Как накрыть стол из блюд, которые будут выглядеть дорого, а стоить — меньше баночки икры

Продукты могут быть недорогими, но их необычное сочетание или нестандартная подача все равно смогут удивить гостей. Для всех, кто ищет ответ на вопрос «Что бы интересненького приготовить на Новый год», но при этом не готов потратить все деньги мира в праздничные дни, мы собрали свежие рецепты новогодних блюд в этой статье. Используются изображения, созданные искусственным интеллектом.

Сырные шарики

Сырные шарики — отличная новогодняя закуска, которую можно подавать на крекерах. Обжарьте орехи в духовке и измельчите с помощью блендера. Кусочки должны напоминать крупную крошку. Мелко порубите сушеные ягоды и зелень и смешайте их с орехами. Отложите в сторону. Смешайте мягкий сливочный сыр и тертый сыр твердых сортов, мелко нарезанную сушеную клюкву или вишню, и охладите смесь в холодильнике 1 час, чтобы она загустела. Скатайте шарики и обваляйте в смеси орехов, сушеных ягод и зелени. Что необходимо: Мягкий сливочный сыр

Твердый сыр (например, козий или пармезан)

Сушеная клюква или вишня

Орехи (пекан, грецкие и т.д.)

Свежая зелень. У этого блюда множество вариаций, и вы можете придумать свою. Можно сделать не только порционные маленькие шарики, но и один большой.

Парфе из куриной печени

НибаньтиКрипто 11 часов назад Интересный рецепт, спасибо! Должно быть нежно и вкусно - - Ответить

Парфе — примерно то же самое, что и паштет, но нежнее по текстуре и вкусу. В сковороду в толстым дном на среднем огне налейте чуть-чуть оливкового масла и обжарьте мелко нарезанные лук-шалот и чеснок около 8-10 минут, периодически помешивая. Посолите и поперчите печень. Затем добавьте еще немного масла, положите в сковороду печень и на сильном огне обжарьте с одной и с другой стороны примерно по минуте. Снимите сковороду с огня и аккуратно переложите все в емкость блендера. Взбивайте, пока не получите приятное однородное пюре. Затем добавьте сливочное масло, нарезанное кусочками, конфитюр и сливки и взбивайте еще 30 секунд. Процедите парфе через сито и разложите в керамические формочки или баночки. Накройте крышкой и поставьте в холодильник. Когда парфе застынет, аккуратно растопите немного сливочного масла на медленном огне. Выложите тонкий слой масла поверх парфе и верните в холодильник. Есть с хрустящим хлебом, маринованными огурцами, или ягодным конфитюром. Что необходимо: 500 г куриной печени

3 крупных луковицы лука-шалот

2 зубчика чеснока

1 ст. л. оливкового масла

160 г соленого сливочного масла

100 мл жирных сливок

1 столовая ложка ягодного конфитюра

Мидии в лимонно-чесночном соусе

Natalya Doronina 10 часов назад Еще надо посмотреть, что дешевле - банка икры н.а блюдо бутербродов или мидии, в которых мяса н.а один зуб... - - Ответить

Традиционная для новогоднего стола красная икра может и поднадоесть, и так расходов в праздники много — и стол накрой, и подарки купи. На замену икре может прийти не менее изысканный и оригинальный продукт — мидии. При этом стоят они гораздо дешевле, а купить их можно замороженными. Приготовить их можно по-разному, и мы предлагаем обратить внимание на этот рецепт. Время на приготовление блюда — всего полчаса, а мидии, если вы их не любите, можно заменить креветками или рыбой. В толстостенную кастрюлю налейте растительное и положите сливочное масло. Обжарьте лук в течение 2 минут. Добавьте чеснок и хлопья перца чили и готовьте еще 30 секунд. Добавьте куриный бульон и варите на медленном огне около 5 минут. Добавьте сливки и цедру лимона. Приправьте солью и черным перцем. Добавьте лимонный сок. Добавьте мидии и накройте сковороду крышкой. Готовьте еще 3-5 минут. Украсьте петрушкой. Что необходимо: 500 г мидий

1 ст. л. растительного масла

2 ст. л. сливочного масла

1 луковица, нарезанная кубиками

4 измельченных зубчика чеснока

1/2 ст. л. хлопьев чили

240 мл куриного бульона

240 мл сливок 33 %

Выжатый сок одного лимона

Цедра лимона

Соль и черный перец по вкусу

Петрушка.

