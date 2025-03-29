15 человек рассказали о подработках, которыми спокойно можно заняться хоть в 30, хоть в 60

Я в молодости по ночам шила, юбки 10 руб, брюки 15. Материал заказчика. Всё Медведково ходило в моем индпошиве
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Дополнительный доход можно найти в любом возрасте, независимо от опыта и навыков. Люди пробуют самые разные подработки — от хобби до неожиданных идей, которые приносят деньги без особых вложений. Вот несколько реальных историй о том, как можно неплохо подработать.
Я в молодости по ночам шила, юбки 10 руб, брюки 15. Материал заказчика. Всё Медведково ходило в моем индпошиве
Возможностей для подработки больше, чем кажется — главное, найти то, что приносит не только деньги, но и удовольствие. А если хочется чего-то большего, вот истории людей, которые решились на перемены и не пожалели.