15+ актеров, которые поменяли имидж, и теперь их родная мама с трудом узнает

Знаменитости
1 час назад

Порой на кардинальную смену образа решаются не только женщины, но и мужчины. Они отпускают бороду, экспериментируют с прической и выбором одежды. А нам остается только недоумевать, насколько сильно подобные штуки могут изменить внешность.

Джесси Племонс

Invision/Invision/East News, Kristin Callahan/Everett Collection/East News
Zest
6 дней назад

Дык он не только образ поменял, но и дцать кило скинул. Такой плюша был.

-
-
Ответить

Кит Харингтон

AFP/EAST NEWS, VALERIE MACON/AFP/East News

Дилан Спроус

Invision/Invision/East News, Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News, Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News

Зак Эфрон

JA/Everett Collection/East News, © MediaPunch Inc / Alamy Stock Photo

Оскар Айзек

Charles Sykes/Invision/East News, Andy Kropa/Invision/East News

Джеймс Макэвой

Invision/Invision/East News, Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News

Мадс Миккельсен

Vianney Le Caer/Invision/East News, Scott Garfitt/Invision/East News
Вианна
6 дней назад

Ооооооо! Вот это сменил имидж! Вообще не узнать! Точно Мадс? Вы уверены? А то смотрю и думаю, не, не знаю, может Коленька это? Слишком неузнаваем

-
-
Ответить

Крис Пайн

Jordan Strauss/Invision/East News, Richard Shotwell/Invision/East News

Киану Ривз

ANGELA WEISS/AFP/East News, MICHAEL TRAN/AFP/East News
Вианна
6 дней назад

Кианушка, вот зачем ты сменил имидж? Отрезал волосы и всё, эдми боится, что тебя уже мама не узнает. Как они сами то распознали, вообще не знаю, неузнаваемый совершенно

-
-
Ответить

Руперт Гринт

AP/Associated Press/East News, Vianney Le Caer/Invision/East News
Вианна
6 дней назад

Не, не может это быть Руперт. Да ну. Совсем же другой человек. Конечно, мама не узнает. И мы не узнаем

-
-
Ответить

Хью Джекман

Evan Agostini/Invision/East News, DPRF/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News
Вианна
6 дней назад

А вы уверены, что это Джекман? Совсем другой человек. Не верю. маму даже жалко, испугается же, что левый мужик домой пришел

-
-
Ответить

Джейк Джилленхол

Chris Pizzello/Invision/East News, Kristin Callahan/Everett Collection/East News
Вианна
6 дней назад

Нет бороды - есть борода. Ой, кто вы? Точно не Джейк, не. "Не узнаю вас в гриме" (с

-
-
Ответить

Джуд Лоу

CHRISTOPHE SIMON/AFP/East News, JP PARIENTE/SIPA/Sipa Press/East News

Брэдли Купер

Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News, ANGELA WEISS/AFP/East News

Сет Роген

Invision/Invision/East News, Chris Pizzello/Invision/East News

Лиам Хемсворт

Kristin Callahan/Everett Collection/East News, AA/ABACA/Abaca/East News
Вианна
6 дней назад

Скажите, что дальше по тексту будет Гренка, а? У него лучше всех получалось становиться неузнаваемым. Снял очки - надел очки. Два разных человека. Никто не узнает. Но на подмогу спешит Лиам в кепке и без нее

-
-
Ответить

Юэн Макгрегор

Invision/Invision/East News, Andy Kropa/Invision/East News
Вианна
6 дней назад

На второй фотке Юэн как бы выражает мнение о соответствии заголовка всей подборке

-
-
Ответить

Киран Калкин

LISA O'CONNOR/AFP/East News, Andy Kropa/Invision/East News

Орландо Блум

Vianney Le Caer/Invision/East News, Jordan Strauss/Invision/East News

Пол Радд

Scott Garfitt/Invision/East News, Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News
Руконожка Ай-Ай
6 дней назад

У меня с детства сохранилась книжка О. Секора (чешский писатель) "Ура, за Зденеком!"
Актер удивительно похож на мальчика с иллюстраций)

Комментарий с изображением на AdMe.Media
-
-
Ответить

Если вам хочется увидеть больше статей про изменения внешности, загляните сюда:

Фото на превью Invision/Invision/East News, Kristin Callahan/Everett Collection/East News

Комментарии

Уведомления
Вианна
6 дней назад

Фьюалка, дорогая, тут твоего обоже выдают! :) только за этим и стоит зайти в статью, ибо она тупaя просто до зубной боли. Все так изменились, что не изменились никак, просто постарели, отрастили бороду, сбрили бороду, обрезали волосы, и самое главное - кепка.

-
-
Ответить
Королева-Ведьма
6 дней назад

Ув. редакция! Если человек постригся, отрастил/сбрил усы или бороду, надел кепочку или пиджак, он не настолько изменился, чтобы его невозможно было узнать. Точно так же, как и когда человек поворачивается в профиль. Если у вас такие большие проблемы с узнаванием людей, возможно, вам стоит сходить провериться. Большинство людей подобных трудностей не испытывают. Возможно, у вас прозопагнозия.

-
-
Ответить
Дождь Из Мужиков
56 минут назад

Супермен надел очки.
Публика: Где же Супермен? Вроде тут стоял. Улетел чтоль? Кларк, ты его не видел?
Супермен снял очки.
Публика: О, вот ты где! Вернулся! Так продолжим... Зло вновь поднимает голову... городу нужен герой!

-
-
Ответить

Похожее