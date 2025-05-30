15 пар фото, которые живо покажут разницу между социальными сетями и реальной жизнью

В эпоху фильтров, масок и тщательно подобранных ракурсов легко поверить, что у всех вокруг идеальная жизнь и безупречная внешность. Эти фотографии наглядно показывают, насколько сильно реальность отличается от того, что мы видим в соцсетях. Но наши любимые звезды в любом случае чудо как хороши!