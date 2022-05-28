15 крошек, при взгляде на которых сердце сжимается от нежности

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Маленькие зверята до того умилительны, что все, у кого есть под рукой телефон, бросаются их фотографировать. Благодаря этим людям мы теперь знаем, как выглядит крошка-белка и крольчата.

Мы в ADME прошерстили интернет в поисках очаровательных малышей. Готовьтесь получить порцию милоты.

«Сегодня я спас новорожденного бельчонка»

«Обнаружил этого малыша у себя дома в 5 утра»

Он как будто делает лапкой «Привет!». © JumpyPumpkin9526 / Reddit

Так выглядит птенец голубя

«Мой 2-месячный щенок»

«Пошла поработать во двор и нашла этого малыша в траве! Что ж, работа подождет, пока мама не вернется»

«Щенки из приюта получают лакомство за то, что ходят в туалет на улицу. Теперь Гас думает, что он тоже заслуживает угощения»

Привет тебе, малыш!

«Это Скай. Теперь он стал частью нашей семьи»

Хвостатое семейство

«Вот такое месячное чудо у нас теперь живет»

«У меня на работе живет гусиное семейство»

«Эту малышку зовут Санни»

«У меня во дворе появился второй помет крошечных кроликов. Собака потревожила гнездо, поэтому я проверяю каждые несколько дней, кормит ли еще их мама»

«Сегодня мы встретили нашего нового члена семьи — Арло, английского лабрадора»

«Моя кошка недавно родила»