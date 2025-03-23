12 снимков, где реальность выходит за рамки привычного
Истории
2 часа назад
Жизнь большинства из нас идет по привычному ритму. Однако иногда судьба преподносит такие неожиданные повороты, что просто удивляешься. Наши герои стали свидетелями таких странных случаев и явлений, что не смогли пройти мимо и решили запечатлеть их, чтобы поделиться с миром.
«Плитка в моей душевой выглядит как собака моей девушки»
«Вот какие изящные узоры образовались на моей машине из-за льда»
«Мой кактус выглядит как Микки Маус»
- Осторожно, Дисней скоро подаст иск! © Baller-Mcfly / Reddit
«Очень необычная радуга в районе, где я живу»
«Дерево поглотило часть каменной кладки»
«Зашел в ресторан. Вот пол в их туалете»
«Бабушка с дедушкой решили сохранить кусочек своего свадебного торта. Прошло уже 70 лет, и вот как хорошо он все еще выглядит»
«Идеальная буква „C“ внутри фрукта»
«В моем яблоке поселился крошечный паук»
«В моем дворе зима, а у соседа — весна»
«Соевый соус к моим суши — с бутылочкой в форме рыбки»
«Налил оливковое масло в сковороду. Вот что случилось»
- Сбой в матрице какой-то. © Materva / Reddit
А здесь больше примеров странных вещей, с которыми столкнулись люди:
Фото на превью oldsystem / Reddit
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