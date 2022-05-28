15 крошек, при взгляде на которых сердце сжимается от нежности
Маленькие зверята до того умилительны, что все, у кого есть под рукой телефон, бросаются их фотографировать. Благодаря этим людям мы теперь знаем, как выглядит крошка-белка и крольчата.
Мы в ADME прошерстили интернет в поисках очаровательных малышей. Готовьтесь получить порцию милоты.
«Сегодня я спас новорожденного бельчонка»
«Обнаружил этого малыша у себя дома в 5 утра»
- Он как будто делает лапкой «Привет!». © JumpyPumpkin9526 / Reddit
Так выглядит птенец голубя
«Мой 2-месячный щенок»
«Пошла поработать во двор и нашла этого малыша в траве! Что ж, работа подождет, пока мама не вернется»
«Щенки из приюта получают лакомство за то, что ходят в туалет на улицу. Теперь Гас думает, что он тоже заслуживает угощения»
Привет тебе, малыш!
«Это Скай. Теперь он стал частью нашей семьи»
Хвостатое семейство
«Вот такое месячное чудо у нас теперь живет»
«У меня на работе живет гусиное семейство»
«Эту малышку зовут Санни»
«У меня во дворе появился второй помет крошечных кроликов. Собака потревожила гнездо, поэтому я проверяю каждые несколько дней, кормит ли еще их мама»
«Сегодня мы встретили нашего нового члена семьи — Арло, английского лабрадора»
«Моя кошка недавно родила»
А у вас есть фотографии умилительных малышей?
Фото на превью Secret_Yesterday5874 / Reddit
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