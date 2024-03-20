Ей ( Хэтэуэй ) это платье подсуропил Стэнли Туччи из неликвида, а она и обрадовалась.
15 случаев, когда звезды выгуляли раритетные наряды и выглядели просто «Вау!»
Обычно знаменитости выходят в свет в платьях и костюмах из самых новых коллекций, но некоторые отдают предпочтение культовым нарядам прошлого. И правильно делают, считаем мы. Грех не показать публике умопомрачительное дизайнерское творение еще раз, и неважно, сколько десятков лет прошло с его первой презентации.
В 1994 году Клаудия Шиффер произвела фурор, когда вышла в свет в платье с булавками от Versace, а 29 лет спустя Синди Кроуфорд повторила ее успех
Энн Хэтэуэй блистала в 2023 году в наряде от Valentino из коллекции 1993 года
В 2023 году Зендея примерила платье от Versace из коллекции 2001 года
Ирина Шейк позировала фотографам мероприятия Met Gala в платье от Yohji Yamamoto из коллекции 1998 года
Жизель Бюндхен на Met Gala в наряде от Chanel 2007 года
Андра Дей в наряде от Georges Chakra из коллекции 2004 года
Оливия Уайлд в платье прямиком из 80-х (коллекция Chloé 1983 года)
В 2023 году Кайли Дженнер красовалась в платье от Thierry Mugler 1999 года
Наоми Кэмпбелл в 2023 году пришла на Met Gala в наряде Chanel 2010 года
А здесь мы писали, почему Наоми Кэмпбелл отважилась стать мамой лишь после 50 лет, хотя всю жизнь мечтала о детях.
На премьеру 5 сезона сериала «Чужестранка» Катрина Балф надела платье Chanel из коллекции 2009 года
Эддисон Рэй в наряде от Gucci из коллекции 2003 года
В 2023 году Дуа Липа вышла в свет в платье Chanel из коллекции 1992 года
Скарлетт Йоханссон блистала в Каннах в 2023 году в наряде от Prada 2011 года
Амаль Клуни пришла на премьеру фильма «Билет в рай» в наряде от Alexander McQueen 2003
А из этой статьи можно узнать секреты стиля умницы и красавицы Амаль Клуни.
Марго Робби в копии платья от Chanel, которое сшили 30 лет назад для коллекции 1993 года
А в этой статье мы рассказывали историю любви красотки Синди Кроуфорд и Рэнди Гербера. Оказывается, эти знаменитости могли бы никогда и не познакомиться, если бы первый муж модели Ричард Гир однажды не решил остаться дома.
Комментарии
Понимаю почему достают из закромов старые платья. Они зачастую красивше современных