12 знаменитых мужчин, которые смелы настолько, что не побоялись партнерских родов

Партнерские роды — тема спорная. Одни считают, что отец обязан быть свидетелем появления на свет своего ребенка. Другие уверены, что мужчине не стоит быть рядом с женщиной в такой довольно интимный момент.

Мы в ADME принимаем аргументы обеих сторон, но не перестаем уважать мужчин, которые отважились на партнерские роды.

Джейсон Момоа

История рождения дочери Джейсона Момоа и Лизы Боне тянет на неплохой блокбастер. В это время актер находился в Канаде. «Это был очень жаркий день, 20 июля, — рассказывал Мома в одном из интервью. — Я спал у открытого окна, а когда проснулся, увидел 70 пропущенных звонков и перепугался до чертиков. Я позвонил продюсеру, и тот велел мне быстрее садиться в машину и ехать в аэропорт. Я сорвался, успел купить последний билет на рейс, на место в самом хвосте самолета». Актер объяснил стюардессе ситуацию и попросил дать ему возможность выйти из салона первым. По пути к выходу Момоа встретил своего коллегу Бенджамина Брэтта, который крикнул ему: «Давай-давай!» Далее была гонка в такси по ночному городу. «Я примчался в самый последний момент. Увидел жену, и через 2 часа родилась наша дочь», — вспоминает актер.

Джастин Тимберлейк

Джессика Бил и ее муж Джастин Тимберлейк 2-й раз стали родителями в 2020 году, но некоторое время скрывали этот факт. Когда актриса рожала сына Финеаса, она переживала, что мужа не пустят к ней в палату. Однако все обошлось, и Джастин смог увидеть появление сына на свет. «Думаю, если бы мне пришлось быть там одной, это было бы ужасно. Я бы очень испугалась», — говорила Джессика.

Джастин Эрвин

Кинорежиссер и супруг модели Эшли Грэм 2 раза присутствовал при появлении на свет сыновей, 1-й раз — в 2020 году. Малыш родился в доме знаменитостей в Бруклине на неделю позже предполагаемого срока. По словам Эшли, схватки начались в 5:00 утра, но она твердо решила провести день так, как планировала, поэтому разбудила мужа лишь спустя несколько часов. Пара вместе позавтракала, и модель стала заниматься йогой. Эрвин пошутил, что только его жена занимается йогой по расписанию, даже несмотря на роды. После 15 минут упражнений у Эшли отошли воды. Акушерка и доула приехали и помогли ей. «Меня переполняли невероятные чувства, когда я нес сына к кроватке», — вспоминал Джастин. В 2022 году Эшли родила двух мальчиков-близнецов. Эти роды проходили тяжело, но отец малышей все время был рядом.

Томми Ли

Kristin Callahan / Everett Collection / East News

Памела Андерсон тоже рожала обоих сыновей дома, а помогали ей в этом 2 акушерки и муж Томми Ли.

Майкл Тиндалл

John Rainford / WENN.com / agefotostock / East News

Сын английского регбиста Майкла Тиндалла и Зары, внучки королевы, решил поторопиться с появлением на свет, и пара не успела уехать в больницу. Майклу пришлось помогать рожающей супруге. «Я побежал в спортзал, взял коврик, пошел в ванную, положил коврик на пол, расстелил полотенца и подбадривал», — делился воспоминаниями спортсмен. К счастью, акушерка, которая должна была встретить чету Тиндалл в больнице, была не так далеко, поэтому она приехала, когда Зара только начала рожать.

Гордон Рамзи

У легендарного шеф-повара пятеро детей, но он присутствовал на родах только самого младшего — Оскара. По словам Рамзи, раньше его жена не хотела, чтобы он видел ее в таком состоянии. На 5-й раз Гордон все же попал в родильный зал, но упал там в обморок. Причем это был 1-й раз в жизни, когда он потерял сознание.

Аарон Пол

Звезда сериала «Во все тяжкие» был рядом со своей женой в родильном зале, когда на свет появилась их дочь Стори. «Я действительно вывел ее в этот мир. А потом передал малышку своей жене Лорен и просто разрыдался. Это был величайший момент в моей жизни», — рассказывал позже Аарон.

Трэвис Скотт

Рэпер присутствовал рядом со своей девушкой Кайли Дженнер в родильном зале и говорит, что это было безумие. Сохранять спокойствие ему помогала мама Кайли. «Она держала меня за руку, потому что мне было очень страшно, и словно провела меня через весь процесс. Оказывается, есть такая штука — плацента, — о которой я раньше не слышал. Я очень боялся, но сам перерезал пуповину», — откровенничал Трэвис.

Джеффри Дин Морган

Актер помогал появиться на свет обоим своим детям. Разумеется, не без помощи профессионалов. В 1-й раз он был шокирован происходящим и толком не знал, что ему делать. Зато во 2-й раз Джеффри был уже опытным и поддержал супругу.

Адам Левин

JEAN-BAPTISTE LACROIX / AFP / East News

Солист группы Maroon 5 Адам Левин отменил все концерты, чтобы быть с женой во время родов. Молодой отец основательно подготовился перед тем, как поехать в роддом: он набрал с собой приличное количество продуктов и ел, пока его жена рожала.

Ник Кэннон

Певица Мэрайя Кэри пожелала, чтобы близнецы появились на свет под ее музыку. Песню «Fantasy» для нее и малышей включил молодой отец Ник Кэннон. Прямо в роддоме.

Крис Прэтт

Сын актеров Криса Прэтта и Анны Фэрис родился раньше срока, и сразу после появления на свет его отправили в отделение интенсивной терапии. «Наш малыш был самым красивым для нас. Глядя на его фото, когда он был новорожденным, я думаю, что, возможно, многие так не думали. Но для нас он был само совершенство», — вспоминал Крис.