10 раз, когда костюмеры вложили в наряды героев тайные смыслы. А мы их разгадали

На съемочной площадке редко что-то попадает в кадр случайно. За исключением, конечно, знаменитого кофейного стакана из «Игры престолов». А если без шуток, то декораторы, постановщики кадра, режиссер и художники по костюмам тщательно выверяют каждую мелочь. В этой статье мы расскажем о последних — о людях, которые не просто одевают наших любимых киногероев, но и «зашивают» в их наряды особые смыслы.

Бедные-несчастные

Создание мира, который одинаково напоминает как прошлое, так и будущее, было главной задачей дизайнеров костюмов. Например, пышные рукава и жабо отсылают нас к моде Викторианской эпохи, но их форма доведена костюмерами до гротеска. Белла Бакстер, взрослая женщина с мозгом ребенка, на протяжение всей истории проходит путь самопознания, раскрепощаясь и освобождаясь. По словам костюмера, телесный опыт играет важную роль в фильме, поэтому текстура нарядов Беллы вдохновлена органическим миром. Объемные желтые рукава выглядят как жабры морского существа или, к примеру, слизистая оболочка кишечника. Костюмер объясняет: «Я хотела, чтобы ткани наводили нас на мысли о человеческом теле и его текстурах. Например, о целлюлите».

Вонка

Юный Вилли Вонка в исполнении Тимоти Шаламе много путешествует и ценит вещи, у которых есть история. Самый яркий элемент костюма Вонки — вишневое пальто. Для него намеренно выбрали бархат, так как этот материал выглядит по-разному при разном освещении и не наскучит зрителю. А закончив отшивать пальто, костюмеры его тут же состарили — все для того, чтобы оно было похоже на вещь, которая побывала во множестве переделок.

Убийцы цветочной луны

Благодаря обнаруженной нефти индейцы из племени осейджей, о которых идет речь в фильме, вели роскошный образ жизни и могли позволить себе любые наряды. Но при этом они сохраняли верность традиционным элементам одежды. Например, героиня Лили Гладстоун носит вабонка — это круглые серебряные пластины, которые осейджские женщины надевали на вырезы своих блузок. 3 пластины означали, что девушка была одинока. 2 — что замужем. По одной пластине носили пожилые женщины. Так что в фильме эти украшения показывают, на каком этапе жизни находятся носящие их героини.

Барби

При всей своей маскулинности герой Райана Гослинга является куклой, поэтому должен выглядеть так, как маскулинность представляют себе маленькие дети. В противном случае он просто не впишется в розовый мир Барби. Отсюда очень необычные и местами комичные наряды. Например, идея добавить в гардероб Кена трусы в стиле Кельвина Кляйна с надписью Ken принадлежала исполнителю роли Райану Гослингу. Это было сделано в последнюю минуту, но стало одним из первых вирусных моментов фильма.

Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах

Придумывая костюмы для приквела «Голодных игр», дизайнеры ориентировались на эстетику 1940-1950-х годов. Но оставили несколько пасхалок для самых внимательных поклонников франшизы. Люси Грей, представительница 12-го дистрикта, надевает на Игры корсет той же формы, какую в будущем наденет Китнисс вместе со знаменитым «крылатым» платьем. На корсете Люси изобразили змей, а также нарисовали цветы стрелолиста и первоцвета (именно эти растения означают имена Китнисс и Примроуз). Таким образом дизайнеры намекнули на будущее развитие сюжета франшизы.

Город астероидов

В фильме «Город астероидов» образы героини Скарлетт Йоханссон были вдохновлены актрисами старого Голливуда, в частности, хичкоковскими блондинками. Так, в одной сцене героиня копирует образ Ким Новак из «Головокружения», на постере к фильму позирует в зеленой юбке а-ля Типи Хедрен в «Птицах», а также носит платье похожее на наряд Грейс Келли в «Окне во двор».

Убийца

В новом триллере Дэвида Финчера гардероб героя — нарушение жанрового клише. Фильмы о наемных убийцах десятилетиями приучали зрителей к тому, что киллеры всегда выглядят дорого и элегантно, но режиссеру хотелось одеть своего персонажа как можно нелепее. В итоге киллер носит одежду скорее бежевую, чем черную, а вместо шляпы и пальто — флиску на молнии, кроссовки Skechers и панамку. Подобные вещи можно купить в любом магазине в аэропорту. В зависимости от задачи один и тот же костюм выделял героя на фоне одного города и маскировал на фоне другого. Так, бежевый наряд героя практически сливался с серо-бежевыми улицами Парижа и песчаной Доминиканой, но выделялся на фоне темного Нью-Йорка. Эту функцию — то сделать героя незаметным, то выделить из общей массы — выполняет и панамка.

Американская история ужасов: Нежность

Художник по костюмам описывает стиль этого сезона знаменитой хоррор-антологии как элегантный, минималистичный и современный. В цветовой палитре преобладают серый и бежевый. Иными словами, гардероб главной героини Анны в исполнении Эммы Робертс — это воплощение «тихой роскоши». Такие спокойные и элегантные наряды выглядят особенно жутко, когда мир героини рушится и она начинает терять контроль над реальностью. В этих сценах пушистый серый комплект Prada выглядит не уютно, а устрашающе.

Дом дракона

Зеленое платье Алисенты произвело сногсшибательное впечатление не только благодаря своему дизайну — в цвет заложен очень четкий и ясный посыл. Зеленым цветом она заявляет, что не просто выбирает Дом Хайтауэр, но и предпочитает своего сына Эйгона Рейнире. До сих пор Алисента поддерживала Рейниру как наследницу Визериса. Но надев зеленое платье, она дает понять, что этого больше не будет, и что в конечном итоге она будет ставить на первое место себя и своих детей.

Оппенгеймер

Китти, героиня Эмили Блант и жена Роберта Оппенгеймера, происходила из хорошей семьи и отличалась утонченностью. Она была амбициозной женщиной, но ее амбициям, к несчастью, не позволялось выходить за рамки брака. И на этом пути Китти потеряла себя. В фильме героиня носит простую блузку и свитер, как бы прощаясь со своей женственностью и утонченностью и примиряясь с ролью невзрачной жены.