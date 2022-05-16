18 метких комиксов о вещах, за которые пора перестать стыдить мам
Для многих девушек материнство — сложный, но невероятно веселый этап в жизни. Каждый день что-то новое и непредсказуемое. Причем не дают скучать не только дети, но и люди вокруг. Женщинам с детьми нередко приходится выслушивать в свой адрес непрошеные советы, ведь посторонние дяди и тети точно знают, как лучше для ее ребенка. Многие не прочь даже укорить мам за неправильный подход к воспитанию.
Мы в AdMe.ru нарисовали жизненные и юморные комиксы о том, за что давно пора перестать стыдить женщин с детьми.
1. Мам тоже может раздражать плач и капризы ребенка. Проходить этот этап легче, если понимающие люди рядом
2. Мама сама решает, что для ее ребенка лучше. И для нее самой
3. Мамы так часто сталкиваются с двойными стандартами. Нередко найдется и тот, кто будет винить за возможность отдохнуть
4. Материнство — это естественно. Пожалуй, неестественно — прятаться в четырех стенах, если у тебя малыш
5. Оценки — не главное. И есть мамы, которые живут по этому принципу
6. Мама может не успеть умыть ребенка или дать ему право пачкаться, сколько тот захочет
7. Бардак в квартире, где есть дети, — это естественно. И стыдить мам за разбросанные игрушки вряд ли стоит
8. Готовить разнообразные блюда — это дело профессиональных поваров. А остальные вправе быть горды даже сваренными покупными пельменями
9. После родов тело женщины меняется. И какие бы изменения ни произошли, это красит
10. У мам нет пульта управления детьми. А без него не всегда удается быстро успокоить разыгравшегося ребенка
11. Любое решение мамы имеет место. Даже есть она выбрала карьеру, а не ежедневное воспитание ребенка
12. Также не постыдно отказаться от карьеры. Совсем
13. Иметь время для себя — право всех
14. Если женщина хочет, она может не разделять работу и детей. И заниматься делами, даже сидя на детской площадке
15. Любой подход к воспитанию имеет место, даже если он нравится не всем окружающим
16. Мамы не подписывают трудовой договор, где прописаны выходные. Часто материнство — это работа 24/7. А отдыхать все же нужно всем
17. Если мама считает правильным не бежать по первому требованию ребенка, значит, так правильно
18. Нередко мамам прилетает за то, что они произносят «мы», говоря о ребенке. Даже если кто-то не разделяет этого, можно попробовать просто отнестись с пониманием
С какими непрошеными советами к вам приставали «знатоки»?
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