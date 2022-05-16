18 метких комиксов о вещах, за которые пора перестать стыдить мам

Для многих девушек материнство — сложный, но невероятно веселый этап в жизни. Каждый день что-то новое и непредсказуемое. Причем не дают скучать не только дети, но и люди вокруг. Женщинам с детьми нередко приходится выслушивать в свой адрес непрошеные советы, ведь посторонние дяди и тети точно знают, как лучше для ее ребенка. Многие не прочь даже укорить мам за неправильный подход к воспитанию.

Мы в AdMe.ru нарисовали жизненные и юморные комиксы о том, за что давно пора перестать стыдить женщин с детьми.

1. Мам тоже может раздражать плач и капризы ребенка. Проходить этот этап легче, если понимающие люди рядом

2. Мама сама решает, что для ее ребенка лучше. И для нее самой

3. Мамы так часто сталкиваются с двойными стандартами. Нередко найдется и тот, кто будет винить за возможность отдохнуть

4. Материнство — это естественно. Пожалуй, неестественно — прятаться в четырех стенах, если у тебя малыш

5. Оценки — не главное. И есть мамы, которые живут по этому принципу

6. Мама может не успеть умыть ребенка или дать ему право пачкаться, сколько тот захочет

7. Бардак в квартире, где есть дети, — это естественно. И стыдить мам за разбросанные игрушки вряд ли стоит

8. Готовить разнообразные блюда — это дело профессиональных поваров. А остальные вправе быть горды даже сваренными покупными пельменями

9. После родов тело женщины меняется. И какие бы изменения ни произошли, это красит

10. У мам нет пульта управления детьми. А без него не всегда удается быстро успокоить разыгравшегося ребенка

11. Любое решение мамы имеет место. Даже есть она выбрала карьеру, а не ежедневное воспитание ребенка

12. Также не постыдно отказаться от карьеры. Совсем

13. Иметь время для себя — право всех

14. Если женщина хочет, она может не разделять работу и детей. И заниматься делами, даже сидя на детской площадке

15. Любой подход к воспитанию имеет место, даже если он нравится не всем окружающим

16. Мамы не подписывают трудовой договор, где прописаны выходные. Часто материнство — это работа 24/7. А отдыхать все же нужно всем

17. Если мама считает правильным не бежать по первому требованию ребенка, значит, так правильно

18. Нередко мамам прилетает за то, что они произносят «мы», говоря о ребенке. Даже если кто-то не разделяет этого, можно попробовать просто отнестись с пониманием