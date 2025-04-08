13 фотографий, при взгляде на которые хочется спросить: «Ну почему?»

В жизни бывают моменты, когда реальность решает проверить наши нервы на прочность. Кажется, что все идет по привычному сценарию, но вдруг что-то выходит из-под контроля. К сожалению, мы не всегда можем предсказать, как поведут себя другие люди. И вот, наши герои оказались в таких ситуациях, с которыми не рассчитывали столкнуться.

"Вот что мой парень сделал с печеньями, которые я купила для нас"

"Долго не понимал, чего не хватает в этой туалетной кабинке, пока не стало слишком поздно"

А нужно заранее в общественном туалете проверять, есть ли туалетная бумага или нет. © EatYourCheckers / Reddit

«Это стул, на котором мне приходится сидеть на 8-часовом занятии»

"Зашел в Тае в туалет и просто офигел"

"Угадайте, где решил вздремнуть мой кот. На торте была картина с динозавром"

"Не понимаю, когда люди открывают продукт перед покупкой, используют его и просто оставляют в случайном месте"

"Не знал, что нужно было проверять свою арахисовую пасту до покупки"

«Пара оставила весь этот мусор перед посадкой. Между прочим, они были в очень дорогих шмотках»

"Мое фруктовое мороженое оказалось без палочки. И как теперь его держать?"

"Вот как моя мама открывает пакет с молоком"

"Работаю в кинотеатре, а этот бардак после дневного показа фильма «Майнкрафт»"

"Сказал жене, что она может съесть половину клубники из моего напитка. Смотрю, все откушены наполовину"