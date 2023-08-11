Дети работающих женщин достигают куда большего, чем те, чьи мамы посвятили себя быту

Если вы когда-нибудь испытывали чувство вины из-за того, что уделяете мало внимания своим детям, потому что много работаете, то мы хотим вам сказать: «Работающие мамы, вы офигенные!» Вы собственными руками создаете будущее своих детей. И исследования это подтверждают.

Работающие женщины несут на своих плечах большой груз. Они и воспитывают детей, и обеспечивают их. Они выстраивают теплые и доверительные отношения с детьми в настоящем, не забывая думать об их будущем. Они подают своим детям пример, как быть профессионалом, оставаясь одновременно и любящим родителем, который успешно решает как рабочие, так и бытовые проблемы.

Такие женщины порой жертвуют собственным досугом и отдыхом, лишь бы их семья ни в чем не нуждалась. Но эти усилия вознаграждаются определенной свободой: зарабатывая самостоятельно, они ни от кого не зависят финансово. Но самое главное — дети работающих женщин, как правило, становятся более успешными, чем дети тех, чья жизнь посвящена только дому.