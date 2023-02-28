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17 знаменитостей, которые не стали откладывать материнство в долгий ящик и наплевали на то, кто там и что подумает

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Многие актрисы не спешат с детьми до того момента, пока не построят успешную карьеру и не накопят приличный капитал, чтобы дать ребенку все. Но такой выбор делают, конечно, не все. Есть среди звездных женщин и те, которые родили рано, особенно по меркам современного общества. Ведь сейчас женщины чаще всего задумываются о детях после 25 лет.

Софи Тернер — 24 года

Laurent Salmon / KCS / East News

Ширли Темпл — 19 лет

Тина Кунаки — 22 года

ALBERTO PIZZOLI / AFP / East News

Эшли Симпсон — 24 года

EAST NEWS

Джиджи Хадид — 25 лет

Dylan Travis / ABACA / Abaca / East News

Стефани Сеймур — 22 года

Соланж Ноулз — 18 лет

Барбра Стрейзанд — 24 года

ASSOCIATED PRESS / East News

Николь Кидман — 25 лет

Николь Кидман и Том Круз усыновили первого ребенка — девочку в 1992 году. — Прим. ADME.

Лиза Боне — 21 год

Джордан Данн — 19 лет

Анна Николь Смит — 18 лет

Лиза Мари Пресли — 21 год

Бинди Ирвин — 22 года

Принцесса Диана — 20 лет

ASSOCIATED PRESS / East News

Элизабет Тейлор — 20 лет

Лана Тернер — 22 года

Album / EAST NEWS, Mary Evans / AF Archive. / East News
Фото на превью United Archives GmbH / Alamy Stock Photo, Album / EAST NEWS
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AdMe/Семья/17 знаменитостей, которые не стали откладывать материнство в долгий ящик и наплевали на то, кто там и что подумает
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