Елочка из слоеного теста

Такую елку можно сделать с начинкой из соуса песто и сыра, или смазать шоколадной пастой, а сверху посыпать сахарной пудрой — выбирать вам. Мы расскажем про первый вариант. Положите два листа слоеного теста один на другой на бумагу для выпечки. Вырежьте длинный треугольник с «пеньком» снизу. Обрезки теста положите в холодильник. Осторожно снимите верхний слой теста с «елки» и отложите в сторону. Посыпьте нижнюю часть «елки» тертым сыром, равномерно распределите песто, накройте второй частью. Затем с обеих сторон ствола нарежьте ресто на полоски, скрутитите их друг с другом по 2. Достаньте из холодильника все обрезки, вырежьте звездочки и украсьте блюдо сверху. Взбейте яйцо, смажьте елочку, посыпьте кунжутом и выпекайте 20 минут при температуре 180 градусов. Что необходимо: 2 упаковки готового слоеного теста, пластами по 320 г

50 г песто

80 г сыра чеддер

1 яйцо

2 чайные ложки семян кунжута, по желанию

соль и черный перец по вкусу.

Свежий салат из свеклы и апельсина

Этот вкусный салат прост в приготовлении, а выглядит просто замечательно! Количество продуктов варьируйте по вкусу — кому-то нравится большое количество рукколы, кому-то хочется больше апельсина, кому-то — свеклы. Запеките свеклу в духовке (а можно купить и маринованную). У апельсина срежьте кожуру так, чтобы осталась только сочная мякоть, затем обрежьте верхушки у апельсина, чтобы стало понятно, как делятся дольки и вырежьте их так, чтобы не оставалось белых перемычек. Смешайте сразу перед подачей, чтобы ингредиенты не окрасили друг друга, а руккола не увяла. Полейте заправкой из меда, оливкового масла и бальзамического уксуса, посолите и поперчите, посыпьте дроблеными орешками кешью. Можно сделать этот салат в фуршетном варианте, разложив по баночкам.



Что необходимо: Апельсины

Свекла

Руккола

Бальзамический уксус

Мед

Оливковое масло

Соль и перец

Орехи кешью.

«Свинки в одеялках»

Это популярное рождественское блюдо с забавным названием не потребует от вас много времени и сил. Купите короткие (так называемые коктейльные) сырые свиные колбаски и полоски бекона, разровняйте и чуть растяните их на разделочной доске, разрежьте пополам, и в каждый кусочек заверните колбаску. Для верности можно скрепить зубочисткой. Выложите на противень и запекайте на 200 градусах 15-25 минут. Бекон должен стать хрустящим. Полейте сверху медом и запекайте еще 5 минут. Что необходимо: 7 ломтиков бекона 15 колбасок 1 ст. л. жидкого меда.

Шампиньоны в соевом соусе

Выбираем свежие, крепкие грибы, с закрытой юбочкой. Жарим на сильном огне, добавив сливочное и растительное масло, периодически помешивая. Когда грибы подрумянятся, добавляем соль, соевый соус, сахар, чеснок и кунжут. Продолжаем жарить на сильном огне без крышки до цвета как на фото. Посыпаем зеленым луком. Такие шампиньоны хороши и горячими и холодными. Что необходимо: Шампиньоны

Сливочное масло

Подсолнечное масло

Соевый соус

Сахар

Чеснок

Кунжут

Зеленый лук. © Gansserov / Pikabu

Елочка из зеленого салата

Ардна Скела 7 часов назад Если гостей много, а ингредиентов мало:

1. размазываешь по блюду все, что есть, в виде елочки;

2. ты великолепен/пна! 😁 - - Ответить

Из одной упаковки зеленого салата, мягкого сыра фета и помидорок черри можно сделать настоящее украшение новогоднего стола в виде елочки. Выложите на блюдо листья, разложите половинки помидоров и кубики сыра, посыпьте ореховой крошкой или тертым твердым сыром, добавьте немного специй, сбрызните маслом.

