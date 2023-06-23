Дочь Брюса Уиллиса показала трогательное фото, как ее отец впервые держит на руках внучку

18 апреля 2023 года бывшие звездные супруги Брюс Уиллис и Деми Мур впервые стали дедушкой и бабушкой: их старшая дочь Румер родила девочку, которую назвали Луэтта Айсли Томас Уиллис. Спустя неделю молодая мама опубликовала фото малышки и сразу же получила в комментариях множество поздравлений. А на днях Румер опубликовала фотографии своего отца с его внучкой. Этот трогательный кадр согревает сердце больше, чем тысяча объятий.

Напомним, Уиллис и Мур развелись в 2000 году после 12 лет брака, но при этом они остались очень близкими людьми, сохранив дружеские отношения и деловые связи. Тем более им предстояло и дальше воспитывать трех своих дочерей.

Вообще Брюс был очень крутым отцом и чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть на фотографии из семейного архива, которые дочери знаменитого актера периодически публикуют в своих соцсетях.

Деми Мур с дочерьми часто проводят время с Брюсом, его женой и их детьми, они все активно общаются между собой и дружат. Недавно обнаруженная болезнь актера сплотила семьи знаменитостей. Но последнее радостное событие, кажется, сблизило их еще сильнее.

34-летняя Румер Уиллис, которая с 2022 года состоит в отношениях с певцом Дереком Ричардом Томасом, решила не придерживаться распространенных среди знаменитостей традиций: она не стала скрывать ни имя, ни внешность своей дочери, а с радостью делится в социальных сетях ее фотографиями.

И свежие кадры, на которых 68-летний дедушка впервые держит внучку (первое фото в статье) и обнимает свою дочь, получились особенно трогательными.

Напомним, у Деми Мур и Брюса Уиллиса есть еще 2 дочери — Скаут (32 года) и Таллула (29 лет).

Во втором браке с фотомоделью Эммой Хеминг у актера родились 2 девочки — Мейбел Рейи (11 лет) и Эвелин Пенн (9 лет).

Что ж, желаем Брюсу Уиллису долгих лет жизни, чтобы его младшие дочери, а также внучка тоже успели искупаться в безразмерной любви «крепкого орешка».