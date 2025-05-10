13 снимков из разных уголков мира, где каждый кадр как окно в другую культуру
Фотоподборки
3 часа назад
Может казаться, что все мы похожи и смотрим на вещи одинаково. Однако страна и ее культура очень сильно может повлиять на восприятие. Те, кто путешествовал, наверняка сталкивались с необычными явлениями, которые раскрывают перед нами совершенно иной взгляд на привычные вещи.
«Наткнулся на такие туалетные кабинки в Лондоне»
- Клаустрофобия такая: «Спасибо, но я подожду». © awgeegrick / Reddit
«В Великобритании на каждом почтовом ящике указано имя монарха, во время которого он был установлен»
«Наткнулся на них в Китае. Это камни, которые выглядят как мясо»
- А я уж было подумал: «Ох, как аппетитно». © kitkatamas88 / Reddit
«Солнечные часы в Валенсии, Испания»
«Вот как выглядит обед в немецкой больнице»
«Канадская монета светится в темноте»
«В одном из кафе в Англии в центре стола расположен вот такой колодец»
«В Китае посягнули на „Гарри Поттера“ и выпустили все книги вот в таком виде»
«Это действительно автомат для багетов, и мы взяли один»
«В Лондоне у некоторых дверей ручки прямо расположены в центре»
«В Италии в некоторых местах вода бесплатна. Можно отсюда налить газированную, холодную или обычную воду»
Оказывается, в Италии у Фанты совсем другой цвет
«В Германии можно купить кетчуп и майонез в одном тюбике»
А здесь найдете больше подборок странных снимков:
- 13 фотографий, при взгляде на которые хочется спросить: «Ну почему?»
- 12 снимков, где реальность выходит за рамки привычного
Фото на превью DJO_1988 / Reddit
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