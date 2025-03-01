10 аксессуаров для питомцев, которые значительно упростят жизнь их владельцам

Вычесывание котика — довольно стрессовое занятие. И не только для него. Для хозяина тоже – можно и отхватить! Ведь ему совсем не по нраву все эти механические щетки. Но как потереться о какую-нибудь поверхность, так он всегда рад! На помощь может прийти щетка-массажер, о которую пушистый будет чесаться самостоятельно. Он просто сдуреет от такой "прикормки"!