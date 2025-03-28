15 историй о людях, которые живут по принципу: «Совесть? Не, не слышали»
Истории
1 час назад
К сожалению, в мире полно людей, которые ради собственной выгоды без зазрения совести нагло пользуются добротой других. Эти бессовестные люди уверены, что им все должны бесплатно и просто так, мол, а что такого-то?
- Ой, у нас в магазин чувак пришел трусы сдавать. Из-за того, что на этикетке стерлась надпись бренда. Самый прикол, что он носил их три дня и заявил, мол, если мы хотим сказать, что надпись стерлась из-за стирки — то нет, он их не стирал. Мне было очень жаль девушку-администратора, ведь этот кадр был уверен, что ему должны вернуть деньги. А грязные трусы гордо лежали на стойке. © user-Natali08 / YouTube
- Работаю в кафе, есть у нас скандальная клиентка. Получила суп и закатила истерику: в тарелке светлый волос! Как вы такое допустили?! А у нас на смене все темноволосые. Мы в шоке, конфликт уладили, а потом управляющая увидела по камерам, что они с дочкой-блондинкой о-о-очень старались головой мотать, чтобы так получилось. После этого она еще к нам ходила и в последний раз пообещала натравить на нас проверку. При этом ни одного другого такого случая с другими гостями не было. И вот почему людям не живется спокойно? © cherryalmondtea / YouTube
- В автобусе уступил место дедушке. Он мило поблагодарил, только собрался сесть — но тут рядом стоящая дамочка велела своему сыну занять это место. Говорю: «Простите, но я уступил дедушке». А она как рявкнет: «Вообще-то этот дедушка мне отец, ему не нужно». Дедушка кивнул, будто все в порядке. Мальчик устроился, а я остался стоять с чувством, что меня только что обвели. Я ничего не сказал, но внутри все кипело. Когда это взрослые начали уступать детям? © InbhirNis / Reddit
- Позвонил мне однажды знакомый и попросил, чтобы я помогла найти ему новое место и должность, так как с руководителем он сейчас не в ладах. Согласен был на любую должность. Парнишка молодой, только вуз окончил, но способный. Я напрягла целую цепочку людей. Нашли ему место, послали на собеседование. Через некоторое время звонит и говорит, что не подходит ему это, так как долго ехать на метро. Мол, и не могла бы я подыскать ему место поближе к его съемной квартире… Наглость — второе счастье. © Подслушано / Ideer
- Парень, с которым встречались около полугода, сделал на 14 февраля офигенный подарок — букет из купюр. Вышла очень приличная сумма. Я, конечно, обалдела, мой подарок стоил в разы дешевле, но честно отблагодарила — вечер пятницы и два выходных провели у меня, любимый катался как в шоколаде. В общем, мне казалось, что оба остались довольны. Во вторник пишет: "Не могла бы ты вернуть деньги? Это почти вся моя зарплата. Оставь себе немного, остальное скинь на карту..." Сказала, что кинула в досрочное ипотеки и денег уже нет. Закатил истерику, угрожал заявлением в полицию. Продолжаю обалдевать. © Подслушано / Ideer
- Мы были подругами лет так 10 назад. Потом у нее сложилась личная жизнь, появились дети, и мы перестали общаться. Я особо не горевала, вроде как на связи, а вроде как и нет. Ну нет и нет. Тут спустя 9 лет она объявляется и узнает, что мой муж работает в области права. И она решила, что может звонить и спрашивать, как поговорить или получить бесплатную консультацию у моего мужа. Милая, ты у меня в телефоне теперь записана как "Оля Вечно Что-То Надо"… И трубку я больше не возьму. © Подслушано / Ideer
- Не со мной, а с родителями супруга было. Купили они дом у одной пары, оформили, заселились. Через полгода звонок от предыдущих собственников: "Вы знаете, мы тут с родственниками посовещались, и они сказали, что мы продешевили. Оплатите нам еще половину от всей стоимости". Соответственно, были посланы. © Варвара Король / ADME
