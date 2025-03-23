12 примеров, когда невинный намек стал заделом курьезной истории

Истории
1 час назад

Часто, чтобы не показаться грубыми, мы говорим намеками. Но, увы, не всем дано понимать с полуслова. Иногда единственный способ быть услышанным — сказать все прямым текстом. Но в моменте так легко упустить суть! Наши герои тоже не сразу поняли намеки и теперь, спустя годы, вспоминают эти ситуации со смехом.

  • Намекать парням на что-то — это просто отдельный вид искусства. И чаще всего все идет вообще не так, как ты планировала. Решила я как-то добавить немного интриги в наши отношения. Написала ему в обед: “Жди вечера, у меня для тебя сюрприз”. Довольная собой, вернулась домой с работы, а он уже стоит в коридоре с огромными глазами и радостно выдает: “Дорогая, ты тоже всегда мечтала поехать в приют и взять щенка?!” Ну не совсем то, что я имела в виду, но, если честно, даже лучше! © Карамель / VK
  • Живем с парнем уже 4 года. Работа, дела, заботы — все закрутилось так, что я уже даже не помню, когда в последний раз мы были на нормальном свидании, с красивым ужином и вот этим вот всем. Говорю ему: “Хочу на свидание!” Он смотрит на меня с явным недоумением: “С кем?” Я чуть не подавилась: “В смысле, с кем?! Со мной!” Он продолжает непонимающе хлопать глазами: “На свидание?” Тут я уже поняла, что если буду ждать, пока он сообразит, так и состаримся без романтики. Ладно, думаю, намек не понял, значит, беру все в свои руки. Готовлю свидание сама. © Карамель / VK
  • Долгое время намекала парню, что хочу цветы. То зависала с ним у цветочного магазина, то показывала фотки букетов. Да я вставляла слово "цветы" почти в каждое предложение. В итоге психанула и устроила истерику. А он вдруг выдал: "А ты бы хоть как-то намекнула, чего орать-то". © Подслушано / Ideer
  • Разбила телефон, а тут близится день рождения. Ну я ненавязчиво намекнула родным, что хочу телефончик определенной модели. Думала, они скинутся и подарят мне. В итоге у меня теперь 5 одинаковых телефонов! Мама, папа, муж, брат и дуэт бабушек ответственно подошли к покупке подарка. © Подслушано / Ideer
  • Сидел в кафе, вдруг подошла соседка моих друзей и села рядом. Через пять минут она наклонилась и спросила, могу ли я подвезти ее домой, который, как я знаю, находится буквально в двух минутах ходьбы от этого места. Сказал ей, что у меня нет машины, и, вообще-то, это не так далеко, чего лениться пешком идти. © sofer6 / Reddit
  • Однажды мне захотелось романтического вечера. Я расставила свечи, позвонила своему возлюбленному и сказала: "А знаешь, что любимая тебе приготовила на вечер?" И тут слышу радостный вопль: "Запеканку?!" Пришлось готовить. © Подслушано / Ideer
  • Шла домой из магазина с двумя огромными пакетами еды. Догнали меня два парня, попытались познакомиться. Завела с ними разговор, намекнула, что очень тяжело нести пакеты. Предложили помочь. Я уж было обрадовалась, как вдруг они спросили, далеко ли мой дом. Идти было недолго, минуты три. Отдали мне пакеты, сказали, что им в другую сторону, похлопали по плечу и ушли вперед. © Подслушано / Ideer
  • Моя очень хорошая подруга в прошлом году вышла замуж. Я была свидетелем ее романа, переживала вместе с ней эту любовную историю, даже косвенно была причастна к ее знакомству с мужем. Радовалась за нее очень! А она не позвала меня на свадьбу, хотя устраивала вполне пышное торжество. Причина — я одинокая незамужняя женщина, а зовет она всех исключительно парами, для комфорта ее свадьбы. Потому что столы рассчитаны на шестерых, и меня посадить не к кому. Потому что, если не срастется с общением в целом, то пары могут друг с другом общаться хотя бы. Я спрашиваю: "А бабушку ты тоже не позовешь свою? Она же без мужа". "Ну нет, бабушку я позвала, даже пришлось родственницу из деревни позвать, чтобы она была ей парой". "А мне пары не нашлось? У тебя нет ни одной одинокой знакомой или родственницы? У твоего мужа тоже нет одинокой подруги, друга, члена семьи?" Сказала: "Нет, и давай этот разговор закроем! Это моя свадьба, я так хочу, не обижайся, давай будем общаться с тобой как прежде". Ну, как прежде точно не будет. Я заранее купила ей на свадьбу в подарок дорогущие духи ценой в половину зарплаты, о которых она мечтала, но не могла позволить. После свадьбы она звонила мне, приглашала погулять, встретиться, намекала на то, что я наверняка приготовила ей подарок, который не получилось подарить на свадьбе. Я говорю: "Да, приготовила, твои любимые духи, но теперь они мои. Я набрызгаюсь ими и пойду куда-нибудь с одинокими подругами, а тебя не позову, потому что вдруг другим будет некомфортно". Она обиделась и сказала, что мы больше не подруги. А мы, видимо, никогда ими и не были. © Подслушано / Ideer
  • Однажды летом я был в круизе с семьей. Познакомился там с одним парнем, быстро подружились. На второй день пошли вместе позавтракать, а потом решили прогуляться. Тут к нам подошли две невероятно красивые девушки и предложили пойти на завтрак. И я, будучи наивнейшим человеком, ответил: "Не, мы только что ели, может, завтра?" Они просто развернулись и ушли. Только через пять минут я осознал, что натворил. © theJeeper116 / Reddit
  • Однажды на вечеринке я разговаривал с подругой, которая мне очень нравилась. Она рассказывала о своей работе, где наряжалась принцессой и развлекала детей. Я сказал: "Должно быть, веселая работа." Она улыбнулась и ответила: "Да, но нам бы не помешал принц." И что сделал я? Пробормотал что-то вроде "Ну, сейчас много людей ищут работу". До сих пор не могу поверить, что так ответил. © Jono-Tron / Reddit
  • Я была во френдзоне четыре года. Мне нравился мой нынешний парень, но, сколько бы я ни намекала ему об этом, он не понимал и не отвечал взаимностью. Чувства не исчезли, но я перестала проявлять их, чтобы не портить атмосферу в компании. А он тем временем увлекался одной за другой из нашего круга. Спустя три года в итоге вернулся ко мне. До сих пор утверждает, что не знал о моих чувствах. © Unknown author / Reddit
  • На дне рождения сестры мы заказали пиццу. Было много гостей. Мы с мамой поехали забрать заказ. Когда мы вернулись, я молча поставил коробки на кухне. Потом взял кусок, зашел в гостиную и начал есть, даже встал перед телевизором, загораживая экран. А сестра сказала, что пицца скоро будет, и попросила не начинать очередную партию в настолку, пока не принесут. Я доел, а они так и не поняли, что пицца уже приехала. © cuatro4 / Reddit

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