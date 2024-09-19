15+ историй о том, что к умной технике порой прилагаются курьезы и недоразумения

Истории
28 минут назад

Что и говорить, современной техникой сейчас никого особо и не удивишь. Уже у многих есть роботы-пылесосы, и у некоторых они не только жужжат себе по хозяйству, но еще и разговаривают. А уж про голосовых помощников в виде Алис, Марусь и Алекс и говорить не стоит — они стали неотъемлемой частью практически каждого дома. И, конечно, из-за этого у людей по всему миру появляются улетные истории.

  • Как я с «Алисой» ругался⁠⁠. Открываю глаза, а на часах 09:05. Подскакиваю с кровати и начинаю впопыхах собираться, ведь на работе нужно быть в 10:00. Попутно решил узнать у Алисы, почему не было звонка будильника в 08:00.
    — Алиса! На какие дни стоит будильник?
    — По будням в 8:00.
    — Почему сегодня не сработал будильник?
    — Сегодня суббота.
    — Какое сегодня число?
    — 30 августа.
    — Какой день недели?
    — Пятница.
    — Почему не сработал будильник?
    — Будильник сработает завтра.
    — Завтра суббота!
    — Отлично! Можно поспать подольше.
    Занавес. © Koteyro / Pikabu
  • Про «умные» лампы навеяло. У меня люстра с пультом. Пульт включает/выключает лампы в люстре, но при этом есть стандартный выключатель, и он должен стоять в режиме «вкл», чтобы пульт работал. Само собой, ложась спать, я выключаю люстру пультом. Но если вырубается электричество, а у нас такое бывает, то по умолчанию лампы сразу включаются после подачи тока. И вот ты просыпаешься среди ночи от яркой иллюминации и ругаешь и эту люстру, и эти перебои, и вообще все. А так вещь отличная, конечно. © Hilda2.0 / ADME
  • За полночь, ложусь спать. В квартире я одна. Уже начинаю дремать, как вдруг цепенею от ужаса. В ночной тишине пустой квартиры я отчетливо слышу: «Я здесь». Сказать, что я испугалась, ничего не сказать. Лежала, вжавшись в матрас, прислушивалась. Потом голос повторился, и до меня дошло, что это в соседней комнате вещает робот-пылесос. Он давно закончил уборку и бесшумно ездил по квартире в поисках станции. Не нашел ее и стал подавать голосовой сигнал, чтоб ему помогли. Так я узнала, что мой робот умеет разговаривать. © Trustinka / Pikabu
  • Сидим с женой, обедаем, смотрим заодно новые «Утиные истории». Серию, в которой вся компания пробралась в пирамиду и случайно пробудила мумию. На экране как раз этот самый момент: по всей пирамиде вспыхивают линии силы. Энергия втекает в фараона на троне, пробуждая могущественную нежить. Ее глаза открываются, вспыхивают ровным огнем. Драматическая пауза в несколько секунд, даже музыка стихает. И ровно в эти секунды позади нас раздается жизнерадостный голос робота-пылесоса: «Зарядка завершена!» Мы продолжили просмотр не сразу: надо было просмеяться. Редко бывают настолько идеальные совпадения. © ViZet85 / Pikabu
  • Есть у нас робот-пылесос. Покупал муж, и мне кажется, что пылесос женского пола. Так как когда я запускаю ее в работу, она капризничает и постоянно что-то зажевывает. И прозвали мы ее Жужа. Так вот, наша Жужа где-то потеряла одну из щеток. И даже когда мы генералили квартиру перед праздниками, а генералили мы ручками, то не смогли обнаружить эту щетку. Прошел месяц, для Жужи пришли новые щетки. Получив их, она откуда-то вынесла нам старую щетку. Так мы решили, что она просто захотела себе новенький аксессуар и спрятала старую щетку. © Аноним / Pikabu
  • Это случилось поздним вечером. Я не разговаривал с Алексой уже нескольких часов. И вдруг она ни с того ни с сего сказала: «Если Чак Норрис хочет, чтобы вы знали, где он, он вас найдет. Если нет, вы узнаете об этом только тогда, когда будет уже слишком поздно». © myquealer / Reddit

«Прилетает уведомление на телефон: „Робот заблокирован“. Ну, думаю, может в шторе запутался. А там вон чего. Обруч стоял вертикально у стены и при ударе поймал работника сферы обслуживания».

