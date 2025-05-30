15 пар фото, которые живо покажут разницу между социальными сетями и реальной жизнью
В эпоху фильтров, масок и тщательно подобранных ракурсов легко поверить, что у всех вокруг идеальная жизнь и безупречная внешность. Эти фотографии наглядно показывают, насколько сильно реальность отличается от того, что мы видим в соцсетях. Но наши любимые звезды в любом случае чудо как хороши!
Дженнифер Лопес
Ариана Гранде
Сальма Хайек
Ева Лонгория
Изабель Юппер
Алессандра Амбросио
Роузи Хантингтон-Уайтли
Кристина Агилера
Ева Грин
Диана Крюгер
Справа такое прекрасное живое выражение лица вышло, а слева «модное», оно ей не идёт.
Николь Кидман
Ирина Шейк
Биби Рекса
Ким Кардашьян
Крис Дженнер
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Комментарии
Не фотографы , а папарацци какие-то. Самые неудачные фото всем напоказ выставляют. Нормальные там все. Многие уже немолоды, отлично выглядят. К черту таких фотографов 🤣 Пусть дамы выкладывают, как хотят. За ними миллионы наблюдают, им и так тяжело
Фотографы рукожопы какие-то, ей богу. А так все женщины, девушки в посте красавицы
Тяжело наверное сначала быть молодой красоткой, предметом всеобщего восхищения, а потом раз и возраст...