляпы. © thepoultron / Reddit
3. ’’Мы с другом нашли вот такой красный круглый объект недалеко от его квартиры. Примерно 2,5 см, c серебряной иголкой на конце"
- Если он напечатан на 3D-принтере, это, скорее всего, для косплея аниме. © Pharmguy**** / Reddit
4. Что это за кольца с пластиковыми вставками?
- Это просто игрушка, чтобы руки занять. Как вот эта. © brock_lee / Reddit
5. Примерно 10–12 см в длину, похоже на помаду и написано, что произвел это Хироми Ямамото. Вставляется одна маленькая батарейка, но эта штука не работает
- Какой-то электрический прибор для кожи, возможно для массажа. © Halal0szto / Reddit
6. Какая-то сумка из металла, а внутри клетка, а также дырочки для воздуха
- Это старая переносная грелка. © Southpontiac / Reddit
7. Что это за деревянные палки в кафе во Флоренции?
- Держатели для газет. У них в середине щель, куда газеты и вставляются. © Agile_Marzipan / Reddit
8. У этой штуки длинная ручка, как у лопаты, но на конце что-то вроде корзины
- Это точно инструмент для собирания фруктов. © sgruenbe / Reddit
9. Что это за маленькие белые коробочки у основания кровати в отеле?
- Скорее всего, туда прицепляют чехол для кровати. © arebet / Reddit
10. Что это за маленькие пластиковые крышки? Белый пластик с резиновыми петельками разных цветов. Внутри какая-то пена или губка желтовато-коричневого цвета
- Это специальная медицинская штуковина. © NewLandGuy / Reddit
11. Эти штуки примерно 15 см в длину и сделаны из не очень твердого пластика. Для чего они?
- Это лопатка для вскрытия корпусов электронных девайсов. © michasbra / Reddit
12. Для чего нужен красный наконечник?
- Думаю, для открывания старых банок, где нужно было просто сверху нажать. Такой наконечник помогает не порезаться. © whyyoutwofour / Reddit
13. «Нашел вот это в упаковке крекеров с креветками. Очень твердая штука и прозрачная»
- Вообще именно так эти крекеры и выглядят до жарки во фритюре. © Minibeebs / Reddit
14. «Выиграл в автомате. Пластик с чем-то мягким на концах. Довольно тяжелая штука»
- Вот тут видео с демонстрацией того, что эта штука делает. © jackrats / Reddit
15. Маленькая воронка, 4 см, внутри еще воронка с откручивающейся крышкой
- Это насадка для аппарата кормления ребенка. К нему можно подключить либо мешочек со смесью, либо шприц. © GothBuni / Reddit
16. «Что это за кнопки на полу под раковиной в туалете университета? Ничего не происходит, когда на них нажимаешь»
- Это педаль управления краном — теперь их заменили на сенсоры. Это настоящий клапан, и, кстати, более надежный, чем сенсор, но более дорогой. © Scott_Carlsbad / Reddit
17. ’’Нашел эту штуку на дне ящика. Весит примерно 1 г, 3 см в длину, сделана из твердого прозрачного пластика. Что это?"
- Мне кажется, это поилка для маленького хомячка. У меня такая была в детстве. © outletsurplus / Reddit
А вы смогли понять, для чего эти штуки? Помните последний раз, когда вас что-то сильно удивило?
Фото на превью Fragrant_Seasons / Reddit
AdMe/Ностальгия/17 странных штук, функции которых мы не смогли понять сами
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