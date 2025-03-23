12 снимков, где реальность выходит за рамки привычного

Жизнь большинства из нас идет по привычному ритму. Однако иногда судьба преподносит такие неожиданные повороты, что просто удивляешься. Наши герои стали свидетелями таких странных случаев и явлений, что не смогли пройти мимо и решили запечатлеть их, чтобы поделиться с миром.