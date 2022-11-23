14 людей рассказали о странных вещах из детства, которые были, как оказалось, только в их семье
Не зря существует выражение «Мой дом — мои правила». Ведь в каждой семье свои методы воспитания детей и ведения хозяйства. Все мы росли в совершенно разных условиях и в разных традициях. Поэтому нередко диву даемся, как другие жили в детстве и к чему они привыкли.
- У нас был один крючок, где висело полотенце. Оно было общим для всей семьи. Мы просто меняли грязное на чистое, и оно было для всех сразу. Во времена колледжа ко мне домой пришла подруга. Увидев полотенце, она вежливо спросила, почему мы все пользуемся одним. Мне никогда даже в голову не приходило, что это странно. © 0l0l00l / Reddit
- Наша кошка никак не могла приучиться к лотку. Мой парень был сам не свой. Оказывается, он так сильно волновался оттого, что в его семье вопрос с непослушными питомцами решался таким образом: его отец брал да и раздавал животных. Я сказала, что в моей семье мы никого не бросаем. © SgWingo / Twitter
- У моей семьи была традиция — 4-й сытный прием пищи прямо перед сном. Мы его называли «ночной обед». Видели бы вы взгляд моей жены, когда я произнес это название вслух. © mrjasonshine / Twitter
- Моя мама настаивала, чтобы мы все ели ножом и вилкой. Даже еду навынос. Пицца? Нож и вилка. Бургеры? Лучше возьмите столовые приборы. И уже будучи женатыми, я и мой муж пошли в KFC. Я попросила его дать мне тарелку и столовые приборы, а он в ответ как засмеется. И с тех пор подшучивает надо мной. © aimzyizzy / Twitter
- В нашей семье во время ужина мы таскаем друг у друга из тарелок еду. Тот, кто закончил трапезу, начинает забирать еду у самых медлительных, обычно у мамы. И вот я однажды оказываюсь в доме своей будущей жены и делаю как привык. И каково было мое удивление, когда я понял, что никто, кроме меня, так в принципе не делает. © Clifton3rds / Reddit
- Когда я была девочкой, в моей семье ели макароны с кетчупом. Приходит однажды ко мне в гости друг. Предлагаю ему пообедать со мной макаронами. Садимся на стол, я протягиваю ему кетчуп. А он смотрит на меня в недоумении и с таким выражением лица, мол, фу, что за гадость. А сам при этом берет и добавляет в макароны сахар. Ложки 3. Я была очень удивлена. Выяснилось, что в их семье макароны едят только сладкими, а кетчуп он ни разу в жизни не пробовал.
- Моя мама была домохозяйкой и приверженцем здорового образа жизни, поэтому мы ели домашнюю еду и почти никогда не употребляли фастфуд. Мы считали отруби с изюмом и медово-ореховые хлопья сладостью. Когда в 5-м классе я пошел в школу после домашнего обучения, обнаружил, насколько отличается еда одноклассников от моей. Чипсы, газировка против моих скучных бутербродов с цельнозерновым хлебом и морковных палочек. Я завидовал им. Прошли годы. И вот, будучи взрослым, я ем только здоровую пищу. Спасибо маме. © Hannah Baty / Quora
- У меня была соседка по комнате, которая всегда оставляла приготовленную курицу на несколько дней вне холодильника. При этом в их семье якобы была «генетическая» проблема с кишечником. Я попыталась указать ей на возможную причину этого, но она только разозлилась. © Annecct / Twitter
- Нам с братом нельзя было оставлять тапки где-нибудь посреди квартиры. То есть можно было или ходить в них, или, если снимаешь, поставить в прихожей с обувью. Снять перед входом в комнату, в которой ковер, где приятно потопать босиком по коврику? Ни-ни! © Люси / ADME
- Мы в детстве хранили хлеб в микроволновке. Хлебцы, булочки — все-все. Самое интересное начиналось, когда нужно было воспользоваться микроволновой печью. Мы вытаскивали все это, а затем клали обратно. Не знаю, почему это не казалось мне странным. © lat07c / Reddit
- Мама надевала на нас 4 слоя свитеров зимой и как минимум 3 слоя летом. Из-за этого мое тело вообще не вырабатывало тепло. На тренировках по гимнастике даже ребята мне начали говорить, что я слишком много вещей на себя надеваю. Моя мама всегда боялась, что мы простудимся. © Amrita Tewari / Quora
- В нашей семье мы добавляли в хот-доги в качестве соуса яблочное пюре. © TheDrawingSparrow / Reddit
- Моя подруга в школьные годы как-то с удивлением спросила, что это стоит возле унитаза в моем доме. Она указывала на ершик. Оказалось, что в ее семье им не пользуются. Вдаваться в подробности, как они следят за чистотой унитаза, я не стала.
- В семье моих родителей была одна доска для всего: хлеба, лука, фруктов. Однажды папа принес огромный арбуз. Пока он его резал, мы ждали и сок стекал на доску. Когда куски были переложены на стол, я потянулась за доской и хлебнула с нее лужицу арбузного сока. Как говорит папа, он до сих пор помнит мои глаза, полные недоумения, удивления и обиды. Ведь сок был арбузно-луковым. © Подслушано / Ideer
Какие вещи из вашего детства теперь кажутся вам странными?
AdMe/Семья/14 людей рассказали о странных вещах из детства, которые были, как оказалось, только в их семье
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