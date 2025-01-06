10 легких, но эффектных блюд для зимних праздников

Чтобы в праздники стол ломился от разнообразных и вкусных блюд, вовсе не обязательно тратить огромное количество времени, пытаясь повторить сложные рецепты, которыми хочется удивить домочадцев и гостей. Мы собрали несколько вариантов, которые не займут кучу времени, но выглядеть будут на пятерку.

Роллы из свеклы и селедки

Эти яркие роллы — идеальная замена «Селедке под шубой», которую многие привыкли готовить из года в год. Закуска состоит из тех же ингредиентов, но выглядит гораздо наряднее.



Ингредиенты: Картофель — 2 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Морковь — 2 шт.

Свекла — 1 шт.

Репчатый лук — 1 шт.

Филе сельди.

Майонез.

Соль.

Свежий укроп.



Приготовление:



Отварите овощи до готовности и остудите. Морковь и картофель нужно очистить от кожуры и натереть на мелкой терке. Очищенную свеклу нарежьте тонкими кружочками и выложите на заранее подготовленный лист фольги, накрытый пищевой пленкой. Кружочки нужно расположить плотным слоем, слегла внахлест. Выложите морковь и картофель на свеклу, посолите по вкусу и нанесите сверху слой майонеза. На край будущего ролла положите тонко порезанный полукольцами лук и ломтики сельди. Заверните заготовку в плотный рулет и зажмите края фольги. Уберите ролл в холодильник на несколько часов. Перед подачей на стол нарежьте его на порционные кусочки и украсьте веточками укропа.

Жареный оливье

Как и «Селедка под шубой», классический салат «Оливье» привыкли готовить в каждой семье на зимние праздники. Но вот только он уже никого не удивит, а вот жареная версия знаменитого салата — это уже что-то новенькое. Такое угощение наверняка запомнится всем, кто его попробовал.



Ингредиенты: Картофель — 250 г.

Морковь — 200 г.

Яйца — 3 шт.

Репчатый лук — 2 шт.

Куриная грудка — 300 г.

Замороженный зеленый горошек — 200 г.

Маринованные огурцы — 200 г.

Растительное масло.

Майонез.

Соль и перец.

Свежая петрушка.



Приготовление:



Порежьте куриную грудку небольшими кусочками и обжарьте на заранее разогретой сковороде с растительным маслом. Когда мясо приобретет золотистую корочку, его нужно вынуть из сковороды и выложить на тарелку, накрытую бумажным полотенцем. Это нужно для того, чтобы удалить излишки масла. В ту же сковороду выложите нарезанный полукольцами лук и обжарьте до золотистого цвета. Когда он приготовится, его тоже нужно будет выложить на бумажное полотенце, как и курицу. Таким же образом, по очереди следует обжарить нашинкованную соломкой морковь и картофель. В последнюю очередь обжарьте заранее размороженный горошек. Слегка взбейте яйца с щепоткой соли и приготовьте из них два блинчика. Когда они остынут, сверните их в ролл и нарежьте соломкой. Соедините в миске все приготовленные ингредиенты, добавьте к ним мелко нарезанные маринованные огурцы, специи по вкусу и заправьте майонезом. Перед подачей салат рекомендуется украсить свежей петрушкой.



Тарталетки с салатом

Блюда быстрого приготовления всегда приходят на помощь, когда нужно накрыть стол к приходу гостей, а времени в обрез. Эта потрясающая закуска готовится за минуты, а выглядит эффектно.



Ингредиенты: Твердый сыр — 150 г.

Копченое куриное филе — 150 г.

Половина свежего огурца.

Вареные яйца — 2 шт.

Морковь по-корейски — 100 г.

Майонез — 1 ст. л.

