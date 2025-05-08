14 человек, которые хотели лишь отовариться, а вляпались в историю
Истории
2 часа назад
Иногда обычный поход за покупками оборачивается настоящим приключением — и не всегда приятным. Казалось бы, что может пойти не так. Но в реальности приходится сталкиваться с неожиданным исходом событий и недоразумениями. Герои нашей статьи собирались просто купить нужные вещи, а в итоге получили истории, которыми сразу захотелось поделиться.
- Мы много покупаем по объявлениям, включая технику, и всегда везло. А тут увидел муж в продаже фирменную кофемашину, очень дешево. Хозяин сказал, что купил квартиру в новостройке и кофеварку ему подарил застройщик, а он, мол, вообще ей не пользуется и пьет только кофе из турки. Ну ок, приехали, забрали, подробно проверять на месте не стали, лампочки вроде горели. Привезли домой. Включили, лампочка горит, но, видимо, нагревательный элемент сломан. Короче, кофеварка нерабочая. Муж отвез ее обратно, забрал деньги, все ок. Но! Чувак не стал снимать объявление! То есть он уже с год продает сломанную кофемашину, не указывая, что она сломана? На что он рассчитывает? Что найдется дурачок, который постесняется вернуть сломанную вещь и не заберет деньги? Судя по тому, что деньги он отдал молча и без споров, он прекрасно знал, что она не работает. В общем, для меня это загадка. © Изяслав в ярости / ADME
- Получилось так, что купила бракованные весы. Когда я пришла в магазин с целью возврата денег, продавец-консультант упирался до последнего. Самый выдающийся его аргумент в пользу того, что с весами все в порядке, звучал так: «Девушка, когда вы на весы встаете, то набираете слишком много воздуха, поэтому вес и скачет каждую минуту». © Подслушано / Ideer
- Недавно купила машину своей мечты. Выхожу из дома, смотрю — машины нет. Иду в полицию в слезах, бумажки заполняю, обещают искать. Топаю домой расстроенная, захожу по дороге в магазин, а там на парковке стоит моя машина. Вдруг я понимаю, что вечером, когда ездила в этот магазин, по привычке пошла домой пешком. Теперь думаю, как сказать в полиции, что я дура. © Ideer / Подслушано
- Я однажды зашла в маленький недорогой магазин одежды где-то около 19:00. На двери время работы магазина до 20:00. Я не спеша рассматривала товар. Были и другие посетители. Две сотрудницы в это время раздраженно и не очень тихо переговаривались друг с другом о том, что магазин работает до 19:00 и надо поменять вывеску. Я тут же завершила просмотр товаров и ушла. В чем у них проблема? Поменяйте вывеску и укажите, что работаете до 19:00. А раз по какой-то причине не можете это сделать, не раздражайте себя и покупателей и не обвиняйте их. © Alexandra Severin / ADME
- Я как-то продавца подловила на ситуации «у меня такой же». Сначала он сказал, что модель этого года, а когда я спросила, не поцарапается ли покрытие, он ответил, что у него такой же и за 3 года не поцарапался. © Нерадистка КЭТ / ADME
- На пятнадцатилетие муж решил свозить дочь в магазин, купить зимнюю куртку. Звонит, жалуется: «Я так больше не могу. Мы здесь уже три часа! Ты родила демона! Она скачет по отделам, хочет все, что видит. Когда я ей говорю, что нужно мерить зимнюю куртку, она начинает выть. Вся в слезах, соплях, говорит, что не хочет ничего выбирать, ничего решать, просто хочет юбочку!» © Карамель / VK
- Недавно в магазине, специализирующемся на джинсах, была поймана консультантом на входе в примерочную. Под предлогом помощи он отобрал у меня джинсы с моим размером со словами «вам малы будут», принес 3 пары на 2 (!) размера больше и слинял. Я не поленилась, вышла из примерочной в этом чуде, придерживая, чтобы не сползло, затребовала этого умника к себе, чтобы он прокомментировал свои советы.
