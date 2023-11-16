AdMe
AdMe

Держим пари, что вы не сможете угадать животное по его чудному носу

Животные
145162832

Человек без труда может опознать животное, изображенное на фотографии, и иногда для этого достаточно всего пары секунд. Но далеко не каждый сможет узнать зверюшку по одной лишь части его тела. Например, по изображению носа.

Мы в ADME взяли фотографии животных, знакомых нам по школьным учебникам и телевизионным программам, и оставили на снимках только носы. Проверьте, как хорошо вы знаете зверей, населяющих нашу планету.

1. Лев, пума или домашняя кошка?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
© Depositphotos.com

2. Бобер, шиншилла или капибара?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
© Depositphotos.com

3. Альпака, верблюд или осел?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
© Unsplash

4. Морской лев, выдра или хорек?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
© Depositphotos.com

5. Муравьед, слоненок или тапир?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
© Depositphotos.com

6. Скунс, енот или барсук?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
© Depositphotos.com

7. Медведь, панда или коала?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
© Depositphotos.com

8. Лошадь, лось или зебра?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
© Depositphotos.com

9. Лань, коза или баран?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
© Depositphotos.com

10. Лемур, койот или росомаха?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
© Depositphotos.com

11. Собака, лиса или красная панда?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
© Depositphotos.com

12. Морская свинка, заяц или кролик?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
© Depositphotos.com

13. Буйвол, як или бизон?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
© Depositphotos.com

14. Змея, морская черепаха или ящерица?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
© Depositphotos.com

15. Норка, снежный барс или песец?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
© Depositphotos.com

Сколько животных вы узнали? На ком споткнулись?

Фото на превью Depositphotos.com, Depositphotos.com
32
145162832
AdMe/Животные/Держим пари, что вы не сможете угадать животное по его чудному носу
Поделиться этой статьёй