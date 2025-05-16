15 фото, за каждым из которых стоит целая история

На большинстве наших фотографий все просто и понятно — вот мы, вот наши питомцы, а это наш дом. Но на кадрах, из которых состоит эта статья, все иначе. Кое-какие из них даже вызывают желание выдохнуть: «Ох, повезло, что не с нами такое случилось». В любом случае, каждый из этих снимков был сделан при весьма интригующих обстоятельствах.

Казалось бы, как так можно загореть

«Мои родители написали, что у них отрубилось электричество»

40 лет работаю электриком, а такое вижу впервые. © Tough-Season3748 / Reddit

«Подружка постирала свои белоснежные рубашки с отбеливателем. Воротнички стали розовыми из-за остатков солнцезащитного крема»

«Мама сказала мне, что ее газонокосилка сломалась пополам. Я не поняла ее и попросила фото. Вот что она мне прислала»

«Я засыпал новой мульчей свой сад. И вот что теперь происходит»

«Вернулся из двухнедельной командировки, а в ванной меня поджидал сюрприз»

«Стеклянная панель новой духовки рассыпалась после легкого удара по боковой стороне»

«Вот что происходит, когда вы случайно повреждаете баллончик с монтажной пеной»

«Нанял парня, чтобы он сделал яму, но тот подъехал слишком близко к ручью»

«Я попросил жену потрогать воду, но тут что-то выпало из ее сумки»

«Я как раз собирался его почистить и заполнить»

«Какой-то чудик угнал свою машину с погрузочной платформы. Вся наша бригада вышла посмотреть на это»

«Мастера, которые занимались отделкой фасада, использовали слишком длинную дрель. Я ушел в душ, а когда вернулся уже две комнаты были в таком состоянии»

«Мой муж немного увлекся новым устройством для вакуумной упаковки. Это дюжина круассанов»

«Коллега подумал, что мой подогреватель кружек — это зарядное устройство»