12 снимков, где реальность выходит за рамки привычного

Истории
2 часа назад

Жизнь большинства из нас идет по привычному ритму. Однако иногда судьба преподносит такие неожиданные повороты, что просто удивляешься. Наши герои стали свидетелями таких странных случаев и явлений, что не смогли пройти мимо и решили запечатлеть их, чтобы поделиться с миром.

«Плитка в моей душевой выглядит как собака моей девушки»

«Вот какие изящные узоры образовались на моей машине из-за льда»

«Мой кактус выглядит как Микки Маус»

«Очень необычная радуга в районе, где я живу»

«Дерево поглотило часть каменной кладки»

«Зашел в ресторан. Вот пол в их туалете»

«Бабушка с дедушкой решили сохранить кусочек своего свадебного торта. Прошло уже 70 лет, и вот как хорошо он все еще выглядит»

ucTepu4ka
1 час назад

Тортик то 70-летней давности даст фору даже нынешним 🤣

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«Идеальная буква „C“ внутри фрукта»

«В моем яблоке поселился крошечный паук»

«В моем дворе зима, а у соседа — весна»

«Соевый соус к моим суши — с бутылочкой в форме рыбки»

«Налил оливковое масло в сковороду. Вот что случилось»

Фото на превью oldsystem / Reddit

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