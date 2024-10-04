15+ человек, у которых онлайн шопинг пошел не по плану

В эпоху онлайн-шопинга мы все чаще отказываемся от походов по магазинам, ведь заказать товар через интернет намного удобнее. Сидя на диване, можно купить что угодно, от одежды до техники, всего в пару кликов. Но как только долгожданная посылка оказывается в руках, радость может смениться разочарованием. Ведь иногда внутри оказывается не совсем то, что мы ожидали.

«Сверху цвет тестера, а снизу цвет краски, которую нам прислали. Это не один и тот же цвет!»

«Заказала пирожные. Думала, что они такого же размера, как было в меню, а они оказались вот такими малюсенькими»

«Я хотела быть милой пандой, но в итоге похожа на злодея»

«Заказал Apple Watch, а мне прислали пустую коробку. Магазин предложил отправить замену, и вот что я получил»

«И вот за это я отвалила целых $ 200»

Кстати, у нас есть еще одна подборка с людьми, которые как никто другой знают, что покупки в интернете — это та еще лотерея.

Зато недорого получилось

Ариэль, что с тобой?

Внимательно смотрите размеры

Палатка явно для него маловата

«Я заказал 200 прищепок, но не прочитал описание»

Везде обман

«Ожидание / Реальность». «В тени / На солнце».

«Такое колечко подойдет как раз для моего хомячка»

От такого медведя любая Машенька сбежит

Еще один набор для следящих за своей фигурой

Да, мы именно для кошки и заказывали

Для тех, кто на диете

Онлайн-покупки — это всегда немного риск, ведь реальность не всегда совпадает с нашими ожиданиями. Некоторым людям не повезло настолько, что они теперь 100 раз подумают, прежде чем делать заказ через интернет.

Внимание: в июле 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.