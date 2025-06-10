14 фото, которые заставляют воскликнуть: «Как сильно могут изменяться люди!»

Время — не враг, а союзник, открывающий новые грани личности. Наши герои показали, что зрелость может стать стартом для ярких перемен, самовыражения и внутреннего расцвета. Спустя годы они сияют так по-особенному.

«В детстве я экспериментировала со стилем. А это мое свадебное фото»

Ты так похожа на Блейк Лайвли! Всегда приятно оглядываться назад и смотреть, как сильно мы изменились. © GranolaHippie / Reddit

«Из 17 в 29»

«17 лет и 23 года. Как далеко может завести вас забота о себе»

«Как я выглядел, когда первый раз вышел в соцсети, и сейчас»

Я не ожидала, что ты будешь такой... блондинистый. © NeitherDot8622 / Reddit

«5, 20 и 27 лет. Мои двадцать с небольшим лет были эволюционными!»

«Изменения с 14 до 22 лет. Кстати, я не пользуюсь косметикой»

«14 лет и 23 года. Начес мне никогда особо не подходил»

Ты выглядишь так, будто должен стать знаменитым. © Imaginary-Box-5684 / Reddit

«14 лет и 24 года»

«Мое преображение после того, как я начала ухаживать за собой»

«На фото мне 15 и 28 лет»

Вот это преображение! Ты была милой, но сейчас просто потрясающая. © templeofthemadcow / Reddit

«10 лет и 32 года. Я эволюционировал, как покемон»

Ты сейчас даже не похож на того паренька. © f***art / Reddit

«Изменения от 16 лет до 30»

Ого! Возраст тебе к лицу! © toxicojos / Reddit

«На первом фото мне 14 лет, на втором — 34 года»

«Я в 6 лет и в 30. Мне кажется, я в детстве все равно была очень милая»

У вас фантастическая улыбка, которая излучает позитивную энергию! © Wadevonp / Reddit