15 знаменитостей, которые не скрывают свои, так сказать, несовершенства и служат примером

Интернет пестрит критикой в адрес знаменитостей — каждый день кто-то обсуждает чью-то внешность и навешивает ярлыки. Но пока одни раздают сомнительные оценки, другие блистают на красных дорожках, не обращая внимания на хейтеров. В этой статье вы найдете 15 женщин, которые доказывают: красота — это про харизму, уверенность и любовь к себе. Они знают, что тело женщины — это не объект для обсуждений, а отражение ее силы и уникальности.

Деми Мур сияет в нарядах, которые только подчеркивают ее потрясающую фигуру. Она не стесняется показывать свои руки и не прячет их под длинными рукавами

На Мет Гала она излучала уверенность в себе и притягивала восторженные взгляды.

Идеально ровная осанка — это, конечно, красиво. Но Эмму Уотсон ее спина совершенно не беспокоит

AP/Associated Press/East News , AP/Associated Press/East News Фания Сабирова 19 часов назад Помимо красоты, правильная осанка - это хорошее расположение органов. - - Ответить

Кейт Уинслет не разрешает ретушировать фигуру и кожу на этапе постпродакшена фильмов. Отличное решение, скажем мы, ведь звезда — само очарование

P. Roths/KCS/East News ucTepu4ka 18 часов назад Для полтинника очень даже неплохо 👌 - - Ответить

Складки на подбородке и кольца Венеры — это естественно. Они делают женщину живой и настоящей

Oleg Nikishin/East News , LOIC VENANCE/AFP/East News

Округлые животики — это мило не только у беременных. Рэйчел МакАдамс — яркое тому доказательство

Ногти с цветным покрытием теряют свои позиции. Звезды первой величины без оглядки приходят на красные дорожки с «голыми» ноготками

MICHAEL TRAN/AFP/East News

У Эль Фаннинг просто бесподобные уши, которые она не скрывает за распущенными волосами. Так держать, Эль!

Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News

Растяжки на груди не помешали Леди Гага стать одной из самых обсуждаемых фигур звездного олимпа

Invision/Invision/East News ucTepu4ka 18 часов назад Да там без растяжек есть что обсуждать 🤣 - - Ответить

В Голливуде только девушки с параметрами 90-60-90? Забудьте. Элисон Оливер пришла, чтобы доказать обратное

AA/ABACA/Abaca/East News Руконожка Ай-Ай 17 часов назад Тут такое зрительное искажение линий, что кажется, будто под платьем мешок с поролоном) - - Ответить

Порой люди бегут удалять даже самые небольшие родинки и пигментные пятна. А образу Натали Портман они только добавляют изюминку

VALERY HACHE/AFP/East News Miss Katie 1 час назад Как говорил знакомый онколог, неоктры родинки лучше не трогать - - Ответить

Неидеальная осанка Руни Мара не помешала ей построить успешную кинокарьеру

Sienna Conwell/Broadimage/Broad Image/East News , DDNY/Broadimage/EAST NEWS Фания Сабирова 19 часов назад Так и горб может вырасти к старости. - - Ответить

Айшвария Рай того же мнения и с легкостью примеряет бесподобные образы

Allstar/Graham Whitby Boot/Mary Evans Picture Library/East News rybapila 17 часов назад А другого платья не было? - - Ответить

Дженнифер Энистон выглядит шикарно. Ну а морщинки делают ее лицо только более живым

Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News ucTepu4ka 18 часов назад Ну ей уже к 60-ти. Хорошо выглядит)) - - Ответить

По всей видимости, Фиби Дайневор — обладательница жирной кожи, которая порой блестит. А что, если превратить блеск в элемент макияжа?

Jordan Strauss/Invision/East News

У Селены Гомес красная волчанка, лекарства от которой способствуют набору веса. Но белое платье смотрится на ней так шикарно, что мы можем сказать лишь: «Вау»

А вот еще одна фотоподборка со снимками 18 звезд, которые махнули рукой на пресловутые стандарты красоты и позволили себе быть собой.