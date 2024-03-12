17 наглецов, которые совсем уже берега попутали

Люди, которые хотят поживиться за чужой счет, никогда не переведутся. Они вечно ставят свои интересы на первое место и никогда не думают об окружающих. А если им сделать замечание, то жутко обижаются. Чтобы не попасться в капкан манипулятора, надо знать его приемчики в лицо. Люди из этой подборки рассказали, с какими примерами наглости они столкнулись.