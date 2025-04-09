13 украшений, которые нашли случайно, а потом ахнули от цены

Найти что-то ценное на улице — уже удача. Но каково же удивление, когда случайная находка оказывается не просто любопытной безделушкой, а настоящим сокровищем! Нашим героям очень повезло с этим.

"Нашла, пока была на парковке"

"Нашла серьги от Dior в секонд-хенде. Не знаю, настоящие ли они"

Так это же коллекционные из 80-ых. © lidder444 / Reddit

"Кольцо с выпускного бабушки"

"Мое кольцо с ониксом и бриллиантом из 14-каратного золота. Его подарила мне мама, которая нашла его много лет назад"

"Случайно наткнулась на этот интересный кулон"

«Случайно нашел это классное кольцо»

Видел цену в онлайн магазине. 5 000 долларов — просто безумие. Napervillian / Reddit

"Сын случайно нашел"

"Купил это кольцо за 4 доллара. Конечно, не рассчитывала, что из ценного металла, уж слишком настораживала желтизна. А оказывается, это 18-каратное золото"

"Нашел это кольцо на парковке 15 лет назад"

«Нашла это кольцо на распродаже за $1,50. Сказала продавщице, что на нем стоит клеймо „925“, значит, оно серебряное. Она ответила, что ее дочери оно больше не нужно»

"Спокойно себе плавал и нашел это"

"Нашла эти два кольца в куче бижутерии от бабушки"

"Что это такое? Нашел посреди дороги"