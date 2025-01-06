Есть похожий салат , там жареная картошечка и шкварки "ужин бедняка", сочетание сочного с жареным вкусно
10 легких, но эффектных блюд для зимних праздников
Чтобы в праздники стол ломился от разнообразных и вкусных блюд, вовсе не обязательно тратить огромное количество времени, пытаясь повторить сложные рецепты, которыми хочется удивить домочадцев и гостей. Мы собрали несколько вариантов, которые не займут кучу времени, но выглядеть будут на пятерку.
Роллы из свеклы и селедки
Эти яркие роллы — идеальная замена «Селедке под шубой», которую многие привыкли готовить из года в год. Закуска состоит из тех же ингредиентов, но выглядит гораздо наряднее.
Ингредиенты:
- Картофель — 2 шт.
- Лук репчатый — 1 шт.
- Морковь — 2 шт.
- Свекла — 1 шт.
- Репчатый лук — 1 шт.
- Филе сельди.
- Майонез.
- Соль.
- Свежий укроп.
Приготовление:
Отварите овощи до готовности и остудите. Морковь и картофель нужно очистить от кожуры и натереть на мелкой терке. Очищенную свеклу нарежьте тонкими кружочками и выложите на заранее подготовленный лист фольги, накрытый пищевой пленкой. Кружочки нужно расположить плотным слоем, слегла внахлест. Выложите морковь и картофель на свеклу, посолите по вкусу и нанесите сверху слой майонеза. На край будущего ролла положите тонко порезанный полукольцами лук и ломтики сельди. Заверните заготовку в плотный рулет и зажмите края фольги. Уберите ролл в холодильник на несколько часов. Перед подачей на стол нарежьте его на порционные кусочки и украсьте веточками укропа.
Жареный оливье
Как и «Селедка под шубой», классический салат «Оливье» привыкли готовить в каждой семье на зимние праздники. Но вот только он уже никого не удивит, а вот жареная версия знаменитого салата — это уже что-то новенькое. Такое угощение наверняка запомнится всем, кто его попробовал.
Ингредиенты:
- Картофель — 250 г.
- Морковь — 200 г.
- Яйца — 3 шт.
- Репчатый лук — 2 шт.
- Куриная грудка — 300 г.
- Замороженный зеленый горошек — 200 г.
- Маринованные огурцы — 200 г.
- Растительное масло.
- Майонез.
- Соль и перец.
- Свежая петрушка.
Приготовление:
Порежьте куриную грудку небольшими кусочками и обжарьте на заранее разогретой сковороде с растительным маслом. Когда мясо приобретет золотистую корочку, его нужно вынуть из сковороды и выложить на тарелку, накрытую бумажным полотенцем. Это нужно для того, чтобы удалить излишки масла. В ту же сковороду выложите нарезанный полукольцами лук и обжарьте до золотистого цвета. Когда он приготовится, его тоже нужно будет выложить на бумажное полотенце, как и курицу. Таким же образом, по очереди следует обжарить нашинкованную соломкой морковь и картофель. В последнюю очередь обжарьте заранее размороженный горошек. Слегка взбейте яйца с щепоткой соли и приготовьте из них два блинчика. Когда они остынут, сверните их в ролл и нарежьте соломкой. Соедините в миске все приготовленные ингредиенты, добавьте к ним мелко нарезанные маринованные огурцы, специи по вкусу и заправьте майонезом. Перед подачей салат рекомендуется украсить свежей петрушкой.
Тарталетки с салатом
Блюда быстрого приготовления всегда приходят на помощь, когда нужно накрыть стол к приходу гостей, а времени в обрез. Эта потрясающая закуска готовится за минуты, а выглядит эффектно.
Ингредиенты:
- Твердый сыр — 150 г.
- Копченое куриное филе — 150 г.
- Половина свежего огурца.
- Вареные яйца — 2 шт.
- Морковь по-корейски — 100 г.
- Майонез — 1 ст. л.
- Соль и перец.
Приготовление:
Натрите сыр на крупной терке и разделите на четыре равные части. Выложите сыр на хорошо разогретую антипригарную сковороду, сформируйте кружочки, диаметром 15-20 см и обжаривайте около 15-20 секунд. Когда сырные кружочки подрумянятся, переверните их и обжаривайте еще 10 секунд. Затем горячие сырные блинчики нужно выложить на дно перевернутого стакана и прижать с помощью салфетки или бумажного полотенца так, чтобы сформировались тарталетки. Пока сыр остывает, подготовьте начинку. Для этого нужно мелко покрошить куриное филе, огурец и яйца. Смешайте их с морковью по-корейски и майонезом. Приправьте специями по вкусу и начинка готова. Заполните тарталетки получившимся салатом и по желанию украсьте зеленью или разрезанным пополам томатом черри.
