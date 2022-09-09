20 питомцев, которые и душу продадут за лишнюю порцию вкусняшек

Как бы ни были милы питомцы, выпрашивая лакомство, не стоит слишком часто давать им еду со стола, тем более что некоторая человеческая пища может навредить им. У некоторых кошек, например, после употребления рыбных консервов возникали неврологические расстройства.

Редакция ADME решила приготовить подборку фото о том, как уморительно ведут себя питомцы, когда им кажется, что они голодны.

«Он очень волновался из-за того, что я не доел ужин»

«Мой кот до умопомешательства любит йогурт. Он так старался добраться до него, что даже ничего не почувствовал, когда я схватила его за загривок»

Кое-кто на переднем сиденье учуял запах чипсов

«Я дала ему кренделек, и он прямо так и задремал»

Пришла и требует положить шашлык в ее шашлыкоприемник

«Моя кошка неустанно пыталась залезть в ее пакет с кормом. Я переложила корм в контейнер и застала ее так»

«Каждый раз, когда я освобождаю полку в холодильнике, они тут как тут»

«Он любит облизывать арбуз, хотя и не ест его. И дуется на меня, если я забираю его кусок»

«Тсс! Никто меня не видит и даже не подозревает о моих намерениях»

«Мои собаки следуют за мной по пятам из-за того, что у меня в руках таблетка от аллергии. Такого лакомства им еще не давали!»

«Он просто взял и отнял у меня еду»

«Я просто подожду здесь до ужина»

«Лея хотела бы, чтобы все знали, что ее ни разу в жизни не кормили. И это после ужина, который был 12 минут назад»

«Я оставил мороженое всего на минуту, пока чистил кошачий туалет»

«Мой кот нашел худшее место на кухне, где можно усесться»

«Вчера мы подобрали этого малыша с улицы, а сегодня он увел у нас из-под носа обед сына»

«Он не понимает, как я узнал, что он обгрызает растения»

«Застал его в тот момент, когда он наслаждался завтраком... Но это даже не мой кот»

«Мой котенок ненавидит слово „нет“»

«Моя малышка прыгнула в чесночно-масляный соус, и ей пришлось принять ванну. Боюсь, этот случай ее ничему не научит»