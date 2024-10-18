10 неочевидных, но очень крутых лайфхаков для всех, у кого есть авто

Замерзшие зеркала, запотевшие окна, грязный салон — все это знакомо водителям не понаслышке. Эти проблемы можно решить и без дорогой автохимии, если обратиться к народным средствам и проявить немного смекалки. В этой статье мы собрали полезные и действенные лайфхаки для автомобилистов, которые помогут сэкономить время, деньги и нервы.

Листы для сушки белья от неприятного запаха

Ку-ку 1 час назад Если в салоне запах, избавляться нужно от его источника. А не вот это вот все. - - Ответить

Если в салоне неприятный запах, от которого хочется поскорее избавиться, используйте листы для сушки белья. Приклейте их скотчем или оберните вокруг вентиляционных отверстий. Выходящий из них воздух распространит свежий аромат по всему автомобилю. Этот способ неидеален, и листы не перекроют слишком сильную вонь, но они могут быть даже круче, чем любые «вонючки» в салоне.

Вантуз от вмятины на автомобиле

Предварительно очистите область вмятины. Полейте на нее кипятком, вскипятив воду в кастрюльке или чайнике. Затем возьмите вантуз и надавите на впалое место, а потом аккуратно потяните на себя, пока вмятина не выпрямится. При необходимости можно повторить все действия. Не стоит использовать горячую воду, когда очень холодно. В противном случае можно испортить лакокрасочное покрытие.

Пена для бритья от конденсата на окнах

Чтобы предотвратить появление конденсата на окнах, смажьте их пеной или гелем для бритья. Нанесите средство на предварительно очищенные сухие стекла. Затем хорошо его разотрите и пройдитесь по всей поверхности. После можно убрать остатки бумажными салфетками.

Газета от запотевших окон

Для протирания окон вместо тряпки из микрофибры можно взять простую газету. Это не только дешевле, но и экологичнее. К тому же не надо будет возиться с мытьем ткани, можно просто выбросить использованную влажную газетку в мусорку.

Кошачий наполнитель от влаги в салоне

Снизить уровень влажности в салоне можно с помощью простого кошачьего наполнителя. Для этого насыпьте его в какой-нибудь тканевый мешок или обычный носок. Затем положите в любое место в салоне. Этот метод не сработает мгновенно, может потребоваться несколько дней, чтобы полностью впитать влагу. Это, скорее, долгосрочное решение, чем сиюминутное.

Пластиковый пакет от обледенения зеркал

Kate 2 часа назад Отличный совет. Для жигулей. А уж как будут рады инспекторы такому украшению... Прелестно просто прелестно - - Ответить

Чтобы защитить боковые зеркала от обледенения, оберните их пластиковыми пакетами с зип-застежкой. Если у вас их нет, используйте обычные целлофановые пакеты, но в этом случае дополнительно закрепите их скотчем у основания. Скрести лед с зеркал не рекомендуется, поэтому такой способ защиты будет очень удобным.

Лук от образования наледи на окнах

Алиса 9 часов назад А, ну теперь понятно, откуда в машине возьмется запах.. - - Ответить

Натрите окна и лобовое стекло половинкой сырой луковицы за ночь до сильного мороза. Этот странный автомобильный трюк поможет предотвратить образование наледи на окнах.

Спирт и носки от прилипания дворников к стеклу

Многие поднимают дворники вверх на ночь, чтобы они не примерзли к лобовому стеклу. Перед этим рекомендуется протереть щетки спиртом для лучшего результата. Кроме того, можно взять старые носки и надеть их на дворники, чтобы предотвратить образование льда.

Теннисный мячик для правильной парковки

Определить, насколько далеко нужно заезжать в гараж при парковке, бывает непросто. Но есть простой прием, который облегчит эту задачу. Загоните машину в гараж и припаркуйте ее в нужном месте. Затем возьмите теннисный мяч, привяжите к нему веревку и подвесьте. Закрепите ее так, чтобы мячик едва касался лобового стекла. Так вы будете знать, где нужно остановить автомобиль.

Коврики от застревания в снегу и грязи