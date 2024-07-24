15+ актеров, которые поменяли имидж, и теперь их родная мама с трудом узнает

Ув. редакция! Если человек постригся, отрастил/сбрил усы или бороду, надел кепочку или пиджак, он не настолько изменился, чтобы его невозможно было узнать. Точно так же, как и когда человек поворачивается в профиль. Если у вас такие большие проблемы с узнаванием людей, возможно, вам стоит сходить провериться. Большинство людей подобных трудностей не испытывают. Возможно, у вас прозопагнозия.