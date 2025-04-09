13 украшений, которые нашли случайно, а потом ахнули от цены
Фотоподборки
1 час назад
Найти что-то ценное на улице — уже удача. Но каково же удивление, когда случайная находка оказывается не просто любопытной безделушкой, а настоящим сокровищем! Нашим героям очень повезло с этим.
"Нашла, пока была на парковке"
"Нашла серьги от Dior в секонд-хенде. Не знаю, настоящие ли они"
- Так это же коллекционные из 80-ых. © lidder444 / Reddit
"Кольцо с выпускного бабушки"
"Мое кольцо с ониксом и бриллиантом из 14-каратного золота. Его подарила мне мама, которая нашла его много лет назад"
"Случайно наткнулась на этот интересный кулон"
«Случайно нашел это классное кольцо»
- Видел цену в онлайн магазине. 5 000 долларов — просто безумие. Napervillian / Reddit
"Сын случайно нашел"
- Так это настоящее 10-каратное золото. © desguised_reptilian / Reddit
"Купил это кольцо за 4 доллара. Конечно, не рассчитывала, что из ценного металла, уж слишком настораживала желтизна. А оказывается, это 18-каратное золото"
"Нашел это кольцо на парковке 15 лет назад"
«Нашла это кольцо на распродаже за $1,50. Сказала продавщице, что на нем стоит клеймо „925“, значит, оно серебряное. Она ответила, что ее дочери оно больше не нужно»
"Спокойно себе плавал и нашел это"
"Нашла эти два кольца в куче бижутерии от бабушки"
"Что это такое? Нашел посреди дороги"
"Нашел этот кулон в пруду несколько лет назад"
Интересные звери:существующий медведь и мифический пегас. Что за сюжет?
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- Он точно какой-то магический. © strangedazey / Reddit
А здесь больше статей про случайные находки:
Фото на превью Intrepid-Search-482 / Reddit
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