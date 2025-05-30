15 пар фото, которые живо покажут разницу между социальными сетями и реальной жизнью

Знаменитости
3 часа назад

В эпоху фильтров, масок и тщательно подобранных ракурсов легко поверить, что у всех вокруг идеальная жизнь и безупречная внешность. Эти фотографии наглядно показывают, насколько сильно реальность отличается от того, что мы видим в соцсетях. Но наши любимые звезды в любом случае чудо как хороши!

Дженнифер Лопес

Kristin Callahan / Everett Collection / East News

Ариана Гранде

Evan Agostini / Invision / East News

Сальма Хайек

SYSPEO / SIPA / Sipa Press / East News

Ева Лонгория

Scott A Garfitt / Invision / East News

Изабель Юппер

Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News

Алессандра Амбросио

Reynaud Julien / APS-Medias / ABACA / Abaca / East News

Роузи Хантингтон-Уайтли

SYSPEO / SIPA / Sipa Press / East News

Кристина Агилера

ABC / Ferrari Press / East News

Ева Грин

Laurent VU / SIPA / Sipa Press / East News

Диана Крюгер

Vianney Le Caer / Invision / East News
Таисия К
1 день назад

Справа такое прекрасное живое выражение лица вышло, а слева «модное», оно ей не идёт.

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Николь Кидман

Jordan Strauss / Invision / East News

Ирина Шейк

AA / ABACA / Abaca / East News

Биби Рекса

Richard Shotwell / Invision / East News

Ким Кардашьян

Chris Pizzello / Invision / East News

Крис Дженнер

Evan Agostini / Invision / East News
Фото на превью Kristin Callahan / Everett Collection / East News, SYSPEO / SIPA / Sipa Press / East News

Комментарии

Уведомления
ucTepu4ka
1 день назад

Не фотографы , а папарацци какие-то. Самые неудачные фото всем напоказ выставляют. Нормальные там все. Многие уже немолоды, отлично выглядят. К черту таких фотографов 🤣 Пусть дамы выкладывают, как хотят. За ними миллионы наблюдают, им и так тяжело

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Yulianna22yulianna
1 день назад

Фотографы рукожопы какие-то, ей богу. А так все женщины, девушки в посте красавицы

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