Форшмак с оригинальной подачей
Еще одна яркая закуска из свеклы и сельди, которую тоже можно рассмотреть в качестве замены салату «Селедка под шубой».
Ингредиенты:
- Филе сельди — 150 г.
- Вареные яйца — 2 шт.
- Лук репчатый — 50 г.
- Кислое яблоко — 150 г.
- Сливочное масло — 50 г.
- Укроп — 1 пучок.
- Свекла — 1шт.
Приготовление:
Заранее отварите свеклу и оставьте ее остывать. Филе сельди нужно очистить от костей и порубить на мелкие кубики. Яйца и сливочное масло натрите на крупной терке. Яблоко и лук очистите от кожуры и нарежьте на мелкие кубики. Смешайте сельдь, яйца, масло, яблоко и лук. Хорошо перемешайте массу и добавьте к ней мелко нарезанный укроп. Остывшую и очищенную свеклу нарежьте тонкими слайсами. На каждый кружок свеклы, выложите начинку и сверните пополам.
Печенье с цветным стеклышком из карамели
Это нарядное печенье выглядит супер, а готовится легко. При желании его можно даже на елку повесить или собрать пряничную гирлянду.
Ингредиенты:
- Мука пшеничная — 400 г.
- Яйцо — 1 шт.
- Сливочное масло — 220 г.
- Сахарная пудра — 170 г.
- Пищевая сода — 1/4 ч.л.
- Ванилин.
- Цветные леденцы.
- Кондитерская посыпка.
- Сахарный сироп.
Приготовление:
Заранее достаньте сливочное масло из холодильника. Когда оно станет достаточно мягким, взбейте его до пышности вместе с сахарной пудрой. Затем добавьте в масло яйцо и ванилин. Хорошо перемешайте и добавьте муку, смешанную с содой. Замесите тесто, заверните его в пленку и уберите в холодильник на ночь. Перед выпечкой разделите тесто пополам, хорошо вымесите первую половину и раскатайте в тонкий корж. Вырежьте формы будущего печенья, не забыв сделать отверстия в середине. Если нет подходящих вырубок, то можете сначала вырезать кружочки из теста с помощью стакана и сделать внутри дырки при помощи рюмки. Выложите печенье на застеленный пергаментом противень и запекайте 10 минут в заранее разогретой до 170 °C духовке. Достаньте противень и положите в каждое печенье по леденцу. Отлично подойдут карамельки «Барбарис» или «Дюшес». Затем верните противень с печеньем в духовку и запекайте еще 7 минут, пока карамельки не расплавятся. Достаньте печенье и дайте ему остыть. Для сборки готового десерта возьмите одно печенье, насыпьте в середину немного посыпки и склейте с другим печеньем с помощью сахарного сиропа.
Сырный рулет
Несмотря на то, что этот рулет очень прост в приготовлении, он станет отличным угощением для праздничного стола.
Ингредиенты:
Для бисквита:
- Сыр — 250 г.
- Яйца — 3 шт.
- Сметана — 80 г.
- Соль.
Для начинки:
- Крабовые палочки — 3 шт.
- Вареные яйца — 3 шт.
- Зелень.
- Майонез.
- Соль и перец.
Приготовление:
Натрите сыр и смешайте его с яйцами, сметаной и солью. Вылейте смесь на противень, равномерно распределите и выпекайте 15 минут в заранее разогретой до 180 °C духовке. Когда корж пропечется, достаньте его духовки и дайте остыть. Для приготовления начинки нужно натереть на терке крабовые палочки и сваренные вкрутую яйца. Смешайте их с небольшим количеством майонеза и мелко порубленным чесноком. Добавьте соль и перец по вкусу. Распределите начинку по поверхности остывшего коржа и сверните его в рулет. Заверните в пищевую пленку и отправьте в холодильник минимум на час. Перед подачей нарежьте рулет на порционные кусочки.
Закусочный торт на основе крекеров
Этот нарядный закусочный торт совсем не нуждается в выпечке, ведь в его основе будут соленые крекеры. Приготовление отнимет совсем немного времени, а вот в воспоминаниях гостей он наверняка останется надолго.
Ингредиенты:
- Сладкий перец
- Сыр — 100 г.
- Сметана — 300 г.
- Соленые крекеры — 300 г.
- Вареные яйца — 3 шт.
- Рыбные консервы — 250 г.
- Сушеный чеснок.
