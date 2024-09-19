15+ историй о том, что к умной технике порой прилагаются курьезы и недоразумения

Что и говорить, современной техникой сейчас никого особо и не удивишь. Уже у многих есть роботы-пылесосы, и у некоторых они не только жужжат себе по хозяйству, но еще и разговаривают. А уж про голосовых помощников в виде Алис, Марусь и Алекс и говорить не стоит — они стали неотъемлемой частью практически каждого дома. И, конечно, из-за этого у людей по всему миру появляются улетные истории.