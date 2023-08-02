Люди заподозрили, что в зоопарке вместо медведя им показывают человека в костюме. Администрации пришлось отвечать

Несколько дней назад жители Китая буквально не смогли отличить медведя от человека. В сети распространился ролик из зоопарка Ханчжоу, который вызвал настоящую бурю. На зоопарк посыпались обвинения в наглом обмане: мол, они не медведя показывают, а просто человека в костюме.

Особенное недоверие вызвали у пользователей кадры со стоящим медведем. Единогласно было решено, что у животного не может быть таких тонких задних лап и складок на попе.

Но при этом люди, увидевшие ролик, конечно же, захотели посмотреть на мишку своими глазами, — и разом поехали во внезапно прославившийся зоопарк. Теперь его посещаемость составляет 20 000 человек в сутки.

Представители зоопарка официально заявили, что в ролике настоящий малайзийский медведь. Точнее, медведица по кличке Анжела. По их словам, госучреждение не пойдет на такой обман, а при аномальной жаре +40°С человек в костюме медведя не продержится и нескольких минут. А еще они пообещали провести пресс-тур для журналистов, чтобы те смогли убедиться в подлинности мишки.