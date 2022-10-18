16 бабушек и дедушек, чье призвание — создавать тепло и уют в своих семьях
Пожалуй, лишь только дедушки и бабушки понимают нас лучше родителей: именно они всегда первыми придут на помощь и накормят незатейливыми, но такими вкусными блюдами. По мере нашего взросления, однако, бабули и дедули начинают восприниматься не только как создатели домашнего тепла и уюта, но и как люди, которым и самим не чужды маленькие житейские радости и даже неожиданные остроты.
- Подарил бабушке и дедушке по смартфону, чтобы быть с ними на связи. Сначала, конечно, ничего не понимали и не хотели разбираться, но пришлось заставить. Когда показал все функции и возможности телефона, то им очень даже и понравилось. В какой-то момент дошло до того, что они в чат начали скидывать мемы. Недавно я приехал к ним в гости и знатно удивился, потому что на стене в рамках красовались теперь не только семейные фото, но и те самые мемы. Выяснилось, что бабушка и дедушка выбрали самые смешные и повесили на стены, чтобы улыбаться, когда видят их. © Палата № 6 / VK
- На обед зашел к бабушке с дедушкой. Бабушка как раз уходила на юбилей к подруге на 2 этажа ниже. Ушла. Через 10 минут звонок в дверь: «Открывайте!» Заходит резко бабушка. Переодеться. Оказалось, одна из гостей пришла в точно таком же платье, как у нее. Прямо как в кино. © Подслушано / Ideer
«Я не профессионал, но мне просто очень нравится делать маникюр своей 93-летней бабушке. Сегодня она захотела сиреневый»
- Однажды при мне ругались мои бабушка и дедушка. Они вместе с другими ветеранами предприятия были приглашены на концерт. После него, в гардеробе, оба стали встречать многочисленных знакомых и как-то разделились. В итоге потеряли друг друга. Бабушка первой пришла домой и люциферским голосом спросила, где дед. И тут явился он. Затем был яростный спор, кто где кого должен был ждать. Оба утверждали, что ждали в гардеробе до последнего, уже и сотрудница ушла, и фонари погасили везде. Ругались долго. В какой-то момент дед замолчал, склонил голову и дал бабушке сказать все, отвести душу. Бабуля, в свою очередь, почувствовав слабину оппозиции, вновь обвинила деда во всем. Ты, говорит, был не прав? «Да», — отвечает дед. — «Это ты виноват?» — «Да», — говорит дед. Бабушкино лицо теплеет, исчезают морщинки. И тут дед такой: «Но больше так не делай, из-за тебя все». © Анастасия / ADME
- Моя бабушка была невероятно счастлива, когда я научил ее пользоваться социальными сетями. Она смогла пообщаться с давними знакомыми, а еще пересмотрела кучу старых фильмов, от которых была в восторге. Круто, что сегодня можно всего лишь нажать на кнопку и получить доступ к тысячам видео и любой информации на свете. © TheGiantRascal / Reddit
- Моя двоюродная бабушка читала любовные романы, похохатывала местами и приговаривала: «Вот а мы и не знали, что так можно было!» © Ёжик в сарафане / ADME
- Когда ходила с бабушкой в магазин, всегда просила ее купить мне булочку с маком. Как-то в один из таких походов мы встретили знакомую бабушки. Она сказала мне: «Будь аккуратнее с булочками, а то ты сама уже как булочка». Я расплакалась, а бабуля, выпятив грудь, изрекла: «Ну, ей от одной булочки хуже не станет, а вот тебе давно стоит перестать есть свои медовики». Та знакомая аж покраснела от злости. А бабушка, удовлетворенно кивнув, взяла меня за руку и увела домой. Я запомнила этот момент на всю жизнь. Люблю ее. Она у меня лучшая. © Палата № 6 / VK
- Моя мама, будучи в возрасте за 70, научила внучку прыгать через скакалку. Когда маме было 80 с небольшим, а внучка уже училась в старшей школе, они решали на скорость примеры по алгебре, сидя в разных комнатах. © Руконожка Ай-Ай / ADME
- В детстве бабушка покупала нам с сестрой чипсы «Принглс» и давала раз в день по одной штучке. Вот настоящая выработка силы воли. © Подслушано / Ideer
- Моя дорогая бабулечка несколько лет назад попыталась зашить мои дорогущие драные джинсы. Когда поняла, что слишком много работы, то порезала их и пустила на прихватки. Хватило на 3 красивых прихваточки. До сих пор на даче служат. © Злобный_суслик / ADME
«Моя 91-летняя бабуля гордится своим урожаем помидоров»
- Перед свадьбой моих родителей бабушка наказывала маме с папой, чтобы всю свадьбу они держались за руки, не отходили друг от друга ни на шаг и никого между собой не ставили, мол, примета плохая. Но мне кажется, бабушка сама придумала эту примету, потому что на своей свадьбе она застукала, как деда кадрила ее лучшая подруга. Ну ничего, 40 лет бабушка с дедушкой прожили. © Подслушано / Ideer
- Бабушка жаловалась на зрение. Папа отвез ее в город к окулисту, который попросил ее издалека прочитать буквы. Она их все назвала. Окулист с удивлением сказал: «У вашей мамы зрение лучше моего». Папа спросил ее, зачем же так обманывала. А бабуля и говорит: «В деревне у всех наших бабушек есть очки, только у меня нет. Тоже захотела». © Элла Алексеева / ADME
- Когда я была маленькой, моя бабушка всегда ездила в санатории или на курорт. Дедушка следил за хозяйством. Я пообещала себе, что, когда вырасту, отправлю его в путешествие. И вот я выросла, стала хорошо зарабатывать. У дедушки был день рождения, я ему подарила билеты. Никогда до этого не видела, чтобы он плакал. Теперь вся семья злится на меня, что я подарила путевку не бабушке, а дедушке, ведь бабушка меня так любит. А дедушка собирает чемодан вприпрыжку. © PivBear / Pikabu
- Двоюродной бабуле 99 лет. Приехали в гости, спрашиваю у нее, как дела. «Ой, дочка, — говорит, — не очень хорошо, старая совсем стала. Представляешь, — говорит она мне, — ужас какой, читать стало трудно, пришлось очки купить». Сказала она мне это и поскакала пирожки печь. А я стою такая, скрюченная, с радикулитом, и только глазами хлопаю, немощь городская. © Salivan / ADME
- Когда мы с парнем начали жить вместе, к нам иногда в гости заходила его бабушка и приносила еду, которую она нам приготовила. Парня это раздражало, а мне это казалось милым, я очень хорошо подружилась с его бабушкой и всегда была рада ее видеть. Она приносила пироги, борщи, супы, домашние огурцы, помидоры и еще кучу всего, чем она хотела порадовать внука. Как бы с парнем мы давно расстались, бабушка к нему не ходит, но зато время от времени заходит ко мне в гости, чтобы пообщаться и принести каких-нибудь вкусняшек, которые она приготовила специально для меня. © Палата № 6 / VK
А какие интересные воспоминания связаны с бабушками и дедушками у вас?
Поделиться этой статьёй