Соль и перец. Приготовление:



Натрите сыр на крупной терке и разделите на четыре равные части. Выложите сыр на хорошо разогретую антипригарную сковороду, сформируйте кружочки, диаметром 15-20 см и обжаривайте около 15-20 секунд. Когда сырные кружочки подрумянятся, переверните их и обжаривайте еще 10 секунд. Затем горячие сырные блинчики нужно выложить на дно перевернутого стакана и прижать с помощью салфетки или бумажного полотенца так, чтобы сформировались тарталетки. Пока сыр остывает, подготовьте начинку. Для этого нужно мелко покрошить куриное филе, огурец и яйца. Смешайте их с морковью по-корейски и майонезом. Приправьте специями по вкусу и начинка готова. Заполните тарталетки получившимся салатом и по желанию украсьте зеленью или разрезанным пополам томатом черри.

Форшмак с оригинальной подачей

Еще одна яркая закуска из свеклы и сельди, которую тоже можно рассмотреть в качестве замены салату «Селедка под шубой».



Ингредиенты: Филе сельди — 150 г.

Вареные яйца — 2 шт.

Лук репчатый — 50 г.

Кислое яблоко — 150 г.

Сливочное масло — 50 г.

Укроп — 1 пучок.

Свекла — 1шт.



Приготовление:



Заранее отварите свеклу и оставьте ее остывать. Филе сельди нужно очистить от костей и порубить на мелкие кубики. Яйца и сливочное масло натрите на крупной терке. Яблоко и лук очистите от кожуры и нарежьте на мелкие кубики. Смешайте сельдь, яйца, масло, яблоко и лук. Хорошо перемешайте массу и добавьте к ней мелко нарезанный укроп. Остывшую и очищенную свеклу нарежьте тонкими слайсами. На каждый кружок свеклы, выложите начинку и сверните пополам.



Печенье с цветным стеклышком из карамели

Это нарядное печенье выглядит супер, а готовится легко. При желании его можно даже на елку повесить или собрать пряничную гирлянду. Ингредиенты: Мука пшеничная — 400 г.

Яйцо — 1 шт.

Сливочное масло — 220 г.

Сахарная пудра — 170 г.

Пищевая сода — 1/4 ч.л.

Ванилин.

Цветные леденцы.

Кондитерская посыпка.

Сахарный сироп.



Приготовление:



Заранее достаньте сливочное масло из холодильника. Когда оно станет достаточно мягким, взбейте его до пышности вместе с сахарной пудрой. Затем добавьте в масло яйцо и ванилин. Хорошо перемешайте и добавьте муку, смешанную с содой. Замесите тесто, заверните его в пленку и уберите в холодильник на ночь. Перед выпечкой разделите тесто пополам, хорошо вымесите первую половину и раскатайте в тонкий корж. Вырежьте формы будущего печенья, не забыв сделать отверстия в середине. Если нет подходящих вырубок, то можете сначала вырезать кружочки из теста с помощью стакана и сделать внутри дырки при помощи рюмки. Выложите печенье на застеленный пергаментом противень и запекайте 10 минут в заранее разогретой до 170 °C духовке. Достаньте противень и положите в каждое печенье по леденцу. Отлично подойдут карамельки «Барбарис» или «Дюшес». Затем верните противень с печеньем в духовку и запекайте еще 7 минут, пока карамельки не расплавятся. Достаньте печенье и дайте ему остыть. Для сборки готового десерта возьмите одно печенье, насыпьте в середину немного посыпки и склейте с другим печеньем с помощью сахарного сиропа.

Сырный рулет

Несмотря на то, что этот рулет очень прост в приготовлении, он станет отличным угощением для праздничного стола.



Ингредиенты: Для бисквита: Сыр — 250 г.

Яйца — 3 шт.

Сметана — 80 г.

Соль.



Для начинки:

Для начинки: Крабовые палочки — 3 шт.

Вареные яйца — 3 шт.

Зелень.

Майонез.

Соль и перец.



Приготовление:



Натрите сыр и смешайте его с яйцами, сметаной и солью. Вылейте смесь на противень, равномерно распределите и выпекайте 15 минут в заранее разогретой до 180 °C духовке. Когда корж пропечется, достаньте его духовки и дайте остыть. Для приготовления начинки нужно натереть на терке крабовые палочки и сваренные вкрутую яйца. Смешайте их с небольшим количеством майонеза и мелко порубленным чесноком. Добавьте соль и перец по вкусу. Распределите начинку по поверхности остывшего коржа и сверните его в рулет. Заверните в пищевую пленку и отправьте в холодильник минимум на час. Перед подачей нарежьте рулет на порционные кусочки.

