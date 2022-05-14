19 эксцентричных котов, которые иногда такое учудят, что хоть стой, хоть падай

Поделиться на Facebook Рассказать ВКонтакте Поделиться на ok.ru

Кошки — животные загадочные. И хотя некоторые их выходки ученым удалось понять и объяснить, иногда поведение питомцев бывает таким странным, что остается только руками развести. К примеру, эти пушистые пройдохи принимают причудливые позы, забывают, как пользоваться своим хвостом, и даже начинают ходить на передних лапах.

Мы в ADME и сами сталкивались с необъяснимым поведением своих питомцев, которые будто совсем слетели с катушек.

«Мой кот решил охранять мой ботинок»



«У Арчи уникальная техника топтать лапками плед»

«Я иногда думаю: а кот ли он вообще?»

«Моя Диана — это нечто»

Программа «Кот» зависла

Почему он так странно сидит?

Кошка сидит на яблоке так, будто это яйцо, которое она снесла

«Вот в какой позе мой кот Брэдли пьет воду каждое утро»

«Когда я увидела, как она устроилась, я зарыдала от смеха»

«Куки не знает, что делать со своим хвостом»

«Мой кот катается на „Харлее“ во сне»

«Оказывается, у меня на самом деле ленивец, а не кот»

Вот как он причудливо вытянул лапы

Кажется, он думает, что его новый лоток — это кровать

«Ветеринары подтвердили худшее: наша кошка просто странная»

«Это кресло досталось нам от бабушки. Фафо до сих пор понятия не имеет, как нужно в нем сидеть»

«Мяч для йоги находился на вершине двухметрового шкафа. В конце концов от когтей Дейзи он начал сдуваться, и мы его выкинули. Кошка была расстроена»

«Я просто оставлю это здесь»

«Вот так моя кошка лежит»