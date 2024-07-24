15+ актеров, которые поменяли имидж, и теперь их родная мама с трудом узнает
Порой на кардинальную смену образа решаются не только женщины, но и мужчины. Они отпускают бороду, экспериментируют с прической и выбором одежды. А нам остается только недоумевать, насколько сильно подобные штуки могут изменить внешность.
Джесси Племонс
Кит Харингтон
Дилан Спроус
Зак Эфрон
Оскар Айзек
Джеймс Макэвой
Мадс Миккельсен
Ооооооо! Вот это сменил имидж! Вообще не узнать! Точно Мадс? Вы уверены? А то смотрю и думаю, не, не знаю, может Коленька это? Слишком неузнаваем
Крис Пайн
Киану Ривз
Кианушка, вот зачем ты сменил имидж? Отрезал волосы и всё, эдми боится, что тебя уже мама не узнает. Как они сами то распознали, вообще не знаю, неузнаваемый совершенно
Руперт Гринт
Не, не может это быть Руперт. Да ну. Совсем же другой человек. Конечно, мама не узнает. И мы не узнаем
Хью Джекман
А вы уверены, что это Джекман? Совсем другой человек. Не верю. маму даже жалко, испугается же, что левый мужик домой пришел
Джейк Джилленхол
Нет бороды - есть борода. Ой, кто вы? Точно не Джейк, не. "Не узнаю вас в гриме" (с
Джуд Лоу
Брэдли Купер
Сет Роген
Лиам Хемсворт
Скажите, что дальше по тексту будет Гренка, а? У него лучше всех получалось становиться неузнаваемым. Снял очки - надел очки. Два разных человека. Никто не узнает. Но на подмогу спешит Лиам в кепке и без нее
Юэн Макгрегор
На второй фотке Юэн как бы выражает мнение о соответствии заголовка всей подборке
Киран Калкин
Орландо Блум
Пол Радд
У меня с детства сохранилась книжка О. Секора (чешский писатель) "Ура, за Зденеком!"
Актер удивительно похож на мальчика с иллюстраций)
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Комментарии
Фьюалка, дорогая, тут твоего обоже выдают! :) только за этим и стоит зайти в статью, ибо она тупaя просто до зубной боли. Все так изменились, что не изменились никак, просто постарели, отрастили бороду, сбрили бороду, обрезали волосы, и самое главное - кепка.
Ув. редакция! Если человек постригся, отрастил/сбрил усы или бороду, надел кепочку или пиджак, он не настолько изменился, чтобы его невозможно было узнать. Точно так же, как и когда человек поворачивается в профиль. Если у вас такие большие проблемы с узнаванием людей, возможно, вам стоит сходить провериться. Большинство людей подобных трудностей не испытывают. Возможно, у вас прозопагнозия.
Супермен надел очки.
Публика: Где же Супермен? Вроде тут стоял. Улетел чтоль? Кларк, ты его не видел?
Супермен снял очки.
Публика: О, вот ты где! Вернулся! Так продолжим... Зло вновь поднимает голову... городу нужен герой!