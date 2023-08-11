Дети работающих женщин достигают куда большего, чем те, чьи мамы посвятили себя быту
Если вы когда-нибудь испытывали чувство вины из-за того, что уделяете мало внимания своим детям, потому что много работаете, то мы хотим вам сказать: «Работающие мамы, вы офигенные!» Вы собственными руками создаете будущее своих детей. И исследования это подтверждают.
Работающие женщины несут на своих плечах большой груз. Они и воспитывают детей, и обеспечивают их. Они выстраивают теплые и доверительные отношения с детьми в настоящем, не забывая думать об их будущем. Они подают своим детям пример, как быть профессионалом, оставаясь одновременно и любящим родителем, который успешно решает как рабочие, так и бытовые проблемы.
Такие женщины порой жертвуют собственным досугом и отдыхом, лишь бы их семья ни в чем не нуждалась. Но эти усилия вознаграждаются определенной свободой: зарабатывая самостоятельно, они ни от кого не зависят финансово. Но самое главное — дети работающих женщин, как правило, становятся более успешными, чем дети тех, чья жизнь посвящена только дому.
Экономист Кэтлин Макгинн и ее коллеги провели объемное исследование среди 13 326 женщин и 18 152 мужчин из 24 стран. Анкета состояла из большого количества вопросов, но ключевым был один: «Работала ли ваша мать в период с вашего рождения и до того момента, как вам исполнилось 14 лет?» Согласно полученным данным, мало что оказывает такое влияние на будущую судьбу ребенка, чем то, работает его мама или нет.
В результате выяснилось, что дети работающих женщин легче находят работу, с большей вероятностью занимают руководящие должности и больше зарабатывают. А мужчины, воспитанные работающими матерями, принимают весьма активное участие в домашних делах и любят проводить время с семьей.
Даже супермамы иногда устают. Давайте поддерживать друг друга!