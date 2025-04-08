13 фотографий, при взгляде на которые хочется спросить: «Ну почему?»
Фотоподборки
29 минут назад
В жизни бывают моменты, когда реальность решает проверить наши нервы на прочность. Кажется, что все идет по привычному сценарию, но вдруг что-то выходит из-под контроля. К сожалению, мы не всегда можем предсказать, как поведут себя другие люди. И вот, наши герои оказались в таких ситуациях, с которыми не рассчитывали столкнуться.
"Вот что мой парень сделал с печеньями, которые я купила для нас"
"Долго не понимал, чего не хватает в этой туалетной кабинке, пока не стало слишком поздно"
- А нужно заранее в общественном туалете проверять, есть ли туалетная бумага или нет. © EatYourCheckers / Reddit
«Это стул, на котором мне приходится сидеть на 8-часовом занятии»
"Зашел в Тае в туалет и просто офигел"
Белый стул предусмотрен нa случай, если переговорный процесс внезапно зашел в тупик
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"Угадайте, где решил вздремнуть мой кот. На торте была картина с динозавром"
"Не понимаю, когда люди открывают продукт перед покупкой, используют его и просто оставляют в случайном месте"
"Не знал, что нужно было проверять свою арахисовую пасту до покупки"
«Пара оставила весь этот мусор перед посадкой. Между прочим, они были в очень дорогих шмотках»
"Мое фруктовое мороженое оказалось без палочки. И как теперь его держать?"
Положить нна блюдце и съесть ложкой. Можно вилкой, вкус не изменится)
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"Вот как моя мама открывает пакет с молоком"
"Работаю в кинотеатре, а этот бардак после дневного показа фильма «Майнкрафт»"
"Сказал жене, что она может съесть половину клубники из моего напитка. Смотрю, все откушены наполовину"
"Всегда есть волос, который растет вверх"
А здесь вы найдете больше подборок историй о странных и нелепых случаях, в которые попали люди:
Фото на превью corytrade / Reddit
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