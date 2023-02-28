17 знаменитостей, которые не стали откладывать материнство в долгий ящик и наплевали на то, кто там и что подумает
Многие актрисы не спешат с детьми до того момента, пока не построят успешную карьеру и не накопят приличный капитал, чтобы дать ребенку все. Но такой выбор делают, конечно, не все. Есть среди звездных женщин и те, которые родили рано, особенно по меркам современного общества. Ведь сейчас женщины чаще всего задумываются о детях после 25 лет.
Софи Тернер — 24 года
Ширли Темпл — 19 лет
Тина Кунаки — 22 года
Эшли Симпсон — 24 года
Джиджи Хадид — 25 лет
Стефани Сеймур — 22 года
Соланж Ноулз — 18 лет
Барбра Стрейзанд — 24 года
Николь Кидман — 25 лет
Николь Кидман и Том Круз усыновили первого ребенка — девочку в 1992 году. — Прим. ADME.
Лиза Боне — 21 год
Джордан Данн — 19 лет
Анна Николь Смит — 18 лет
Лиза Мари Пресли — 21 год
Бинди Ирвин — 22 года
Принцесса Диана — 20 лет
Элизабет Тейлор — 20 лет
Лана Тернер — 22 года
Фото на превью United Archives GmbH / Alamy Stock Photo, Album / EAST NEWS
AdMe/Семья/17 знаменитостей, которые не стали откладывать материнство в долгий ящик и наплевали на то, кто там и что подумает
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