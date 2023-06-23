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Дочь Брюса Уиллиса показала трогательное фото, как ее отец впервые держит на руках внучку

Семья
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18 апреля 2023 года бывшие звездные супруги Брюс Уиллис и Деми Мур впервые стали дедушкой и бабушкой: их старшая дочь Румер родила девочку, которую назвали Луэтта Айсли Томас Уиллис. Спустя неделю молодая мама опубликовала фото малышки и сразу же получила в комментариях множество поздравлений. А на днях Румер опубликовала фотографии своего отца с его внучкой. Этот трогательный кадр согревает сердце больше, чем тысяча объятий.

Дочь Брюса Уиллиса показала трогательное фото, как ее отец впервые держит на руках внучку

Напомним, Уиллис и Мур развелись в 2000 году после 12 лет брака, но при этом они остались очень близкими людьми, сохранив дружеские отношения и деловые связи. Тем более им предстояло и дальше воспитывать трех своих дочерей.

Вообще Брюс был очень крутым отцом и чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть на фотографии из семейного архива, которые дочери знаменитого актера периодически публикуют в своих соцсетях.

Дочь Брюса Уиллиса показала трогательное фото, как ее отец впервые держит на руках внучку

Деми Мур с дочерьми часто проводят время с Брюсом, его женой и их детьми, они все активно общаются между собой и дружат. Недавно обнаруженная болезнь актера сплотила семьи знаменитостей. Но последнее радостное событие, кажется, сблизило их еще сильнее.

Дочь Брюса Уиллиса показала трогательное фото, как ее отец впервые держит на руках внучку

34-летняя Румер Уиллис, которая с 2022 года состоит в отношениях с певцом Дереком Ричардом Томасом, решила не придерживаться распространенных среди знаменитостей традиций: она не стала скрывать ни имя, ни внешность своей дочери, а с радостью делится в социальных сетях ее фотографиями.

Дочь Брюса Уиллиса показала трогательное фото, как ее отец впервые держит на руках внучку

И свежие кадры, на которых 68-летний дедушка впервые держит внучку (первое фото в статье) и обнимает свою дочь, получились особенно трогательными.

Дочь Брюса Уиллиса показала трогательное фото, как ее отец впервые держит на руках внучку

Напомним, у Деми Мур и Брюса Уиллиса есть еще 2 дочери — Скаут (32 года) и Таллула (29 лет).

Дочь Брюса Уиллиса показала трогательное фото, как ее отец впервые держит на руках внучку

Во втором браке с фотомоделью Эммой Хеминг у актера родились 2 девочки — Мейбел Рейи (11 лет) и Эвелин Пенн (9 лет).

Дочь Брюса Уиллиса показала трогательное фото, как ее отец впервые держит на руках внучку

Что ж, желаем Брюсу Уиллису долгих лет жизни, чтобы его младшие дочери, а также внучка тоже успели искупаться в безразмерной любви «крепкого орешка».

Кстати, свою вторую жену — Эмму Хеминг — Уиллис нашел, когда ему стукнуло почти 60 лет. Некоторое время назад мы рассказывали трогательную историю их любви. Читая ее, вы не сможете перестать улыбаться.

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AdMe/Семья/Дочь Брюса Уиллиса показала трогательное фото, как ее отец впервые держит на руках внучку
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