20+ четвероногих питомцев, которые залюблены хозяевами от носа до кончика хвоста

Для многих людей домашние питомцы становятся настоящими членами семьи. Как посмотришь на их житье-бытье — аж зависть иногда берет. Еще бы, ведь у братьев наших меньших есть время на маникюр и крутые праздники, деньги на яркие наряды и шикарные дома, и за все это они лично не платят ни копейки.

Мы в ADME рады видеть домашних любимцев, которым однозначно повезло с хозяевами, ведь те души в них не чают.

Тот случай, когда у собаки маникюр круче, чем у хозяйки

«Сшила коту толстовку. Кажется, ему идет»

Не знаю зачем, но мне срочно такую надо! © medvejut / Pikabu

«Мой щенок боялся воды. Я купила детский бассейн, чтобы побороть его фобию. В итоге мне пришлось занырнуть туда вместе с песелем: показать, что это не страшно»

«Моя девушка сказала, что это лучшее применение $ 30 в ее жизни»

«На 1-й день рождения родительской собаки мы устроили ей вечеринку со всеми ее друзьями»

«Подсмотрел в интернете идею создания выгула на окне для кошки и решил сваять нечто подобное. Купил сетку, сделал. Живность рада, хозяева в восторге»

Все лучшее — песелю

«Купил на барахолке старый телевизор и превратил его в лежанку для кота. Кажется, он доволен»

Связала шапочку собаке, чтобы она при —30 °С уши не отморозила

«Мы купили специальный рюкзак для кошек, чтобы брать нашего котенка на прогулку. Кажется, ему было весело»

Сделал пандус для собаки, чтобы она случайно не подвернула лапку, спускаясь с дивана

«Еще летом выпилил себе особо фигуристый пенек. Много мыслей было, что из него замутить. Но потом появился кот Баюн, и все само собой придумалось»

«У Норы не было своей будки в деревне, и потому она спала на веранде, что не очень-то радовало жену и тещу из-за грязи и запаха»

«Решено было построить для псинки свою жилплощадь. Сколотил, утеплил. Заказчик принял объект к эксплуатации. Внутри полно места, еще и кошек можно туда подселить».

«Однажды мот кот Цезий подходит ко мне и говорит: „Кормушку хочу!“ Ну а мне для любимого кота ничего не жалко. Сделал за день»

«В нашей семье живет такса Феликс. Он, конечно, крутой парень, но очень мерзлявый, поэтому я из старого спортивного костюма сшила ему комбез. Теперь ему тепло»

«Построил кошатинке дом и игровую зону заодно, ибо лучше так, чем обои, подранные на метр от пола»

«На 10-й день рождения я купил своей собаке 200 теннисных мячей! Она обожает их грызть»

«Наткнулась в интернете на фото котячьего гамака и решила модернизировать имеющийся. Было и стало»

«У моей 15-летней собаки артрит. Я купила специальную собачью коляску, чтобы можно было брать малышку на длительные прогулки в хорошую погоду»

«Пока у нас с женой нет детей, теща вяжет кофточки для кошки. В данном случае — кардиган»

«Собрала все игрушки моей собаки, чтобы пропылесосить пол. И тут я поняла, насколько же она у меня избалована»

«Купила диван для кота. Ему нравится!»

«Моя мама устроила для своей собаки день рождения принцессы»