Оливье в волованах из слоеного теста

НибаньтиКрипто 11 часов назад Вы же сначала написали «вырежьте», что пошло не так в том же самом предложении? - - Ответить

Без оливье в Новый год не обойтись, но в этот раз вы можете подать его необычным способом — в волованах: «стаканчиках» из слоеного теста. Вырежьте из листа слоеного теста большие круги (например, стаканом или кругом формочкой для печенья), в половине кругов вырежите круглые отверстия (рюмка подойдет), чтобы получились колечки. С помощью кисточки смажьте донышки яйцом, положите сверху колечки, тоже смажьте яйцом и запеките, следую рекомендациям на упаковке теста. Вот и все. Что необходимо: 2 листа слоеного теста

1 яйцо. Начинка для волованов (это может быть не только оливье, наполнить их можно чем угодно — фантазируйте!).

«Мои фирменные канапешки с селедкой»

© julia.persik / Pikabu Теодор Мастерс 11 часов назад Белый хлеб с селёдкой? Если уж хочется сладости в таком блюде, то или берите дижонскую или американскую горчицу (они сладкие), или бородинский хлеб. Или и то, и другое, но такое надо делать только с чёрным хлебом. Если сёмга зайдёт с белым или батоном, то сельдь нет. - - Ответить

Здесь самые простые ингредиенты, но как вкусно и красиво получается! И есть удобно. Берем обычный хлеб (черный или белый) и вырезаем кружочки рюмкой. Свежий огурец тоже режем кружочками. Важно, чтобы они были примерно одного размера с хлебом. Каждый кружочек хлеба смазываем горчицей. А поверх горчицы — сливочный сыр. Выкладываем наши заготовки на красивое блюдо и собираем канапе: кладем на хлеб огурец, селедку и в конце — половинку маслины без косточки. Скрепляем шпажкой. Можно еще украсить листиком петрушки. Что необходимо: Селедка

Черный или белый хлеб

Горчица

Творожный сыр

Петрушка

Маслины без косточек

Свежий огурец. © julia.persik / Pikabu

Панна-котта

Карусельдь v2.0 14 часов назад Можно дополнить данный десерт базиликом - я в блендере в пасту перемалываю и делаю тонкую прослойку. Восхитительное сочетание. - - Ответить

Панна-котта легка в приготовлении, а выглядит как блюдо ресторанного уровня. Приготовить ее можно заранее, освободив время перед приходом гостей для приготовления других блюд. Растворите порошковый желатин в воде, нагрейте его в микроволновке в течение 15-20 секунд и отставьте в сторону, чтобы набух. Доведите молоко до кипения, добавьте сахар и желатин и перемешайте, пока все не растворится. Снимите с огня, добавьте сливки, ароматизаторы по вашему выбору и разлейте по формочкам (банкам или стаканчикам). Оставьте при комнатной температуре на 15 минут, а затем поставьте в холодильник. Подавайте с джемом, вареньем, фруктами. Что необходимо: 1.5 стакана молока (лучше взять пожирнее)

1.5 стакана сливок 33 %

1/3 стакана сахарной пудры

3 ч. л. порошкового желатина

1 ч.л. ванильного экстракта (можно также использовать капельку миндального ароматизатора и немного апельсиновой цедры).

Елочки из жареной картошки на зубочистках

Этот рецепт завирусился в соцсетях, благодаря своей простоте и эффектному виду. Нарежьте сырую картошку тонкими кружочками, затем обрежьте до квардратиков разного размера — это будут ярусы «елочки». Соберите «елочки» на шпажки, посыпьте тертым сыром, сбрызните маслом и запеките в духовке. Готовые елочки посыпьте солью и специями по вкусу. Что необходимо: Картофель Твердый тертый сыр Специи Соль.

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