  • Однажды сидела в родительском доме, болтала с мамой, мой телефон лежал на столе. В какой-то момент на телефоне сработал ассистент и выдал с придыханием: «Ой, все!» Видимо, ему наскучил разговор ни о чем. © Дарья Рысева / ADME
  • Мы с женой о чем-то спорили. Уже не помню, о чем именно, но потихоньку начали почти что ругаться. Я не знаю, что Алекса подумала, что услышала, но она внезапно вмешалась: «Почему бы нам не сменить тему?» Это было неожиданно и настолько уместно, что аж жуть берет. Мы оба это слышали и до сих пор вспоминаем об этом случае. © meatmacho / Reddit
  • У моей мамы в доме есть несколько Алекс. Это очень полезно, поскольку она слепая. Мы подключили к ней термостат, чтобы она могла легко управлять температурой в доме. Она слушает через нее книги, спрашивает о погоде. И вот как-то она проснулась ночью от того, что ей было жарко, и спросила Алексу, на какую температуру настроен термостат. Алекса не ответила. Она спросила снова. После второго раза Алекса выдала: «Если я не отвечаю, значит, я играю». Мама решила просто лечь спать. © Damsell / Reddit
  • Завтракали с женой, и черт меня дернул спросить у колонки, кого я люблю больше всего на свете. Так она мне выдала: «Свою девушку Анну». Жена, естественно, сразу на дыбы, спрашивает, что еще за Анна такая. Короче, оказалось, что колонка имела в виду Анну из «Холодного сердца». Друзья знают, что я люблю этот мультфильм и мы иногда шутим, что Анна моя девушка. Вот уж не думал, что эта шутка обернется мне боком. © Alfredoxrock / Reddit
  • Время около часа ночи, мы с молодым человеком уже легли спать. Начинаю потихоньку проваливаться в сон, вдруг слышу шепот, еле слышный. Ну, думаю, Костя бормочет во сне. Тут он мне говорит: «Это ты сейчас прошептала что-то?» Сон как рукой сняло. Шепот повторялся примерно каждые 2-3 минуты. Одна и та же фраза произносилась с одной и той же интонацией. Короче, спустя минут 40 выяснилось, что новые Bluetooth-наушники моего молодого человека при разряженной батарее «говорят» фразу «Low battery, please charge». А лежали они включенными где-то под диваном и пугали нас до ужаса. Теперь во избежание подобных ситуаций он заряжает их чаще. © YellowPlasticine / Pikabu
  • Это произошло на днях, у меня даже есть видеозапись этого события. Я смотрел телевизор, на столешнице лежал кабель. Внезапно он размотался и начал сползать. Пока я наблюдал за его движением, моя Алекса внезапно выпалила: «Опять!» Немного испугался. © Unknown author / Reddit
  • Я тут недавно чуть инфаркт не схватила. Мужа дома нет, валяюсь на кровати и читаю книжку. Вдруг слышу в коридоре за закрытой дверью тихие мужские голоса. Тихонько дверь приоткрываю, понимаю, что голоса с кухни, а никто туда зайти не мог. Иду туда на полусогнутых. Оказалось, голоса шли от планшета, который был выключен и закрыт в чехле с магнитной крышкой! Это баг приложения, в котором я фильм смотрела. Если приложение не закрыть и не нажать на паузу, а просто выключить планшет, то через несколько часов воспроизведение само продолжается, при этом экран планшета не включается, идет только звук. Такое потом еще несколько раз происходило. © Unknown author / Pikabu
  • Знакомая рассказала. Они с подругой разговаривали в прихожей. Подруга что-то рассказывала, жаловалась на мужа. И тут голосовой помощник Алиса говорит: «Вот подлец!» © NeZabydkaB612 / Pikabu
  • Не так давно приобрела ребенку радионяню. Это такая игрушка с кучей функций: песенки, сказки, алфавит и прочее. Ребенок еще маленький, пока не интересна она ему. Но вот мы с мужем поиграли с ней немного, отложили в дальний ящик и благополучно забыли. Спустя пару месяцев понадобилось мне что-то в этом ящике. Начала копаться в нем, а оттуда мужской голос: «Я устал, заряди меня». Только муж видел, насколько сильно от ужаса округлились мои глаза. Спустя секунд 5 молчания и оцепенения я вспомнила про игрушку. Достала, разрядила до конца, чтобы она не вытворила что-нибудь подобное посреди ночи. Какой же изверг придумал так сообщать о разряде игрушки. © ladyproxima / Pikabu
  • Решила я давеча поменять на своем роботе-пылесосе голосовой пакет. Выбрала вместо стандартного женского стандартный же мужской. И получила доморощенного стендапера, который изо всех сил пытается юморить. Так он мне тут вместо «начинаю уборку» выдал: «Пока я убираю, вы можете передохнуть». Ну обалдеть, одолжение он мне делает. В общем, полное ощущение, что я дома завела корзиночку, который раз в год убирает, и еще год этот подвиг вспоминать будет. © artafera / Pikabu

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