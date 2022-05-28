12 звездных пар, которые наплевали на предрассудки и счастливы

Это только кажется, что быть знаменитым просто: сияй себе в свете софитов да наслаждайся любовью публики. На деле же за каждым шагом звезд наблюдают тысячи людей, у которых есть свое мнение насчет личной жизни кумиров. Почему актер не женился на матери своих детей, кто в паре выше, а кто старше — порой обсуждениям нет конца.

Некоторые звезды стараются скрывать свою личную жизнь, другие же просто наплевали на чужое мнение и живут как хотят. Вот о таких счастливчиках — сегодняшняя статья ADME.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц

Сын Дэвида Бекхэма не так давно женился на своей возлюбленной. И вместо того, чтобы по традиции дать жене свою фамилию, Бруклин поступил наоборот: взял фамилию жены в качестве второй. Теперь даже в соцсетях у молодоженов значится Пельтц-Бекхэм.

Маколей Калкин и Бренда Сонг

Маколей стал отцом в 39 лет: у него и его подруги Бренды родился сын. Кто-то скажет, что это поздно, но актер и его возлюбленная счастливы. И самое главное, пожалуй, то, что Калкин, у которого были нелегкие детство и юность, наконец обрел тихую семейную гавань.

Софи Даль и Джейми Каллум

Пара с разницей в росте, на которую им абсолютно плевать. Софи даже без каблуков выше мужа практически на 20 см (ее рост 1,83 м, его — 1,64). Но Джейми лишь оптимистично шутит по этому поводу: говорит, что зато всегда выглядит молодо.

Билли Джо Армстронг и Эдриэнн Нессер

Кто-то думает, что стать ближе к любимому исполнителю можно, только если ты тоже звезда. Билли Джо Армстронг, вокалист группы Green Day, опроверг это утверждение: свою будущую жену он встретил на своем же концерте. Через 4 года после знакомства Билли сделал своей возлюбленной предложение, они счастливо женаты уже почти 30 лет.

Кэмерон Диас и Бенджи Мэдден

Кэмерон и Бенджи познакомились в 2014 году и поженились довольно быстро: с момента встречи не прошло и года. И этот скорый брак оказался надежнее, чем многие другие, ведь знаменитости по-прежнему вместе. В 2019 году у пары родилась дочь, для этого они обратились к суррогатной матери.

Бритни Спирс и Сэм Асгари

Бритни наконец-то вольна строить семью с тем, к кому лежит сердце. Она старше своего избранника на 13 лет, но ни его, ни певицу это нисколько не смущает. Ведь настоящая любовь сильнее разницы в возрасте.

Саймон Коуэлл и Лорен Сильверман

Отношения телеведущего и светской львицы начались не самым романтичным образом: Лорен познакомилась с Саймоном, будучи замужем. Она забеременела, после чего состоялся громкий развод с супругом. Но после этого неприятности для Саймона и Лорен закончились: у них родился сын, а в январе этого года пара объявила о помолвке. Любовь, начавшаяся не слишком красиво, все-таки стала основой для крепкой семьи.

Стивен Тайлер и Эйми Престон

Стивену Тайлеру нет дела до мнимого социального неравенства: он влюблен в женщину, которая работала его помощницей. Не смущает пару и то, что Эйми младше музыканта на 40 лет. Их роман начался в 2016 году и продолжается до сих пор.

Вин Дизель и Палома Хименес

У пары трое детей. Вин Дизель и Палома вместе еще с 2007 года, то есть уже 15 лет, и до сих пор не женаты. Для актера и его возлюбленной, кажется, семья и чувства важнее штампа в паспорте.

Крис Дженнер и Кори Гэмбл

Разница в возрасте этих партнеров составляет 25 лет. Крис Дженнер старше своего возлюбленного, но это не мешает им быть вместе. Кори и мать семейства Кардашьян встречаются с 2014 года.

Гай Ричи и Джеки Эйнсли

Режиссер и модель поженились в 2015 году. До свадьбы они встречались 5 лет, и трое их детей родились до официального брака. Кажется, не столь важно, расписаны ли родители. Куда важнее, чтобы дети появлялись в любящей крепкой семье.

Лора Линни и Марк Шауэр

Первый ребенок этой пары родился, когда Лоре было 49. Сейчас звезде «Озарка» 58 лет, и она, мы уверены, прекрасная мать. Ведь так ли важен возраст, когда женщина готова подарить ребенку всю свою любовь? Вот и Лора Линни решилась забеременеть не тогда, когда «тикали часики», а когда пришло время.