В каких еще картинах появились 10 актеров, которых многие запомнили лишь по одной роли

Профессия актера не так проста, как многим может показаться, и не всем суждено играть исключительно запоминающиеся роли. И сколько бы любимцы публики не снимались, некоторых из них всегда вспоминают по одной и той же работе, а о других фильмах с их участием иногда даже не знают.

Анатолий Кузнецов

Не все знают, но прежде чем актер получил свою самую известную роль — Федора Сухова, он уже 15 лет трудился в индустрии кино. Но именно картина «Белое солнце пустыни» стала знаковой в его актерской карьере. Помимо этого фильма он сыграл в картинах «За витриной универмага», «Гений», «Пять минут страха» и многих других. Всего в его послужном списке около 400 работ.

Игорь Лях

Игорь Лях снялся в знаменитой комедии «Любовь и голуби» и в миг стал знаменит. Потом он появлялся и в других фильмах, но последующие роли не стали такими же громкими. Например, он сыграл в картинах «Недоросль», «Жил-был Шишлов», «Заговор скурлатаев».

Александр Михайлов

Роль молодого провинциального дворянина Алексея Федяшева в «Формуле любви» стала самой известной работой Александра Михайлова. До этого молодой человек уже успел сняться и в других картинах («Ромео и Джульетта», «Июнь, Москва, Чертаново», «Тропинины»), но они не получили такой любви зрителя, а потому и остались практически незамеченными.

Василий Степанов

Жизнь этого молодого актера перевернулась совершенно неожиданно после того, как он снялся в фильме Федора Бондарчука «Обитаемый остров». Фактурная внешность, казалось бы, сулила успех, но, увы, этого не случилось. Василий снялся еще в нескольких фильмах, но они не стали такими громкими и не принесли актеру еще большей известности. А потом мужчина и вовсе не смог продолжить свою карьеру из-за проблем со здоровьем.

Владимир Толоконников

Владимир Толоконников — прямое доказательство того, что на пути к мечте никогда не стоит опускать руки. Актер получил свою известнейшую роль в 44 года — именно в таком возрасте он сыграл Полиграфа Полиграфовича в «Cобачьем сердце». После этого он снимался в картинах «Хоттабыч», «Распутин — новый. Без покрова», «СуперБобровы». Но для многих он так и останется Шариковым.

Инга Ильм

Наверное, многие помнят Машу Старцеву из «Приключений Петрова и Васечкина», но многие ли знают другие роли актрисы, исполнившей эту роль? А между тем Инга Ильм снималась в следующих фильмах: «Бег по солнечной стороне», «Мушкетеры двадцать лет спустя», «Заговор скурлатаев». Но позже женщина решила, что кино — это не ее, и посвятила себя истории искусств.

Юрий Макеев

В первом молодежном сериале 1999 года Макеев сыграл главную роль — одиннадцатиклассника Андрея Дангулова. Именно тогда у него появилось много поклонниц. Это и была его самая яркая роль, которую помнят до сих пор. Позже он появлялся в разных сериалах: «Солдаты», «Убойная сила». Постепенно из мира кино мужчина ушел и основал свой театр, но не простой, а кулинарный.

Борис Быстров

Борис запомнился зрителям по роли Аладдина в сказке «Волшебная лампа Аладдина». После этого настолько же успешных ролей у мужчины не было, хотя он снялся в почти в 200 картинах. Кстати, голосом Быстрова говорит Гарри Поттер.

Людмила Савельева

Наташа Ростова — главная и самая известная по сей день роль Cавельевой, ради которой она даже ушла из балета. Но после этой работы актерская карьера девушки не пошла в гору, потому что она не хотела играть наивных девушек, а ей только такие роли и предлагали. Последние работы актрисы — это роли в картинах «Нежный возраст» и «Анна Каренина». Еще она снялась в фильме Владимира Наумова «Часы без стрелок».

Яна Шивкова

Яна Шивкова прославилась благодаря ролям в криминальных драмах «Бумер» и «Бригада». А в 2010-х женщина стала сниматься в мелодрамах. Среди ее работ стоит отметить проекты «Звезды светят всем», «Каменская», «Не покидай меня, Любовь», «Истина в вине» и «Истина в вине-2». В 2018 актриса снялась в сериалах «Родные пенаты» и «Сердечные раны».