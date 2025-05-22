15 знаменитостей, которые не скрывают свои, так сказать, несовершенства и служат примером
Интернет пестрит критикой в адрес знаменитостей — каждый день кто-то обсуждает чью-то внешность и навешивает ярлыки. Но пока одни раздают сомнительные оценки, другие блистают на красных дорожках, не обращая внимания на хейтеров. В этой статье вы найдете 15 женщин, которые доказывают: красота — это про харизму, уверенность и любовь к себе. Они знают, что тело женщины — это не объект для обсуждений, а отражение ее силы и уникальности.
Деми Мур сияет в нарядах, которые только подчеркивают ее потрясающую фигуру. Она не стесняется показывать свои руки и не прячет их под длинными рукавами
На Мет Гала она излучала уверенность в себе и притягивала восторженные взгляды.
Идеально ровная осанка — это, конечно, красиво. Но Эмму Уотсон ее спина совершенно не беспокоит
Помимо красоты, правильная осанка - это хорошее расположение органов.
Кейт Уинслет не разрешает ретушировать фигуру и кожу на этапе постпродакшена фильмов. Отличное решение, скажем мы, ведь звезда — само очарование
Складки на подбородке и кольца Венеры — это естественно. Они делают женщину живой и настоящей
Округлые животики — это мило не только у беременных. Рэйчел МакАдамс — яркое тому доказательство
Ногти с цветным покрытием теряют свои позиции. Звезды первой величины без оглядки приходят на красные дорожки с «голыми» ноготками
У Эль Фаннинг просто бесподобные уши, которые она не скрывает за распущенными волосами. Так держать, Эль!
Растяжки на груди не помешали Леди Гага стать одной из самых обсуждаемых фигур звездного олимпа
В Голливуде только девушки с параметрами
90-60-90? Забудьте. Элисон Оливер пришла, чтобы доказать обратное
Тут такое зрительное искажение линий, что кажется, будто под платьем мешок с поролоном)
Порой люди бегут удалять даже самые небольшие родинки и пигментные пятна. А образу Натали Портман они только добавляют изюминку
Неидеальная осанка Руни Мара не помешала ей построить успешную кинокарьеру
Айшвария Рай того же мнения и с легкостью примеряет бесподобные образы
Дженнифер Энистон выглядит шикарно. Ну а морщинки делают ее лицо только более живым
По всей видимости, Фиби Дайневор — обладательница жирной кожи, которая порой блестит. А что, если превратить блеск в элемент макияжа?
У Селены Гомес красная волчанка, лекарства от которой способствуют набору веса. Но белое платье смотрится на ней так шикарно, что мы можем сказать лишь: «Вау»
А вот еще одна фотоподборка со снимками 18 звезд, которые махнули рукой на пресловутые стандарты красоты и позволили себе быть собой.