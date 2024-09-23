15+ человек, фантазия которых порой заслуживает уважения

Каждое изобретение начинается с чьей-то фантазии и желания что-то изменить. Без смелых идей прогресс просто остановился бы. Порой даже кажется, что у некоторых людей придумывать — это жизненное кредо. Одни создают гениальные и полезные вещи, меняя нашу повседневную жизнь к лучшему, а другие — выдумывают занятные штуки, которые могут просто поднять настроение.

В этом магазине колясок есть имитация разных дорожных покрытий, чтобы люди могли понять, как коляски будут ехать

«Вот как наш мастер по наклейке обоев скрыл вентиляционную решетку»

«Вот такие писсуары установили в туалете садового магазина»

Когда нет своего балкона, но очень хочется

Наконец-то, бюстгальтеры начали выпускать с нормальными бирками

«Сшила выпускное платье для своей сестры из остатков переработанной ткани»

Кстати, посмотрите еще на одну статью про людей, у которых нет бесполезных вещей. Только фантазия и золотые руки.

«Наконец-то я нашла эффективный способ сушить многоразовые пакеты»

Это блестящая идея! И кошка просто очаровательна. © Ridiculouslyrampant / Reddit

«Сделала многоразовые женские прокладки своими руками»

Я в восторге от твоего чувства юмора. © mfmcginnis / Reddit

«В этом магазине спортивных товаров можно протестировать походную обувь на разных поверхностях»

Ложка для варенья с изогнутой ручкой

«Кто-то обклеил свой автомобиль солнечными батареями и теперь может подзарядить его в любое время»

«В душевой лейке нашего съемного дома во Вьетнаме встроен фильтр для очистки воды»

«Папа сделал в заборе окошко, чтобы они с соседом могли разговаривать лицом к лицу»

Туалет для собак в аэропорту

«Я превратила испорченные брюки в подставку для инструментов и прикрепила к стене с помощью магнитов»

«Связала одеяло, которое сворачивается в рулон и выглядит как суши»

«Эти коробки с макаронами я нашел на полке маленькой пекарни»