- Шла из зоопарка, было жарко и я купила мороженое. Навстречу шла парочка с ребенком в коляске, обоим около 30 лет. Остановились передо мной и с ясными улыбками спрашивают: «Извините, вы не могли бы дать ребенку денег на мороженое?» Я аж подавилась от такой незамутненности. © Jelena / ADME
- А у меня вообще случай был. Подхожу к турникету в метро, вытаскиваю карточку, прикладываю ее и чувствую резкий толчок сзади! С ускорением проскакиваю, а позади меня тело. Поворачиваюсь. Там ушлый студент вместе со мной так турникет прошел. Уж как только не проходят. Такой наглости еще не встречала. © Екатерина / ADME
- Вспомнила одну историю из жизни. Купили мы участок и строились, решили, что будем делать забор. А наш участок много лет стоял пустой, и по нему несколько соседей привыкли ходить к себе, чтоб не обходить небольшой крюк по дороге. Пока шла стройка, мы не препятствовали, но сразу предупредили, что скоро будет забор. Так вот, когда приехали рабочие, прибежала соседка и начала заливать, мол, как она теперь будет ходить! А еще сказала, что мы должны будем держать нашего песеля в вольере, чтоб он опять-таки не мешал ей ходить. На что была дружно послана сначала мною, потом моим мужем, а вдогонку еще строителями. Так эта неугомонная баба еще пыталась поднять бунт среди соседей! © Nana_banana / ADME
- У меня был случай с бывшей одноклассницей. Давно не виделись, она пригласила в гости. Я ехала голодная с работы, купила торт. Она сделала чай, отрезала мне тонюсенький кусочек торта и спрятала его в холодильник. На этом трапеза закончилась. Потом пришел ее муж и захотел посидеть на кухне, мы ушли в зал. Он приходит в зал смотреть телевизор. Ок, мы в спальню. Он приходит полежать. На этом моменте я сказала "досвидос" и пошла злая домой. Больше, естественно, не виделись, хотя она предлагала. А в школе вроде нормальная была. © Анна / ADME
- На первой в моей жизни работе работодатель не платил зарплату, говорил, мол, тебя столько лет родители содержали, еще годик посодержат, шея у них не переломится. А если нужны деньги, то иди ночью на стоянку сторожем, а днем приходи на работу. После этих слов я, естественно, ушел. © Александр / ADME
- Мы как-то дали пароль от Wi-Fi соседям, очень просили, на один день буквально, у них не работал интернет. Месяцы спустя у нас были ребята из интернет-компании, посоветовали сменить пароль. Через 5 минут после смены пароля соседи приперлись, у них интернет перестал работать, новый пароль просили. © Leentje / ADME
- Я фотографирую иногда. На бесплатной основе один раз фотографировал девушку. Состоялся диалог:
- Слушай, снимки супер, мне нравится. Я тут вечеринку организовываю. Край как нужен фотограф.
- Да нет проблем. Цена вопроса какая?
- Да платишь за вход на вечеринку пять сотен и фотографируешь. Ну что, договорились? © good.user / Pikabu
- При поиске квартиры составила список вполне адекватных требований: можно с котом, район, от 60 метров, наличие ванны, а не душевой кабины, обозначила бюджет, который соответствует рынку и требованиям. Разместила на тематических ресурсах пост. Посыпалось куча нерелевантных предложений от риелторов: вот есть такая квартира, она на другом конце города и тут всего 25 метров, но давайте вы посмотрите... Стоит упомянуть, что в городе, где я искала квартиру, риелторская комиссия 100% месячной стоимости аренды. После просмотра 4 объектов, 3 из которых совершенно не соответствовали требованиям, а в 1 понравившемся оказалось, что нельзя с животными (спасибо за потраченное на дорогу и просмотр время, ведь так сложно было спросить об этом сразу у владельцев квартиры), риелтор выдает: "Вы если найдете где-то в интернете квартиру, которая вам понравится, скиньте мне ссылку, я договорюсь о просмотре!" Чувак, а зачем в этой цепочке ты? © Unknown author / Pikabu
А вот еще подборка историй о том, что есть на свете бессовестные люди:
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Ну наконец-то хоть до кого-то дошло, что риелтор - это лишнее звено в цепочке арендатор- арендодатель :)
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