16 бабушек и дедушек, чье призвание — создавать тепло и уют в своих семьях

Пожалуй, лишь только дедушки и бабушки понимают нас лучше родителей: именно они всегда первыми придут на помощь и накормят незатейливыми, но такими вкусными блюдами. По мере нашего взросления, однако, бабули и дедули начинают восприниматься не только как создатели домашнего тепла и уюта, но и как люди, которым и самим не чужды маленькие житейские радости и даже неожиданные остроты.