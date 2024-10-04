15+ человек, у которых онлайн шопинг пошел не по плану
Народное творчество
1 час назад
В эпоху онлайн-шопинга мы все чаще отказываемся от походов по магазинам, ведь заказать товар через интернет намного удобнее. Сидя на диване, можно купить что угодно, от одежды до техники, всего в пару кликов. Но как только долгожданная посылка оказывается в руках, радость может смениться разочарованием. Ведь иногда внутри оказывается не совсем то, что мы ожидали.
«Сверху цвет тестера, а снизу цвет краски, которую нам прислали. Это не один и тот же цвет!»
«Заказала пирожные. Думала, что они такого же размера, как было в меню, а они оказались вот такими малюсенькими»
«Я хотела быть милой пандой, но в итоге похожа на злодея»
«Заказал Apple Watch, а мне прислали пустую коробку. Магазин предложил отправить замену, и вот что я получил»
«И вот за это я отвалила целых $ 200»
Кстати, у нас есть еще одна подборка с людьми, которые как никто другой знают, что покупки в интернете — это та еще лотерея.
Зато недорого получилось
Ариэль, что с тобой?
Внимательно смотрите размеры
Палатка явно для него маловата
«Я заказал 200 прищепок, но не прочитал описание»
Везде обман
«Ожидание / Реальность». «В тени / На солнце».
«Такое колечко подойдет как раз для моего хомячка»
От такого медведя любая Машенька сбежит
Еще один набор для следящих за своей фигурой
Да, мы именно для кошки и заказывали
Для тех, кто на диете
Онлайн-покупки — это всегда немного риск, ведь реальность не всегда совпадает с нашими ожиданиями. Некоторым людям не повезло настолько, что они теперь 100 раз подумают, прежде чем делать заказ через интернет.
Внимание: в июле 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.
Фото на превью DaveSpacelaser / Reddit
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