Держим пари, что вы не сможете угадать животное по его чудному носу
Человек без труда может опознать животное, изображенное на фотографии, и иногда для этого достаточно всего пары секунд. Но далеко не каждый сможет узнать зверюшку по одной лишь части его тела. Например, по изображению носа.
Мы в ADME взяли фотографии животных, знакомых нам по школьным учебникам и телевизионным программам, и оставили на снимках только носы. Проверьте, как хорошо вы знаете зверей, населяющих нашу планету.
1. Лев, пума или домашняя кошка?
2. Бобер, шиншилла или капибара?
3. Альпака, верблюд или осел?
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4. Морской лев, выдра или хорек?
5. Муравьед, слоненок или тапир?
6. Скунс, енот или барсук?
7. Медведь, панда или коала?
8. Лошадь, лось или зебра?
9. Лань, коза или баран?
10. Лемур, койот или росомаха?
11. Собака, лиса или красная панда?
12. Морская свинка, заяц или кролик?
13. Буйвол, як или бизон?
14. Змея, морская черепаха или ящерица?
15. Норка, снежный барс или песец?
Сколько животных вы узнали? На ком споткнулись?
Фото на превью Depositphotos.com, Depositphotos.com
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