15 покупателей, которых хочется занести в черный список и больше никогда не иметь с ними дело

Пожалуй, у каждого человека есть свои тараканы в голове, просто у кого-то их больше. И чаще всего с последними сталкиваются те, кто по долгу работы имеет дело с людьми. Случаи общения с такими клиентами навсегда переходят в разряд баек, которыми можно поделиться во время посиделок или же в интернете. Что и сделали герои нашей статьи.