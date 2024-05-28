14 шилопопых детишек, которые своими руками делают свое детство незабываемым. Для родителей

Сын в 4 года увлекся готовкой. НО готовил он новые блюда, из одуванчиков, лопухов, крапивы и т. д. Причём приготовит, заправит майонезом, принесёт и смотрит как мы едим!!! Мы с мужем поочереди отвлекали его на пару секунд, что бы второй успел выплюнуть! Так продолжалось до глубокой осени, пока не выпал снег! И все его ингредиенты были заморожены! Только тогда мы перешли на нормальные продукты! Сейчас ему 22 года, чудесно готовит!!!