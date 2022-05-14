19 эксцентричных котов, которые иногда такое учудят, что хоть стой, хоть падай
Кошки — животные загадочные. И хотя некоторые их выходки ученым удалось понять и объяснить, иногда поведение питомцев бывает таким странным, что остается только руками развести. К примеру, эти пушистые пройдохи принимают причудливые позы, забывают, как пользоваться своим хвостом, и даже начинают ходить на передних лапах.
Мы в ADME и сами сталкивались с необъяснимым поведением своих питомцев, которые будто совсем слетели с катушек.
«Мой кот решил охранять мой ботинок»
«У Арчи уникальная техника топтать лапками плед»
«Я иногда думаю: а кот ли он вообще?»
«Моя Диана — это нечто»
Программа «Кот» зависла
Почему он так странно сидит?
Кошка сидит на яблоке так, будто это яйцо, которое она снесла
«Вот в какой позе мой кот Брэдли пьет воду каждое утро»
«Когда я увидела, как она устроилась, я зарыдала от смеха»
«Куки не знает, что делать со своим хвостом»
«Мой кот катается на „Харлее“ во сне»
«Оказывается, у меня на самом деле ленивец, а не кот»
Вот как он причудливо вытянул лапы
Кажется, он думает, что его новый лоток — это кровать
«Ветеринары подтвердили худшее: наша кошка просто странная»
«Это кресло досталось нам от бабушки. Фафо до сих пор понятия не имеет, как нужно в нем сидеть»
«Мяч для йоги находился на вершине двухметрового шкафа. В конце концов от когтей Дейзи он начал сдуваться, и мы его выкинули. Кошка была расстроена»
«Я просто оставлю это здесь»
«Вот так моя кошка лежит»
А как чудят ваши питомцы?
Фото на превью billiefan123 / Reddit
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