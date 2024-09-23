15+ человек, фантазия которых порой заслуживает уважения
Каждое изобретение начинается с чьей-то фантазии и желания что-то изменить. Без смелых идей прогресс просто остановился бы. Порой даже кажется, что у некоторых людей придумывать — это жизненное кредо. Одни создают гениальные и полезные вещи, меняя нашу повседневную жизнь к лучшему, а другие — выдумывают занятные штуки, которые могут просто поднять настроение.
В этом магазине колясок есть имитация разных дорожных покрытий, чтобы люди могли понять, как коляски будут ехать
«Вот как наш мастер по наклейке обоев скрыл вентиляционную решетку»
Вааа этот парень реально мастер 😄
Просто представила, как бы ворчали среднестатистические работники🤦🏻♀️
«Вот такие писсуары установили в туалете садового магазина»
Когда нет своего балкона, но очень хочется
Наконец-то, бюстгальтеры начали выпускать с нормальными бирками
«Сшила выпускное платье для своей сестры из остатков переработанной ткани»
Кстати, посмотрите еще на одну статью про людей, у которых нет бесполезных вещей. Только фантазия и золотые руки.
«Наконец-то я нашла эффективный способ сушить многоразовые пакеты»
- Это блестящая идея! И кошка просто очаровательна. © Ridiculouslyrampant / Reddit
«Сделала многоразовые женские прокладки своими руками»
- Я в восторге от твоего чувства юмора. © mfmcginnis / Reddit
«В этом магазине спортивных товаров можно протестировать походную обувь на разных поверхностях»
Фигня. Без каменистых и шлаковых осыпей, а также болота неинформативно 😂😂😂
Ложка для варенья с изогнутой ручкой
«Кто-то обклеил свой автомобиль солнечными батареями и теперь может подзарядить его в любое время»
«В душевой лейке нашего съемного дома во Вьетнаме встроен фильтр для очистки воды»
«Папа сделал в заборе окошко, чтобы они с соседом могли разговаривать лицом к лицу»
Туалет для собак в аэропорту
«Я превратила испорченные брюки в подставку для инструментов и прикрепила к стене с помощью магнитов»
«Связала одеяло, которое сворачивается в рулон и выглядит как суши»
«Эти коробки с макаронами я нашел на полке маленькой пекарни»
Электроника, мебель, одежда и многое другое — все вокруг нас было кем-то придумано. Однако если посмотреть на некоторые вещи, то может показаться, что их сделали люди с ну очень высоким полетом фантазии.