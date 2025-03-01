10 аксессуаров для питомцев, которые значительно упростят жизнь их владельцам
Аксессуары для питомцев могут обеспечить комфорт не только им, но и людям. Да еще и развлекут четвероногого друга, когда хозяину некогда! Некоторые из современных зоотоваров настолько продуманы, что диву даешься.
GPS-трекер для питомцев
У собачек и котов нет телефонов, чтобы всегда можно было позвонить и узнать, где они. Словами нельзя описать ощущение, которое возникает при потере любимца. Но предотвратить это можно при помощи GPS-трекера. Он показывает, где находится питомец в реальном времени и может оповестить, если непоседа вдруг забредет в опасное место.
Камера наблюдения за тайной жизнью домашнего животного
Бывает любопытно узнать чем котики занимаются, когда остаются одни. А на работе или в длительных поездках можно очень соскучится по своему пушистику. В этих случаях видео-няня с интерактивными функциями будет кстати. Помимо обычного наблюдения, она предоставляет возможность общаться через микрофон, играть лазерной указкой и угощать вкусняшками!
Бутылочка для воды с выдвигающейся миской
Чистую воду для собаки можно теперь брать с собой на прогулку в весьма удобном формате. Чтобы песик во время прогулки не побежал пить из грязного источника, можно предложить ему бутылочку. При нажатии на кнопку выдвигается поилка, а фильтр можно менять раз в три месяца.
Поводок, который не нужно держать
Обычный поводок сильно натягивается и за счет этого натирает как шею собаки, так и руку хозяина. А такой обладает функцией адаптации под внезапные решения песика сменить траекторию или скорость движения. Чтобы побежать за белкой, например. Можно выбрать длину, на которую поводок будет растягиваться. А благодаря подсветке питомца не собьет машина или другое средство передвижения.
Массажер для самопочесываний
Это может понравиться моему, он за щёткой бегает и подпрыгивает, чтоб ему щёчки почесали.
Вычесывание котика — довольно стрессовое занятие. И не только для него. Для хозяина тоже – можно и отхватить! Ведь ему совсем не по нраву все эти механические щетки. Но как потереться о какую-нибудь поверхность, так он всегда рад! На помощь может прийти щетка-массажер, о которую пушистый будет чесаться самостоятельно. Он просто сдуреет от такой "прикормки"!
Автоматическая лазерная указка
Владельцы кошек порой устают от безудержных скачек и тыгыдыков. А ведь с хозяином порой бывает скучно настолько, что хоть на стену лезь. Буквально. Занять комочек энергии можно девайсом с самонаправляющимся лазерным лучом. В нем можно выстроить режим, который подойдет под настроение и предпочтения питомца.
Робот-компаньон
Искусственный интеллект добрался и до братьев наших меньших. С помощью его алгоритмов робот-компаньон может подстраиваться под поведение вашего питомца. Таким образом он может развлекать его играми, которые наверняка придутся по ему вкусу. А еще роботом можете управлять вы сами — все как положено!
Миска, взвешивающая корм
Купила автокормушку. Кот питается по расписанию, и размер выдаваемого корма регулируется.
Кошки часто страдают от ожирения. Чтобы питомец жил долго и счастливо, необходимо следить за его питанием. Но времени на это может не хватать. И вот уже котик кушает, как придется – а это небезопасно. А вот миска с весами сделает все за вас – грамотно рассчитает индивидуальную потребность в количестве корма, исходя из параметров кошки.
Машинка для стрижки
Поход к грумеру отменился? Не беда! При помощи машинки для стрижки можно устроить салон красоты кошке или собаке дома. Даже во время купания — она водонепроницаемая. А еще не будет шуметь и пугать и без того недовольного питомца!
Бесконтактный термометр
Приболевшего питомца не всегда сразу получается отвезти к ветеринару. Сухой нос и прочие признаки помогут разобраться, но лучше узнать состояние наверняка — ведь кошки и собаки не могут сказать, насколько им плохо. Но процедура измерения температуры может оказаться весьма неприятной с некоторыми приборами. А вот такой термометр не требует никакого контакта с и без того страдающим питомцем.
Ошейник, отучающий гавкать
Подобные наказывающие приспособления нужны не всем. А все эти шоковые девайсы могут вызывать сомнения у владельцев собак. Отучить питомца от слишком активной защиты хозяев можно и гуманным способом. В этом ошейнике есть распылитель неприятного для песика запаха, который прыскается ему в нос при лае.
Как же много в наши дни всяческих приспособлений и штучек для домашних животных! Вот тут, например, можно посмотреть еще одну подборку с полезными вещицами для кошек и собак.
Комментарии
Поздравляю всех с приходом весны💐у меня неожиданно случился Трамп 😁