Закусочный торт на основе крекеров

Этот нарядный закусочный торт совсем не нуждается в выпечке, ведь в его основе будут соленые крекеры. Приготовление отнимет совсем немного времени, а вот в воспоминаниях гостей он наверняка останется надолго.



Ингредиенты: Сладкий перец

Сыр — 100 г.

Сметана — 300 г.

Соленые крекеры — 300 г.

Вареные яйца — 3 шт.

Рыбные консервы — 250 г.

Сушеный чеснок.

Пучок зеленого лука



Приготовление:



Нарежьте перец мелкими кубиками. Натрите сыр на крупной терке, смешайте его с частью сметаны, небольшим количеством сушеного чеснока и перцем. Два сваренных вкрутую яйца целиком натрите на терке, а последнее нужно разделить на белок и желток. Мелко порубите зеленый лук, смешайте его с натертыми яйцами и добавьте немного сметаны. В отдельной миске разомните вилкой рыбные консервы, смешайте с частью сметаны и щепоткой сушеного чеснока. Когда все три вида начинки будут готовы, приступайте к сборке торта. Выложите слой крекеров, а сверху — слой из перца и сыра. Затем — снова слой крекеров, а на него выложите начинку из яиц и сметаны. Накройте все еще одним слоем крекеров, на который следует выложить последнюю начинку из рыбных консервов. Завершите сборку торта последним слоем крекеров, который нужно смазать сметаной и украсить натертыми по отдельности белком и желтком. Уберите торт в холодильник на пару часов, а перед подачей украсьте зеленым луком.

Яркая закуска из овощей и курицы

Только взгляните на эти аппетитные яблоки. Правда же так и тянет узнать из чего они состоят и как такую красоту приготовить? Уверены, что гости будут выпрашивать рецепт этой закуски.



Ингредиенты: Куриное филе — 300 г.

Вареные яйца — 4 шт.

Отварной картофель — 3 шт.

Отварная морковь — 2 шт.

Отварная свекла — 2 шт.

Шпинат.

Укроп.

Соль — 1 ч. л.

Майонез — 3 ст. л.



Приготовление:



Сваренное и остуженное куриное филе нарежьте мелкими кубиками. Натрите на крупной терке яйца и картофель, а на мелкой — морковь и свеклу. Все овощи разложите по разным мискам. Смешайте куриное филе с яйцами, картофелем и порубленным укропом. Посолите и добавьте майонез. Хорошо все смешайте, сформируйте одинаковые плотные шарики, которые нужно будет убрать в холодильник на час. Когда шарики как следует охладятся, можно приступать к формированию готового варианта закуски. На кусок пищевой пленки нужно выложить немного натертой моркови и свеклы так, чтобы получился тонкий круг. В центр круга положите шарик и с помощью пищевой пленки оберните его так, чтобы из моркови и свеклы получилась имитация яблочной кожуры. Перед подачей на стол, воткните в каждое «яблоко» обрезанный лист шпината.

Омлет в ломтиках хлеба

soyummy

Эти яркие ломтики может и не подойдут для праздничного стола, но точно станут приятным сюрпризом для праздничного завтрака.



Ингредиенты: Хлеб для тостов — 4 шт.

Яйца — 2 шт.

Сладкий перец.

Зелень.

Соль.



Приготовление:



Вырежьте отверстия в хлебе с помощью вырубок для печенья. В миске взбейте яйца с щепоткой соли. Выложите хлеб на разогретую антипригарную сковороду, влейте в середину немного омлета и добавьте щепотку мелко порубленного перца и зелени.

«Елочки» из яиц

soyummy Маркизетта Бриллиант 18 часов назад А зачем в этом рецепте нужно, чтобы желток остался целым, если его всё равно превращать в пюре? - - Ответить