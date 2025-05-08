14 человек, которые хотели лишь отовариться, а вляпались в историю

Иногда обычный поход за покупками оборачивается настоящим приключением — и не всегда приятным. Казалось бы, что может пойти не так. Но в реальности приходится сталкиваться с неожиданным исходом событий и недоразумениями. Герои нашей статьи собирались просто купить нужные вещи, а в итоге получили истории, которыми сразу захотелось поделиться.