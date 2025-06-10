14 фото, которые заставляют воскликнуть: «Как сильно могут изменяться люди!»
Фотоподборки
3 часа назад
Время — не враг, а союзник, открывающий новые грани личности. Наши герои показали, что зрелость может стать стартом для ярких перемен, самовыражения и внутреннего расцвета. Спустя годы они сияют так по-особенному.
«В детстве я экспериментировала со стилем. А это мое свадебное фото»
- Ты так похожа на Блейк Лайвли! Всегда приятно оглядываться назад и смотреть, как сильно мы изменились. © GranolaHippie / Reddit
«Из 17 в 29»
«17 лет и 23 года. Как далеко может завести вас забота о себе»
- Совершенно другой человек. © Tacitrelations / Reddit
«Как я выглядел, когда первый раз вышел в соцсети, и сейчас»
- Я не ожидала, что ты будешь такой... блондинистый. © NeitherDot8622 / Reddit
«5, 20 и 27 лет. Мои двадцать с небольшим лет были эволюционными!»
«Изменения с 14 до 22 лет. Кстати, я не пользуюсь косметикой»
«14 лет и 23 года. Начес мне никогда особо не подходил»
- Ты выглядишь так, будто должен стать знаменитым. © Imaginary-Box-5684 / Reddit
«14 лет и 24 года»
«Мое преображение после того, как я начала ухаживать за собой»
- Ого, совершенно невероятные перемены! © NewSlangSoup / Reddit
«На фото мне 15 и 28 лет»
- Вот это преображение! Ты была милой, но сейчас просто потрясающая. © templeofthemadcow / Reddit
«10 лет и 32 года. Я эволюционировал, как покемон»
- Ты сейчас даже не похож на того паренька. © f***art / Reddit
«Изменения от 16 лет до 30»
- Ого! Возраст тебе к лицу! © toxicojos / Reddit
«На первом фото мне 14 лет, на втором — 34 года»
«Я в 6 лет и в 30. Мне кажется, я в детстве все равно была очень милая»
- У вас фантастическая улыбка, которая излучает позитивную энергию! © Wadevonp / Reddit
Смена прически может тоже сделать человека просто неузнаваемым для окружающих, такие примеры собрали для вас в этой статье.
Фото на превью KKey0207 / Reddit
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