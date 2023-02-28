17 знаменитостей, которые не стали откладывать материнство в долгий ящик и наплевали на то, кто там и что подумает

Многие актрисы не спешат с детьми до того момента, пока не построят успешную карьеру и не накопят приличный капитал, чтобы дать ребенку все. Но такой выбор делают, конечно, не все. Есть среди звездных женщин и те, которые родили рано, особенно по меркам современного общества. Ведь сейчас женщины чаще всего задумываются о детях после 25 лет.