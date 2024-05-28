14 шилопопых детишек, которые своими руками делают свое детство незабываемым. Для родителей
Родительство — нелегкая вещь, даже если мы обожаем наших чад больше всего на свете. А уж они точно не дадут нам заскучать, чего только не творят. Почитайте только. А в конце статьи вас ждет парочка супермилых бонусов.
- Сын лет в 5-6 обожал хлеб так, что хлебом не корми. Каждый раз в кафе он заказывал только воду и хлеб. И вот представьте картину. Сначала взрослые заказывают себе всякого вкусного и побольше, потом маленький мальчик: «Можно мне водичку и хлебушек?» Мы, зная, что другое предлагать бесполезно, молчим. Официантки смотрят на нас круглыми глазами. И самый смак: когда приносили заказ, сын обнимал отца, смотрел ему в глаза с обожанием и говорил: «Спасибо, папочка! Я так тебя люблю!» © Rizsrudo / Pikabu
- Мой сын в 3 года обожрал весь алоэ. Отломит листик, пока мы не видим, и ходит хрумкает. Еще лук любил, воровал прям. У самого аж носишко покраснеет, но ест, как яблоко. © ProstoeMnenie / Pikabu
- Наш ребенок до 10 лет любил, когда мы заказывали пиццу, но ел исключительно корки. И вот картина: мать с отцом, уплетают горячую пепперони с соусом, а рядом сидит худенькое бледное дите над пустой тарелкой и молча ждет, когда ему туда обглоданные корочки положат. И тоже потом: «Ой, мама, папа, спасибо за такой вкусный ужин!» © mellowed / Pikabu
- Я парикмахер. Дочь, 11 лет, попросила меня сделать ей стрижку «корейский боб». Я говорю: «Это коротко будет». Волосы у нее по лопатки были. Пофиг, стриги. Начинаю стричь и поясняю, что вот тут будет такая длина. Да, говорит, стриги. Достригла. Она срывается и бежит в свою комнату. Я захожу, она рыдает: «Зачем ты меня постригла?!» Я офигеваю: «Мы же обсуждали с тобой длину». «Не надо было меня слушать!» Вышла, подметаю волосы, думаю. Через полчаса заходит и говорит: «Ты знаешь я с девочками пообщалась, мне сказали, что красиво. Так что ладно, хорошая стрижка». Офигеть да? © alexa12 / Pikabu
- А моя дочь перед выпускным разочаровалась в отрощенных мелированных волосах и стрижке до плеч. Купила машинку для стрижки волос, и когда я пришла с работы, меня встретила веселая лысая девятиклассница. © Sepulka77 / Pikabu
- У меня не дети, а злыдни. Сделали мне сюрприз, блин! Установили подсветку с датчиком движения на унитаз. Чуть инфаркт не заработала! © yapodumala / Pikabu
- Пошла с 4-летней дочерью в супермаркет. Уже собирались идти на кассу, но мне еще нужно было прокладки. Стою, выбираю, а она как заорет на весь супермаркет: «Мам, ну давай быстрее выбирай свои памперсы и пошли уже!» © Мамдаринка / VK
- Мой сынуля научился рисовать птицу, зайца и пингвина. Поехал в лагерь и открыл свой «тату»-салон. Где рисовал детям тату шариковой ручкой, и они все ходили с зайцами и пингвинами на руках. © Палата № 6 / VK
- Мой сын отжигал: «Мама, мне так хочется попробовать мороженое...» С таким видом, словно вообще никогда его не ел. Глаза с поволокой... И заявлял так громко, звонко, на всю улицу. Или так же артистично: «Мама, я так давно не кушал хлебушка!» © Lumino.handcraft / Pikabu
- Собирала дочь в детский сад, а она с кровати вставать не хочет, спать охота, колготки надевать лень, кашу есть отказалась. А перед выходом истерику закатила, потому что ей ботинки начали давить. Еле-еле вышли из квартиры, идем за руку, я ей говорю: «Мила, вот у тебя характер тяжелый...» Она мне отвечает: «Тяжелый? Он золотой просто, поэтому и такой тяжелый!» © Мамдаринка / VK
- Я собрал чемодан к предстоящему вылету, и заметил, как мой 3-летний ребенок заполз в него, чтобы спрятаться. Я небрежно застегнул чемодан, крикнул: «Все, я в аэропорт!» и отнес его в машину. Я дважды обогнул квартал, а мой багаж не переставал смеяться. © HenpeckedHal / Twitter
- Попросила сына пропылесосить и помыть посуду после школы. Прихожу с работы, на кухне гора тарелок, пол грязный, а сын в своей комнате на компе играет. Я отчитала и стала давить на жалость, что совсем не могу на него положиться. Мол, не дождешься от него помощи, даже когда в старости стакан воды понадобится. Сын поставил игру на паузу и сказал: «Я тебе поставлю кулер». © Мамдаринка / VK
- Мой сын очень хотел братика. Прошло время, и я родила сына. Когда муж привез нас из роддома, то сказал: «Вот, сынок, тебе и братик, как ты и хотел, знакомься». Сын подошел, посмотрел на маленькое попискивающее личико и заявил: «Так он же маленький, я хотел старшего брата!» © Мамдаринка / VK
- Сын (4 года) увидел у мальчика ролики и тоже захотел. Я сказала, что купим позже, а пока он еще маленький. Обиделся, ушел в детскую, играет. Через 20 минут зовет меня. Прихожу, а он к ногам скотчем машинки примотал и катается. Счастливый! Нашел выход из ситуации. © Мамдаринка / VK
Бонус 1
- Отводил младшенького в школу, немного проспал утром, опаздываем, он волнуется, я говорю: «Прости, это из-за меня, сейчас все исправим». А он такой: «Я тебя всегда прощу, никогда на тебя не сержусь, ты же мой папа». Никто не доводит меня до слез так легко, как этот пирожочек © Eto_Misha /Twitter
Бонус 2
- В первый раз стала мамой в 17 лет, а второй — в 34. И по закону веселых комедий я забеременела одновременно с 17-летней дочерью. Спустя 2 года дочь поступила в университет, учится на дневном. А я сижу со своим сыном и внуком. И как же мне нравится видеть на детской площадке глаза запутавшихся мамочек, когда бегают два очень похожих мальчика в практически одинаковой одежде, но один зовет меня «мама», а второй — «бабушка». Уже не раз видела, как у человека буквально подгорает от непоняток, но прямо спросить пока никто так и не решился. © Палата № 6 / VK
А вот и еще несколько статьей про детишек, с которыми никогда не бывает скучно:
Комментарии
Сын в 4 года увлекся готовкой. НО готовил он новые блюда, из одуванчиков, лопухов, крапивы и т. д. Причём приготовит, заправит майонезом, принесёт и смотрит как мы едим!!! Мы с мужем поочереди отвлекали его на пару секунд, что бы второй успел выплюнуть! Так продолжалось до глубокой осени, пока не выпал снег! И все его ингредиенты были заморожены! Только тогда мы перешли на нормальные продукты! Сейчас ему 22 года, чудесно готовит!!!
А почему ролики в 4 рано. У меня старшие лет с 3 на коньках/роликах учились кататься, а младшая так вообще все рекорды побила, в 2 года на коньки встала. Первый год ещё неуклюже каталась, а на следующий уже без помощи обходилась. Это первый поход на каток.
Второй бонус так себе бонус. Забавного в двух подростковых беременностях мало.