- Пучок зеленого лука
Приготовление:
Нарежьте перец мелкими кубиками. Натрите сыр на крупной терке, смешайте его с частью сметаны, небольшим количеством сушеного чеснока и перцем. Два сваренных вкрутую яйца целиком натрите на терке, а последнее нужно разделить на белок и желток. Мелко порубите зеленый лук, смешайте его с натертыми яйцами и добавьте немного сметаны. В отдельной миске разомните вилкой рыбные консервы, смешайте с частью сметаны и щепоткой сушеного чеснока. Когда все три вида начинки будут готовы, приступайте к сборке торта. Выложите слой крекеров, а сверху — слой из перца и сыра. Затем — снова слой крекеров, а на него выложите начинку из яиц и сметаны. Накройте все еще одним слоем крекеров, на который следует выложить последнюю начинку из рыбных консервов. Завершите сборку торта последним слоем крекеров, который нужно смазать сметаной и украсить натертыми по отдельности белком и желтком. Уберите торт в холодильник на пару часов, а перед подачей украсьте зеленым луком.
Яркая закуска из овощей и курицы
Только взгляните на эти аппетитные яблоки. Правда же так и тянет узнать из чего они состоят и как такую красоту приготовить? Уверены, что гости будут выпрашивать рецепт этой закуски.
Ингредиенты:
- Куриное филе — 300 г.
- Вареные яйца — 4 шт.
- Отварной картофель — 3 шт.
- Отварная морковь — 2 шт.
- Отварная свекла — 2 шт.
- Шпинат.
- Укроп.
- Соль — 1 ч. л.
- Майонез — 3 ст. л.
Приготовление:
Сваренное и остуженное куриное филе нарежьте мелкими кубиками. Натрите на крупной терке яйца и картофель, а на мелкой — морковь и свеклу. Все овощи разложите по разным мискам. Смешайте куриное филе с яйцами, картофелем и порубленным укропом. Посолите и добавьте майонез. Хорошо все смешайте, сформируйте одинаковые плотные шарики, которые нужно будет убрать в холодильник на час. Когда шарики как следует охладятся, можно приступать к формированию готового варианта закуски. На кусок пищевой пленки нужно выложить немного натертой моркови и свеклы так, чтобы получился тонкий круг. В центр круга положите шарик и с помощью пищевой пленки оберните его так, чтобы из моркови и свеклы получилась имитация яблочной кожуры. Перед подачей на стол, воткните в каждое «яблоко» обрезанный лист шпината.
Омлет в ломтиках хлеба
Эти яркие ломтики может и не подойдут для праздничного стола, но точно станут приятным сюрпризом для праздничного завтрака.
Ингредиенты:
- Хлеб для тостов — 4 шт.
- Яйца — 2 шт.
- Сладкий перец.
- Зелень.
- Соль.
Приготовление:
Вырежьте отверстия в хлебе с помощью вырубок для печенья. В миске взбейте яйца с щепоткой соли. Выложите хлеб на разогретую антипригарную сковороду, влейте в середину немного омлета и добавьте щепотку мелко порубленного перца и зелени.
«Елочки» из яиц
А зачем в этом рецепте нужно, чтобы желток остался целым, если его всё равно превращать в пюре?
Еще один вариант быстрой и красивой закуски, которая наверняка разлетится со стола за считанные минуты.
Ингредиенты:
- Вареные яйца — 10 шт.
- Авокадо — 1 шт.
- Майонез.
- Сладкий перец.
Приготовление:
Сварите яйца вкрутую, остудите и очистите от скорлупы. Аккуратно разрежьте каждое яйцо вдоль так, чтобы белок был разделен пополам, а желток остался целым. Сложите все желтки, порубленный на кубики авокадо и майонез в пластиковый пакет с зажимом. Убедитесь, что пакет плотно закрыт и раскатайте содержимое с помощью скалки. Должна получиться мягкая однородная масса, напоминающая крем нежного зеленоватого цвета. Срежьте маленький кусочек с уголка пакета и выдавливайте содержимое в белок как кондитерский крем, формируя елочку. Для украшения вырежьте несколько звездочек из сладкого перца, а остальное порубите на мелкие кубики.
Вот еще несколько подборок с рецептами, которые наверняка захочется сохранить:
Комментарии
Уважаемая редакция, вы там навогоднего шампанского перепили, что ли?!
Лёгкие, но эффектные блюда?!
Можно узнать, для кого они лёгкие? Для тех, кто совершенно случайно обладает прокачанным скилом сворачивания рулетиков из разъезжающихся ломтиков свёклы, скилом художественной лепки из овощного пюре и дубайских специалистов по выпендрёжным свадебным тортам (потому что только для них, полагаю, это печенье с карамельным стеклопакетом - лёгонькое блюдо)?
А если ко мне приходят неожиданные гости, они либо приносят с собой/скидываются na неожиданную пиццу, либо бодро чапают со мной в ближайший супермаркет.
И уж точно я не буду для "неожиданных гостей" крафтить сырные, ватьмашу, корзиночки.