Меня выбесило именно то, что человек — полный ноль в своей работе и при этом тратит мое время на примерку абсолютно неподходящих мне вещей. Так еще и напакостил и сбежал! © Lily was here / ADME
- Была в магазине, выбирала зонт, несколько из них понравились, но решила посмотреть еще. Тут из зала подошла ко мне девушка-продавец, долго копалась прямо между моих рук, мешая мне смотреть зонты. В итоге она взяла понравившиеся мне зонты и унесла на кассу. Я подумала сначала, какая невоспитанность, потом решила, что она компенсирует свое невежливое вмешательство и относит мои зонты для оплаты. Подошла к кассе и тут мне говорят: «А ей они понравились и она (продавец) забрала их себе». © Подслушано / Ideer
- Как-то один щедрый и влюбленный в меня аноним захотел подарить букет. В мессенджере спросили адрес. И тут мне в голову пришла гениальная мысль. Пообщавшись с продавцом, уговорила его не присылать букет, а на эти деньги просто заказать и себе, и мне суши. Продавец не долго упирался и согласился, потому что это и бесплатная еда, еще и на чай немного осталось, так как букет должен был быть огромным. Аноним больше ничего не присылал. © Палата № 6 / VK
- У меня 41-й размер обуви. При этом я девушка не очень высокого роста и обычного телосложения. Ненавижу ходить в обувные магазины, потому что каждый продавец в ответ на «принесите вот такое 41-го размера» начинает говорить: «Не может быть. Вы, наверное, ошиблись, померьте 39». Это каждый раз с тех пор, как нога полностью выросла. Ни разу не обошлось без этого спектакля, ни разу! © Подслушано / Ideer
- Помню, на рынке покупала овощи, искала острый перец. Далее разговор с продавщицей:
— Сколько стоит перец?
— 60.
— Дайте мне один
— Возьмите 2 за 150
— В смысле за 150?
— Ну, я же вам скидку делаю за два
— Вы уверены? Один стоит 60, а два со скидкой 150?
В общем, взяла два, а на остальную сумму она мне зелени дала. © SNatka / ADME
- Работаю на кассе. Забрел некий мужичок поесть купить, но не хватило ему немного. Попросил мою знойную коллегу дать ему в долг, так та наорала и выгнала его. Через пару часов он вернулся, снова выгреб всю мелочь, и пафосно так кинул мелкую монетку, добавив: «Сдачу можешь оставить себе!» У дамы отвисла челюсть. А когда он так же пафосно покидал маркет, я подмигнула ему в поддержку. © Палата № 6 / VK
- Перед посещением родителей зашли с женой тортик взять в местный магазин. Выбрали, продавщице показали, она берет лопатку, залезает в холодильник и... шмяк! Опрокидывает его на другие торты, причем верхней красивой частью вниз. Ну, думаем, будем брать другой, что уж тут. Ан нет! Она, как ни в чем не бывало, лопаткой соскребла этот торт, накрыла крышечкой и гордо объявила цену. А потом еще долго возмущалась, почему мы отказываемся, нормальный же торт, подумаешь, уронила. © torvald91 / Pikabu
- Хотела сделать подарок другу, искала гитару на сайте с объявлениями. Нашла, связалась с продавцом и попыталась поторговаться. Особым красноречием я не обладаю, а потому договорилась до того, что в конце диалога он даже поднял цену. Короче, выслал он мне реквизиты, а я вместо своего адреса случайно выслала ему фотку своего кота. Чувак немного помолчал, а потом написал, что я его растрогала и сделал все-таки скидку. С тех пор я всегда высылаю продавцам фотку моего красавчика, срабатывает в одном случае из десяти. © Палата № 6 / VK
А здесь вы найдете истории о 19 продавцах, которые словно подзабыли, как следует обращаться с клиентами.
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
Девушка заметила, что из холодильника пропадает еда, и решила проблему крайне изящно
Народное творчество
1 год назад
19 вещей, которые стоили копейки, а выглядят так, будто на них потратили половину зарплаты
Дизайн
3 года назад
16 человек, чьи поступки убедили нас, что доброта спасет мир
Добро
10 месяцев назад
20 историй про родственников, с которыми общаться — себе дороже
Народное творчество
1 месяц назад
12 звезд, которые решили больше не улучшать внешность с помощью пластики и филлеров
Кино
3 года назад
15+ историй о людях, которые предпочли прекратить общение, вместо того чтобы переступать через себя
Семья
9 месяцев назад
12 командировок, которые вылились в ворох феерических историй
Истории
2 месяца назад
16 историй с финалом, который было ну крайне сложно предсказать
Истории
7 месяцев назад
15 историй о том, что женщинам и мужчинам понять друг друга иногда сложнее, чем вспомнить таблицу умножения
Народное творчество
1 год назад
14 историй о людях, чьи отношения не прошли испытание денежным вопросом
Истории
1 месяц назад
16 нескучных объявлений и вывесок, которые могут взбодрить на целый день
Народное творчество
2 месяца назад
26 ситуаций, которые по-настоящему поймет только кошатник или собачник со стажем
Животные
4 года назад