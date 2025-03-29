15 человек рассказали о подработках, которыми спокойно можно заняться хоть в 30, хоть в 60

Истории
1 час назад

Дополнительный доход можно найти в любом возрасте, независимо от опыта и навыков. Люди пробуют самые разные подработки — от хобби до неожиданных идей, которые приносят деньги без особых вложений. Вот несколько реальных историй о том, как можно неплохо подработать.

  • В 10 лет дочь начала продавать на маркетплейсе ненужные вещи – одежду, старую технику, железки с балкона. Потом сделала объявление в подъезде «Помогу продать» и брала комиссию за помощь. Когда жили у моря, племянницы собирали коряги, камушки, ракушки – все это покупают для декора. Даже просеянный песок, окрашенный мелками, можно продавать наборами для творчества.
    Собирать готовые комплекты для поделок – отличная идея. Родители часто покупают готовые решения, если у ребенка в школе срочно задание. Можно зарабатывать и на услугах: вынести мусор, погулять с собакой, сходить в магазин, скачать фильм для соседей.
    Даже простой принтер может приносить деньги – напечатать документы за символическую плату и отнести в почтовый ящик. Чем именно заниматься решает для себя каждый сам. Найдите то, что вам нравится, и попробуйте делать из этого деньги. Пусть маленькие, но все начинается с малого. © trapwalker / Pikabu
  • У супруги брат-подросток в 13 лет увлекся безделушками, начал их реставрировать – и довольно качественно. То, что для кого-то хлам или просто ностальгия, на деле стоит до пары десятков тысяч. Он выискивает объявления, где такие вещи продают недорого или коробками за копейки, скупает. Редкие экземпляры оставляет себе, а повторные перепродает уже за полную цену. Так вот монетизировал хобби. © Hawkril / Pikabu
  • Моя знакомая зарабатывала в декрете, мастеря поделки детям в школу или на конкурсы на заказ. Эта тема куда прибыльнее, чем кажется – у нее было столько заказов, что она начала делать заготовки заранее: «Здравствуй, осень» с листиками, снеговичков перед Новым годом, сухоцветы к 8 Марта. Заготовки нужны, потому что большая часть заказов – «нужно вот прям сейчас или завтра к 10». © anast1 / Pikabu
ИраЛира
50 минут назад

Я в молодости по ночам шила, юбки 10 руб, брюки 15. Материал заказчика. Всё Медведково ходило в моем индпошиве

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  • Купил костюмы Олафа и Чубакки, сдавал в аренду по городу на детские дни рождения. Забирают у меня, возвращают через пару дней. Легкие деньги! © Toastwaver / Reddit
  • Три года сдавал плазму – в любом городке есть центры, где за это платят. Если здоровье позволяет, отличный вариант: можно сдавать дважды в неделю и неплохо зарабатывать. Я заработал на этом тысячи, но теперь живу далеко от центров, так что пришлось завязать. © Kamikaze_Cash / Reddit
  • Открыла бизнес по уборке. В выходные убираюсь, чтобы разгрузиться после основной работы – для меня это как пробежка или велопрогулка. Зарабатываю хорошую сумму в месяц, просто занимаясь хобби. © roark84 / Reddit
  • Разработал плагин для WordPress, чтобы решить свою проблему, выложил в общий доступ и добавил ссылку на донаты – сначала зарабатывал $50–100 в месяц. Потом заметил, что плагином пользуются многие, начал дорабатывать, добавлять функции, о которых просили, и запустил платную версию. Недавно общая выручка перевалила за $ 300 000! © illusionst / Reddit
  • Шью на заказ – чаще всего подшиваю брюки и делаю нестандартные переделки, с которыми люди не знают, куда обратиться. Беру чуть дешевле, чем в ателье, но заказов хватает, так что выходит хороший дополнительный доход. © feeltheowl / Reddit
  • Присмотр за питомцами – удивлен, что никто еще не упомянул. Довольно простая работа, а так как люблю животных, то это даже не ощущается как труд. Несколько заказов в неделю, плюс чаевые – уже подработал около $ 3000, которые просто лежат на отдельном счету. © cbelliott / Reddit
  • Купил 3D-принтер просто так, без особой цели. Потом знакомые начали просить напечатать что-то для них – оказалось, отличная подработка. Принтер работает почти без остановки, а мне это даже в удовольствие. Времени занимает немного, если не считать редких неудачных печатей. © yafree / Reddit
  • Делаю и продаю мыло. Ингредиенты недорогие и доступны почти везде, но у меня расходы выше из-за доставки – живу в сельской местности. Больше всего зарабатываю перед Новым годом и на паре местных ярмарок. © coreyshep / Reddit
  • В универе вязала шапки и всякие штуки на заказ. Научилась по YouTube, придумала свои дизайны, носила на пары и вечеринки – всегда находился кто-то, кто спрашивал, где купила, а потом заказывал себе. Со временем сработало сарафанное радио, и так я какое-то время обеспечивала себя всем необходимым. © Bubbledood / Reddit
  • Недавно запустил рассылку про комиксы. Сначала это было чисто для души, но потом понял, что можно на этом зарабатывать. Сначала использовал только свои знания, потом подключил искусственный интеллект, чтобы собирать всю инфу за неделю. Отбираю новости, добавляю свои находки, оформляю письмо и обязательно указываю источники — рассылка не просто копирует контент, а направляет читателей к оригиналам. Весь процесс занимает около двух часов.
    Через два месяца регулярных выпусков нашел первого спонсора, его реклама теперь размещается в начале и конце письма. Пока доход нестабильный, но в перспективе это может приносить хорошие деньги — все зависит от количества подписчиков. © tolkinas / Reddit
  • Занимаюсь "мамиными" делами, на которые у самих мам нет времени: собираю подарочные пакетики для школьных мероприятий, красиво упаковываю новогодние подарки, делаю костюмы на Хэллоуин, оформляю проекты для научных ярмарок многое другое. Почти все связано со школой. Делаю все стильно, беру срочные заказы и гарантирую полную конфиденциальность – чтобы клиенты могли выложить фото в соцсети и показать, будто сделали все сами. © marvvern / Reddit
  • Играю в аркадные видеоигры и выкладываю видео на YouTube. Получается зарабатывать несколько сотен в месяц – приятный бонус. Есть те, кто делает на этом карьеру, но мне просто нравится как хобби, без лишнего внимания. © arandomredditor517 / Reddit

Возможностей для подработки больше, чем кажется — главное, найти то, что приносит не только деньги, но и удовольствие. А если хочется чего-то большего, вот истории людей, которые решились на перемены и не пожалели.

Фото на превью freepik / Freepik

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