15 случаев, когда звезды выгуляли раритетные наряды и выглядели просто «Вау!»

Обычно знаменитости выходят в свет в платьях и костюмах из самых новых коллекций, но некоторые отдают предпочтение культовым нарядам прошлого. И правильно делают, считаем мы. Грех не показать публике умопомрачительное дизайнерское творение еще раз, и неважно, сколько десятков лет прошло с его первой презентации.

В 1994 году Клаудия Шиффер произвела фурор, когда вышла в свет в платье с булавками от Versace, а 29 лет спустя Синди Кроуфорд повторила ее успех

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Энн Хэтэуэй блистала в 2023 году в наряде от Valentino из коллекции 1993 года

Leo Rooster / SIPA / Sipa Press / East News McConaughey 1 час назад Ей ( Хэтэуэй ) это платье подсуропил Стэнли Туччи из неликвида, а она и обрадовалась. - - Ответить

В 2023 году Зендея примерила платье от Versace из коллекции 2001 года

Chris Pizzello / Invision / East News

Ирина Шейк позировала фотографам мероприятия Met Gala в платье от Yohji Yamamoto из коллекции 1998 года

Жизель Бюндхен на Met Gala в наряде от Chanel 2007 года

Evan Agostini / Invision / East News

Андра Дей в наряде от Georges Chakra из коллекции 2004 года

Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News

Оливия Уайлд в платье прямиком из 80-х (коллекция Chloé 1983 года)

ANGELA WEISS / AFP / East News

В 2023 году Кайли Дженнер красовалась в платье от Thierry Mugler 1999 года

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Наоми Кэмпбелл в 2023 году пришла на Met Gala в наряде Chanel 2010 года

AFP / EAST NEWS , Evan Agostini / Invision / East News

А здесь мы писали, почему Наоми Кэмпбелл отважилась стать мамой лишь после 50 лет, хотя всю жизнь мечтала о детях.

На премьеру 5 сезона сериала «Чужестранка» Катрина Балф надела платье Chanel из коллекции 2009 года

Эддисон Рэй в наряде от Gucci из коллекции 2003 года

CJ Contino / Everett Collection / East News , ANGELA WEISS / AFP / East News

В 2023 году Дуа Липа вышла в свет в платье Chanel из коллекции 1992 года

Скарлетт Йоханссон блистала в Каннах в 2023 году в наряде от Prada 2011 года

face to face / Reporter / East News , BDGEStewartSmith / BroadimageEntertainment / Broad Image / East News Хильдур 44 минуты назад Ну не сказала бы что прям блистала - - Ответить

Амаль Клуни пришла на премьеру фильма «Билет в рай» в наряде от Alexander McQueen 2003

MICHAEL TRAN / AFP / East News

А из этой статьи можно узнать секреты стиля умницы и красавицы Амаль Клуни.

Марго Робби в копии платья от Chanel, которое сшили 30 лет назад для коллекции 1993 года

DNPhotography / ABACA / Abaca / East News O_о 1 час назад Да ну в смысле 30 лет прошло?! Когда успело? - - Ответить

А в этой статье мы рассказывали историю любви красотки Синди Кроуфорд и Рэнди Гербера. Оказывается, эти знаменитости могли бы никогда и не познакомиться, если бы первый муж модели Ричард Гир однажды не решил остаться дома.

Фото на превью DNPhotography / ABACA / Abaca / East News