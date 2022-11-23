14 людей рассказали о странных вещах из детства, которые были, как оказалось, только в их семье

Не зря существует выражение «Мой дом — мои правила». Ведь в каждой семье свои методы воспитания детей и ведения хозяйства. Все мы росли в совершенно разных условиях и в разных традициях. Поэтому нередко диву даемся, как другие жили в детстве и к чему они привыкли.