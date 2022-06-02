20+ человек, у которых мы готовы взять пару уроков на тему «Как шикарно сфотографировать четвероногого друга»

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Едва ли не каждому хозяину собачки или котика знакомо чувство досады, когда ты просто не успеваешь схватить телефон или фотоаппарат, чтобы сделать идеальный снимок своего любимца. Именно поэтому удачные кадры ценятся втройне.

Мы в ADME искренне считаем, что не бывает плохих фотографий домашних животных. Просто некоторые кадры показывают все великолепие наших питомцев, а другие дарят нам хорошее настроение на весь день.

«Я фотограф из приюта для животных. Даймонд — самая фотогеничная собака, которую я когда-либо фотографировала»

А ему идут шорты

«Вот что бывает, когда снимаешь свою собаку на фронтальную камеру»

Трепка-растрепка

«Простите, а вы уже закончили пылесосить?»

Представьте, что вы пытаетесь расслабиться в туалете, а потом смотрите вниз и видите это

«Этот маленький поросенок лизнул мой сыр»

«Она и вправду обожает играть со своей ленточкой»

Похоже, она пробует себя в художественной гимнастике. © Best-Ad-2043 / Reddit

«Уинстон пытается помочь со стиркой»

«Те, кто говорят, что черные коты нефотогеничны, просто не видели нашего»

Делает все возможное, чтобы сойти за динозавра ти-рекса

«Я открыла занавеску в душе, чтобы включить горячую воду, и обнаружила это»

«Конечно же, я протестировала новую камеру телефона на своем питомце. Это первые 2 фотографии»

2 по цене 1

Неудачный день

«Уэнсдэй не очень хорошо получается на фото»

Такие кадры надо печатать на кружках с надписью: «Я до того, как выпил кофе, vs я после 1-й чашки». © Ok-Confection4378 / Reddit

«Моя собачка справа. Ей нелегко заводить друзей»

Ты не купила ей шлейку по последней моде! Они есть у всех крутых собачек, мама! © molarcat / Reddit

«Познакомьтесь с Питом. Это он спит. Пит нефотогеничен»

«Ловим пузыри»

«Я самый обаятельный и привлекательный, все люди без ума от меня»

«Я застрял под воротами. Мама не сразу спасла меня. Она сначала сделала фото и рассмеялась»

«Руми был рожден позировать, не находите?»