13 фотографий, при взгляде на которые хочется спросить: «Ну почему?»

Фотоподборки
29 минут назад

В жизни бывают моменты, когда реальность решает проверить наши нервы на прочность. Кажется, что все идет по привычному сценарию, но вдруг что-то выходит из-под контроля. К сожалению, мы не всегда можем предсказать, как поведут себя другие люди. И вот, наши герои оказались в таких ситуациях, с которыми не рассчитывали столкнуться.

"Вот что мой парень сделал с печеньями, которые я купила для нас"

"Долго не понимал, чего не хватает в этой туалетной кабинке, пока не стало слишком поздно"

  • А нужно заранее в общественном туалете проверять, есть ли туалетная бумага или нет. © EatYourCheckers / Reddit

«Это стул, на котором мне приходится сидеть на 8-часовом занятии»

"Зашел в Тае в туалет и просто офигел"

Meritneith
8 часов назад

Белый стул предусмотрен нa случай, если переговорный процесс внезапно зашел в тупик

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"Угадайте, где решил вздремнуть мой кот. На торте была картина с динозавром"

O_о
8 часов назад

Какие интересные следы полосочками оставило сонное животное

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"Не понимаю, когда люди открывают продукт перед покупкой, используют его и просто оставляют в случайном месте"

"Не знал, что нужно было проверять свою арахисовую пасту до покупки"

«Пара оставила весь этот мусор перед посадкой. Между прочим, они были в очень дорогих шмотках»

"Мое фруктовое мороженое оказалось без палочки. И как теперь его держать?"

"Вот как моя мама открывает пакет с молоком"

"Работаю в кинотеатре, а этот бардак после дневного показа фильма «Майнкрафт»"

"Сказал жене, что она может съесть половину клубники из моего напитка. Смотрю, все откушены наполовину"

"Всегда есть волос, который растет вверх"

Фото на превью corytrade / Reddit

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