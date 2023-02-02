20 человек, которым достались питомцы с самым скверным характером, но они их все равно любят до неба и обратно

Сколько бы горшков с цветами ни было повреждено, а диванных подушек разорвано в клочья, мы все равно продолжаем обожать наших пушистых обормотов. Ведь без них и жизнь другая: кто еще будет устраивать нам за диваном склад с «сокровищами» или воровать продукты только для того, чтобы потом их доблестно охранять?

«Зашел в темноте на кухню в час ночи. И вот что я обнаружил, когда открыл холодильник»

Она любит воровать продукты не для того, чтобы есть, а для того, чтобы охранять их и рычать на проходящих мимо котят

У нее очень брутальный характер для того, кто весит 3 килограмма



Тайна пропавшей картошки раскрыта

«И тебе доброе утро!»

Попробуйте сказать ей, что 36-килограммовые собаки не могут сидеть на коленях. Она выросла с кошками, поэтому «если тут удобное местечко, то я тут присяду»

Прощайте, дорогие салфетки

«Моя собака крадет мои варежки, чтобы заставить меня остаться на улице и поиграть с ней, когда я собираюсь идти обратно в дом»

«Представляю вам новый экспонат для выставки»

«Однажды у меня был целый рулон бумажных полотенец»

Он был выведен для охоты на трюфели. Вместо этого охотится на грязь и траву

«Итак, сегодня мы убрали за диваном»

Кое-кто нашел смесь для вафель

Она думает, что новые детские вещи для нее

«Потратили большие деньги на кошачий фонтанчик, а она предпочитает пить вот так»

«Наверное, я просто ничего не смыслю в моде»

«Они принесли свои игрушки и улеглись на оберточную бумагу еще до того, как я успела взять скотч»

Нельзя здесь лежать, но он все равно делает это

В квартире образовался беспорядок. Это не может быть он, верно?

«Принтер начал выдавать непонятные ошибки. Я разобрал его и обнаружил, что эта самодовольная морда закинула в него все ручки и карандаши, с которыми она любит играть за столом»