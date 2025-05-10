13 снимков из разных уголков мира, где каждый кадр как окно в другую культуру

Может казаться, что все мы похожи и смотрим на вещи одинаково. Однако страна и ее культура очень сильно может повлиять на восприятие. Те, кто путешествовал, наверняка сталкивались с необычными явлениями, которые раскрывают перед нами совершенно иной взгляд на привычные вещи.

«Наткнулся на такие туалетные кабинки в Лондоне»

Клаустрофобия такая: «Спасибо, но я подожду». © awgeegrick / Reddit

«В Великобритании на каждом почтовом ящике указано имя монарха, во время которого он был установлен»

«Наткнулся на них в Китае. Это камни, которые выглядят как мясо»

А я уж было подумал: «Ох, как аппетитно». © kitkatamas88 / Reddit

«Солнечные часы в Валенсии, Испания»

«Вот как выглядит обед в немецкой больнице»

«Канадская монета светится в темноте»

«В одном из кафе в Англии в центре стола расположен вот такой колодец»

«В Китае посягнули на „Гарри Поттера“ и выпустили все книги вот в таком виде»

«Это действительно автомат для багетов, и мы взяли один»

«В Лондоне у некоторых дверей ручки прямо расположены в центре»

«В Италии в некоторых местах вода бесплатна. Можно отсюда налить газированную, холодную или обычную воду»

Оказывается, в Италии у Фанты совсем другой цвет